Ласкаво просимо до Лейпцига! Тут ви отримаєте допомогу

Лейпциг

Багато мешканців України тікаючи від війни у своїй країні прибувають до Лейпцига. У місті-побратимі Києва готовність допомогти біженцям особливо велика. Також ми хотіли б вас тепло привітати, шановні українці та українки, і зібрали нижче інформацію, щоб ви змогли швидко зорієнтуватися в Лейпцигу та в системі допомоги нашого міста.

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Найважливіші номери телефонів

Поліція: 110

Швидка та пожежна допомога/ служба порятунку: 112

Гаряча лінія для мешканців міста Лейпцига: 115

Швидка медична допомога вночі та в вихідний день, термінові виїзди додому: (0341) 19292

Служба чергових лікарів: 116117

Телефонна довідка: 11833

Номер для екстреного блокування електронного посвідчення особи, картки EC, кредитної картки, SIM-карти у разі втрати: 116 116

Екстрена допомога жінкам: (03 41) 3065246

Телефон довіри: (08 00) 111 0 111

Система допомоги в Лейпцигу

У Лейпцигу є багато приватних ініціатив, щоб допомогти Україні, велика українська громада і, звісно, державні установи, які пропонують допомогу. Усі працюють разом, щоб якомога швидше та ефективніше надати вам підтримку. Допомога не завжди працює ідеально, нинішня ситуація є великим викликом. Але з терпінням більшість проблем буде вирішена. Ви знайдете контактних осіб з усіх питань на головному залізничному вокзалі, у міському центрі прибуття та в тимчасових притулках.

Співробітники „Лейпцига допомагає Україні“ Quelle: Wolfgang Sens

Проживання в Лейпцигу

Багато людей у Лейпцигу приватно пропонують квартири та кімнати для біженців. Проте ви повинні переконатися, що це перевірене оголошення і, наприклад, не йти просто з незнайомими людьми прямо з вокзалу. Об‚єднання «Linxxnet» з Лейпцига керує онлайн-біржею житла за адресою «www.linxxnet.de/ukraine», де можна знайти лише перевірені пропозиції. У Telegram-групі ініціативи «Leipzig helps Ukraine» також надається житло тим, хто прибув до міста: «t.me/accomodation_leipzig_ukraine».

Якщо ви не змогли знайти собі притулок, то тимчасову ночівлю пропонують державні притулки в павільйонах або укріплених наметах. Наразі є ще місця, особливо у торговельному центрі «Neue Messe» за адресою: Messe-Allee 1, станція швидкісної залізниці (S-Bahn) «Neue Messe». Там ви знайдете місце для ночівлі, отримаєте їжу і будете зареєстровані як біженці.

Пропозиції квартир в Інтернеті Quelle: Linxxnet / Leipzig helps Ukraine

Реєстрація в Лейпцигу

Як біженець з України – чи то з українським паспортом, чи як особа з іншим громадянством, проте з попереднім правом проживання в Україні – вам не потрібно подавати заяву на отримання статусу біженця (Asylantrag) в Німеччині. Проте без реєстрації державні органи не зможуть вас підтримувати. Тому якщо ви ще цього не зробили, зверніться до центру прибуття Лейпцига. З 23 березня він відкриється в гімназії Герда-Таро на вулиці Telemannstraße 9 на іподромі «Scheibenholz». Якщо ви проживаєте в державному тимчасовому притулку, то ваша реєстрація вже буде здійснена, коли вас приймуть, і вам більше не потрібно буде її робити.

Необхідні документи

Будь ласка, візьміть із собою дійсне посвідчення особи та підтвердження місця вашого проживання. У центрі прибуття ви отримаєте, між іншим, посвідку на тимчасове проживання, негайний дозвіл на працевлаштування, талони на безплатне лікування та інформацію про те, де ваші діти можуть ходити до школи та дитячого садка. У разі потреби ви також можете тут подати заяву на фінансову підтримку – яку зазвичай отримують шукачі притулку у Німеччині. Розмір виплат буде залежним від того, чи ви проживаєте сім’єю чи як окрема особа.

Збір їжі в Probsteikirche Quelle: André Kempner

Готівка та поточний рахунок

Наразі біженцям з України важко заробити власні гроші. Українська готівка на цей момент, як правило, не обмінюється кредитними установами. Причина: Український центральний банк призупинив торгівлю гривнею після початку війни. За словами німецького Бундесбанку, в результаті цього вартість гривні за кордоном не може бути визначена. Європейський центральний банк працює над розв‚язанням цієї проблеми. Принаймні до цього часу багато німецьких кредитних установ хочуть допомогти, пропонуючи безкоштовні поточні рахунки для громадян України. Наприклад, Sparkasse Leipzig. За наявності підтвердження особи, такого як закордонний паспорт, рахунок можна відкрити в будь-якому відділенні Sparkasse. У Німеччині більшість платіжних операцій обробляються через банки та ощадні каси (Sparkasse), включаючи вхідні платежі, такі як фінансова допомога.

Пункти допомоги та забезпечення їжею

На Центральному вокзалі Лейпцига (Willy-Brandt-Platz) створено пункт допомоги прибулим. Люди в жовтих жилетах стоять біля перонів і готові допомогти вам вдень і вночі. Закуски та напої доступні у двох наметах на західній стороні вокзалу. Також кілька разів на день готуються гарячі страви. Ще один пункт допомоги облаштували в будівлі поруч із залізничним вокзалом (західна сторона) – з тимчасовими спальними місцями та харчовими продуктами. Звідси ходять автобуси до державних притулків.

Українки та українці, які ще не зареєстровані та не отримують соціальні виплати, можуть отримати безкоштовний пакет з продуктами харчуванням у церкві Святої Трійці (Propsteikirche) – за пред’явленням посвідчення особи щодня з 10:00 до 18:00. Продовольчі банки також роздають продукти харчування, для цього теж необхідне посвідчення особи, - за ціною 4 євро для дорослих і 1,50 євро для дітей. Пункти видачі знаходяться на вулицях Jordanstraße (р-н Lindenau), Bennigsenstraße (р-н Volkmarsdorf), Südblick (р-н Paunsdorf), Schulstraße (р-н Markranstädt) та у відділенні Borna на вулиці Angerstraße.

Ще деякі пропозиції у Лейпцигу

У Лейпцигу існує розгалужена мережа державних та неурядових пропозицій для біженців з України. Група «Leipzig helps Ukraine» координує, збирає та перекладає інформацію у своїх групах Telegram або на сайті «leipzig-helps-ukraine.de». Там ви також знайдете, наприклад, записи на приймання дітей та сімей на цей же день, допомогу біженцям із тваринами, допомогу з юридичних питань чи у випадках дискримінації.

Місто Лейпциг також створило вебсайт з інформацією, перш за все, з усім, що вам потрібно знати про реєстрацію в державних органах. І ця сторінка теж доступна українською: www.leipzig.de/ukraine-hilfe. Крім того, LVZ надає щоденний огляд поточних пропозицій: www.lvz.de/leipzighilft

Допомога на головному вокзалі Quelle: Dirk Knofe

Поточні правила у зв’язку з коронавірусом (COVID-19) в Лейпцигу

Маску FFP2 необхідно носити в автобусах, трамваях і потягах, а також у загальнодоступних приміщеннях, наприклад, під час покупок. Кожен, хто бажає поїсти у закладах харчування, відвідати захід або скористатися культурними та розважальними пропозиціями, повинен пройти вакцинацію, тестування або перехворіти та одужати (3G). Це також стосується спорту та послуг, пов’язаних із впливом на тіло, наприклад, у перукарні.

Безкоштовні щеплення в Лейпцигу

У відділі охорони здоров’я (вул. Gustav-Mahler-Straße 3): від 16 років, з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 15:00.

На Центральному вокзалі (Willy-Brandt-Platz 7): від 12 років, з понеділка по суботу, з 11:00 до 19:00.

Колишня виставкова зона «Alte Messe» (вул. Alte Messe 7, Hall/хол 13): від 5 років, з понеділка по суботу, з 12:00 до 20:00. На щеплення дитини необхідно записатися заздалегідь.

Ви можете знайти більше центрів вакцинації на вебсайті міста Лейпциг. Візьміть з собою дійсний документ, що посвідчує особу, та, якщо у вас є, паспорт вакцинацій та картку медичного страхування. Зазвичай вам не потрібен попередній запис на щеплення. Крім того, вакцинація можлива ще в лікарнях і приватних медичних практиках.

Станція вакцинації в Paunsdorf Center. Quelle: André Kempner

Робота і ринок праці

Якщо ви хочете працювати в Німеччині, ви повинні подати заяву на отримання дозволу на проживання в імміграційній службі міста Лейпцига. При цьому також видається дозвіл на роботу. Конкретну пропозицію роботи або знання німецької мови показувати не потрібно. Однак багато роботодавців вимагають знання німецької чи англійської мови. Загалом, ви можете практикувати професію, якій ви навчилися у своїй рідній країні, також в Німеччині. Проте у деяких випадках ваш диплом необхідно визнати, тобто підтвердити. Агентство з працевлаштування надає безкоштовну допомогу при пошуку роботи або здобутті (професійної) освіти. Ви можете також самостійно шукати роботу, наприклад, на таких вебсайтах:

jobsforukraine.net

jobs4ukraine.eu

remoteukraine.org

Мобільний зв'язок, інтернет та магазини

Відомими операторами мобільного зв’язку в Німеччині є O2, Vodafone, Telekom і Mobilfunk Debitel. Вони мають також відділення в центрі Лейпцига, наприклад, у торговому центрі Höfe am Brühl та на головному залізничному вокзалі. Там ви можете придбати передплачену SIM-карту, мобільний телефон або контракт, щоб мати можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS-повідомлення та користуватися інтернетом. Для цього потрібен дійсний документ, що посвідчує особу. В таких супермаркетах, як Aldi, Rewe та Lidl ви також можете придбати SIM-картки та мобільні телефони.

Більшість супермаркетів відкриті з понеділка по суботу з 7:00 до 22:00, інші магазини та торгові центри – з 10:00 до 20:00. Магазини та супермаркети зачинені в неділю та у святкові дні.

Зупинка на головному вокзалі Quelle: André Kempner

Автобуси, трамваї та приміські поїзди

У Лейпцигу ходять автобуси, трамваї та приміські поїзди. Головний залізничний вокзал є центральним вузлом місцевого та міжміського громадського транспорту. Звідти також ходять потяги до багатьох німецьких міст, включаючи Берлін, Мюнхен та Дрезден. Приміські поїзди (S-Bahn) курсують цілодобово. Більшість трамваїв ходить щодня з 4 години ранку до 1 години ночі. У цьому проміжку ходять нічні автобуси.

Карту мережі можна знайти на сайті компанії громадського транспорту Лейпцига (LVB).

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися міським транспортом по всій Німеччині. Замість квитка необхідно мати дійсний документ, що посвідчує особу. Поїздами далекого сполучення також можна користуватися безкоштовно. Deutsche Bahn видає для цього спеціальний квиток «0-Euro-Ticket».

Медичне обслуговування та відділення невідкладної допомоги

Якщо ви захворіли або відчуваєте біль, ви можете безкоштовно звернутися до лікаря. Для цього потрібен талон на безкоштовне лікування. Ви отримаєте його у своєму приймальному центрі, в управлінні соціального захисту або в імміграційних органах. Вагітні жінки також мають право на медичну допомогу, і для цього їм не потрібен такий талон.

У разі гострих (але не небезпечних для життя) скарг у неробочий час, наприклад, у нічний час або у вихідні дні, ви можете зв’язатися зі службою чергових лікарів. У екстреному випадку зверніться до відділення невідкладної допомоги лікарні. У цих випадках талон на лікування можна надати пізніше.

Центральне відділення невідкладної допомоги Університетської лікарні Лейпцига (Universitätsklinikum), 04103 Leipzig вул. Liebigstraße 20, буд. 4; Телефон: 0341/ 97 17800

Центральне міждисциплінарне відділення невідкладної допомоги (ZNA) клініки Св. Георга (Klinikum St. Georg), розташоване у р-н Eutritzsch (вул. Delitzscher Straße), телефон: 0341/909-3404

Міждисциплінарне відділення невідкладної допомоги в лікарні Ev. Diakonissenkrankenhaus, вул. Georg-Schwarz-Strasse 49, 04177 Leipzig; Телефон: 0341/4444

Центр невідкладної допомоги в клініці Helios Park-Klinikum Leipzig, вул. Strümpellstraße 41, 04289 Leipzig Телефон: 0341 864-2445

Міждисциплінарне відділення невідкладної допомоги лікарні Св. Єлизавети (St. Elisabeth Krankenhaus), вул. Biedermannstraße 84, 04277 Leipzig, Тел.: 0341/ 39 59 63 00

Психосоціальний центр для біженців (Mosaik e.V., вул. Petersteinweg 3) пропонує вам психологічну підтримку.

П'ять важливих фактів про наше місто

Лейпциг — найбільше місто федеральної землі Саксонія з населенням близько 610 000 осіб. Водночас це найшвидше зростаюче місто в Німеччині. «Понеділкові демонстрації» 1989 року почалися в лейпцизькій церкві святого Миколая. Вони посприяли мирній революції, призвели до падіння режиму НДР і розпаду всього соціалістичного табору. Лейпциг має 15 міських партнерств, найдовше (з 1961 року) – зі столицею України Києвом. Лейпциг – це місто з багатою музичною історією. У Лейпцигу жили Йоганн Себастьян Бах, Ріхард Вагнер, Фелікс Мендельсон-Бартольді, Роберт Шуман, Клара Вік та багато інших всесвітньо відомих музикантів і композиторів. Всесвітньо відомому Томанерхору вже більше ніж 800 років. РБ Лейпциг — футбольний клуб, який виступає в Бундеслізі. Інші відомі клуби нашого міста — Хемі Лейпциг і Локомотив (Лейпциг).

У вільний час з дітьми

Подивитися на тварин: Лейпцизький зоопарк, вул. Pfaffendorfer Straße 29, показує тварин у шести великих пригодницьких світах, від Африки через Азію до Південної Америки. Діти-біженці та дорослі з України наразі отримують безкоштовний вхід зі своїм посвідченням особи. Вхід до іншого зоологічного парку «Wildpark Leipzig», вул. Koburger Straße 12a, як правило, для всіх безкоштовний. Там можна побачити 25 видів тварин Центральної Європи, від кабана до зубра.

Ігрові майданчики: у всіх частинах міста є чудові ігрові майданчики. Особливою популярністю користуються ті, що знаходиться на іподромі (Rennbahn), в парку «Etzoldsche Sandgrube» в р-н Probstheida, майданчик «am Fockeberg», ще один біля озера Ауен (Auensee) або майданчик «Am Kleinen Feld» в р-н Grünau-Nord.

Ігровий майданчик на іподромі Quelle: Dirk Knofe

Беріть участь і відкривайте для себе щось нове: у дитячому музеї «Unikatum» на вул. Zschochersche Straße 26 діти та дорослі можуть досліджувати різні теми та взаємодіяти з ними, за допомогою незвичайних декорацій. Працює з вівторка по п’ятницю з 14:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 18:00.

Практичний музей «Inspirata» на колишній виставковій зоні «Alte Messe» (Deutscher Platz 4) пропонує 200 експонатів, з якими можна зробити захоплюючі відкриття у світі математики та природничих наук. Працює щосуботи з 12:00 до 18:00.

Пригоди на дозвіллі: Sachsen-Therme (вул. Schongauer Straße 19) запрошує вас повеселитися у воді, Jumphouse Leipzig (вул. Markranstädter Straße 8a) пропонує стрибки на батуті, а ще є зал для скелелазіння «No Limit» (вул. Dessauer Straße 2) з боулдеринговими маршрутами. Люди на скейтборді, BMX або роликах зустрічаються в скейт-парку «Parkallee» в р-н Leipzig-Grünau або в скейт-парку на Richard-Wagner-Platz.

Можливості провести дозвілля та пізнати культуру

Гарні парки, щоб затриматися на деякий час: парк Клара-Цеткін (Clara-Zetkin-Park), парк Лене-Фойгт (Lene-Voigt-Park), парк відпочинку «Lößnig-Dölitz», парк «Розенталь» (Rosental) з оглядовою вежею та підвісним мостом, озеро Ауен (Auensee) з парковою залізницею, а ще Agra-Park.

Вид на пам’ятник битві народів Quelle: André Kempner

Пам‚ятник битві народів (Völkerschlachtdenkmal): то найважливіша пам’ятка в Лейпцигу, яка вшановує визволення Європи від Наполеона.

Ботанічний сад, вул. Linnéstraße 1: територію просто неба можна відвідувати цілий рік, і вхід туди безкоштовний. У теплицях можна помилуватися метеликами, гігантським лататтям, орхідеями, кактусами або живим камінням, літопсами.

Von Тексти: Керстін Декер, Фаб’єне Кюхлер, Матіас Орбек, Матіас Пуппе / Переклад: Валерія Нерубальська