„Lasst es!“ Leipzigs OBM rät von Halloween-Bräuchen ab

Leipzig

Halloween steht vor der Tür. Wie jedes Jahr haben sich auch dieses Jahr Kinder auf der ganzen Welt darauf gefreut, verkleidet von Tür zu Tür zu ziehen und unter dem Motto „Süßes, sonst gibt’s Saures!“ Bonbons, Schokolade und andere Leckereien einzufordern. Mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen birgt die Tradition am 31. Oktober aber Risiken.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) sagte im Gespräch mit Leipzig Fernsehen am Dienstag zwar, dass es trotz des überschrittenen Schwellenwerts von 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche keine gesonderten Regelungen für die Halloween-Kinder geben wird, jedoch warnte das Stadtoberhaupt: „Ich finde, das ist ein schöner Brauch: Süßes oder Saures, aber wenn ich mir vorstelle, dass die Kleinen jetzt von Tür zu Tür gehen, überall klingeln und dann noch Süßigkeiten bekommen und das verteilen untereinander. Es ist überhaupt nicht ausgemacht, aus welchem Bereich diese Süßigkeit kommt und was hier weitertransportiert wird: Ist es in der Tat das Bonbon oder ist es schon die Schokolade, die infiziert ist? Wir sollten dieses Jahr darauf verzichten. Lasst es!“

Feiern mit maximal 25 Teilnehmern

Für private Feiern gelten ab Donnerstag in Leipzig schärfere Regeln. Nur noch maximal 25 Gäste sind dabei erlaubt. An Veranstaltungen unter freiem Himmel dürfen nur noch höchstens 250 Besuchern teilnehmen, in geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 150 Personen. Die Stadt hatte am Montag erstmals die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Corona-Fällen überschritten. Deshalb tritt ab 29. Oktober eine neue Allgemeinverfügung in Kraft.

Ähnlich wie Jung sieht es auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD): „Wir raten ausdrücklich davon ab, dass Kinder dann von Haus zu Haus ziehen“, sagte sie am Dienstag in Dresden. Ausfallen müsse das Fest deshalb ihrer Meinung nach aber nicht: „Halloween sollte man in diesem Jahr mehr familiär feiern.“

Von anzi