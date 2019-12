Lastau hält das Andenken an Pfarrer Christian Führer in Ehren

Lastau

Auch im Osten trug man Westen. Christian Führer war der lebendige Beweis. Der Bürstenschnitt, das mit Aufklebern gespickte Köfferchen und vor allem die kultige Jeansweste machten ihn schon äußerlich zur Marke. An Jeanswesten fehlte es ihm selbst in der untergegangenen Republik des Mangels nie. Diesbezügliche Engpässe soll es – man höre und staune – erst in der Marktwirtschaft gegeben haben. Das jedenfalls enthüllt Sieglinde Naumann. Die langjährige Nachbarin des Kirchenmannes weiß: „Herr Führer trug zuletzt eine Jeansjacke mit abgetrennten Ärmeln.“

Improvisieren. Darauf verstanden sich die gelernten DDR-Bürger. Auch Sieglinde Naumann, heute 70, wusste sich oft genug zu helfen. Weil an Brautmodengeschäfte damals noch nicht zu denken war, besorgte sie den Stoff, aus dem (Alp)-Träume sind, auf eigene Faust. Damenschneiderin Dorle Grahl war es schließlich vorbehalten, das schmucke Hochzeitskleid aus Blasen-Dederon zu vollenden. 1969, bei Schneematsch, ehelichte Sieglinde ihren Günter. Es war das allererste Paar, das der einst noch blutjunge Pfarrer Führer in der winzigen Kirche von Lastau traute. Ein Jahr zuvor hatte er seiner Monika das Ja-Wort gegeben.

2008 erscheint im Ullstein Verlag das Buch „Und wir sind dabei gewesen“. Darin erinnert sich der spätere Macher der Friedlichen Revolution auch an die Hochzeit von Sieglinde und Günter: „Fast das ganze Dorf war damals in der Kirche erschienen.“ Am Tag des Polterabends wurde Ehemann Günter noch eilig konfirmiert. Der Dreher im Maschinenbau des Colditzer Porzellanwerks gilt als der erste Konfirmand von Pfarrer Führer. Mit Blick auf Sieglinde notiert der Pfarrer: „An ihrem Arbeitsplatz sorgte die kirchliche Trauung für Ärger. Immerhin war sie Lehrerin an einer sozialistischen Schule.“

„Herr Führer hat sich sehr wohl gefühlt in Lastau “

Sieglinde Naumann sitzt vor zwei prall gefüllten Aktenordnern. Jeden Zeitungsartikel über Führer hat sie ausgeschnitten und abgeheftet. Sie wird den 2014 verstorbenen einstigen Dorfpfarrer von Lastau nie vergessen. „Dreimal bekam Herr Führer das Angebot, an die Nikolaikirche nach Leipzig zu wechseln, dreimal lehnte er ab. Erst beim vierten Mal sagte er zu. Ich glaube, daran sieht man, wie wohl er sich mit seiner Familie von 1968 bis 1980 bei uns in Lastau gefühlt hat.“ Zusammen mit Sieglinde verfasste der Pfarrer die Chronik des Dorfes. Als diese zur 1000-Jahrfeier 1981 zensiert und 25 Jahre später unzensiert präsentiert wurde, reiste auch der „verlorene Sohn“ an.

Sieglinde, zweifache Mutter und vierfache Oma, ist Ur-Lastauerin. Die Rentnerin wohnt noch immer im elterlichen Gehöft. Schräg gegenüber befindet sich das Pfarrhaus. Dieses bewohnte Christian Führer anfänglich noch allein. „Damit er mittags nicht zu kochen brauchte, luden ihn die Lastauer zu sich nach Hause ein – jeden Tag speiste er bei einer anderen Familie“, erinnert sich die enge Vertraute. Der Kirchenvorstand hatte das entsprechend arrangiert, es gab einen festen Plan. „Natürlich hatten ihn auch meine Eltern, Edelgard und Helmut, beköstigt.“ Einer trage des anderen Lastau.

Der Löffel blieb immer in der Kaffeetasse

Den älteren der 245 Einwohner ist noch allgegenwärtig, dass der Pfarrer den kleinen Löffel nie aus der Kaffeetasse nahm – nicht mal beim Trinken. Ein Wunder biblischen Ausmaßes, dass dies offensichtlich kein einziges Mal ins Auge ging. Führer war ein Pfarrerssohn und auf seine ganz eigene Weise sehr fromm. Er stammte aus Langenleuba-Oberhain, das Dorfleben war ihm somit nicht fremd. Auf der Straße grüßte er ausnahmslos jeden. Alle Geburtstagskinder ab 65, selbst Bürgermeister Georg Sittner, Kommunist und Aktivist der ersten Stunde, besuchte er persönlich. Eine Lastauer Tradition, die er begründete.

Motorrad, Völkerball, Chor und Feuerwehr

„Herr Führer fuhr leidenschaftlich gern Motorrad“, betont Sieglindes Mann Günter. Hemdsärmlig, mit Stulpenhandschuhen und wehendem Schal – so sehen ihn die Lastauer in Gedanken noch heute durchs Dorf brausen. Wenig später zog dann auch seine Monika im Pfarrhaus ein. Katharina, Sebastian, Martin – drei Kinder bekamen die beiden. Der Kleinste, Georg, wurde in Leipzig geboren. Die Älteste, Katharina, heute Pfarrerin, wollte Bäuerin werden, stand am liebsten bei Langes im Kuhstall, wo sie morgens und abends beim Melken half.

„Sebastian war etwa so alt wie unser Großer“, sagt Sieglinde Naumann. „Torsten tollte mit ihm im Sand oder im Traktorreifen. Einmal brach sich Sebastian bei einem Sprung von einer Mauer den Fuß. Die Kinder zogen ihn daraufhin im Handwagen durchs Dorf.“ Zu den unvergesslichen Höhepunkten zählten die heiß umkämpften Partien im Völkerball. Schulze-Schmidts, Lehmanns, Naumanns und nicht zuletzt die Führers lieferten sich auf dem Bauernhof faire Wettstreite. Der Pfarrer in Turnhose – und gewonnen hatte, wer nicht abgeschossen wurde. Christian Führer sang auch in der Colditzer Kantorei. Traf jemand den Ton nicht, scherzte Führer im tiefsten Sächsisch: „Da läufd ä Rad im Drecke.“

Führers Frau Monika schrieb eifrig Geburtstagskarten für die Bewohner, spielte auf der Orgel und arbeitete als Apothekerin im nahen Colditz. Weil im Dorf längst nicht jeder motorisiert war, brachte sie die Medikamente mitunter auch bis ans Haus. Als Pfarrer Führer zufällig Zeuge eines Brandes wird, beschließt er spontan, in die Freiwillige Feuerwehr des Ortes einzutreten. Ein Politikum! Schließlich untersteht die Wehr der Volkspolizei. Prompt wird Bürgermeister Herbert Günther vom Rat der Kreises einbestellt: „Ein Pfarrer in der Feuerwehr – die spinnen wohl!“

Der Bürgermeister bewies Eier. Es sei Angelegenheit des Dorfes, sagte er trotzig und kam damit durch. Der Pfarrer durfte Kamerad bleiben. Fortan erschien er in seiner Kombi zu Versammlungen und Übungen. Nur die Uniform, die lehnte er ab. Zeitlebens blieb sie ihm erspart. Der entschiedene Kriegsgegner bezeichnete es rückblickend als göttliche Fügung, dass er ohne eigenes Zutun ausgemustert wurde. Nachdem geklärt war, dass der junge Abiturient weder die Armeerundschau abonnieren möchte noch schwer tragen könne, durfte er ohne Umschweife studieren.

Die Kirche im Dorf lassen Nach 1989 setzte sich Pfarrer Christian Führer weiter für die Schwachen, besonders für Arbeitslose, ein. Er engagierte sich gegen den Kosovokrieg im ehemaligen Jugoslawien. 2005 erhielten er und der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow in Augsburg den Friedenspreis. Nachdem zwei im Irak tätige Ingenieure einer zu der Zeit noch in Bennewitz ansässigen Firma entführt worden waren, mobilisierte Führer hunderte Menschen zu Mahnwachen. Er sagte dem Neonazismus den Kampf an und kritisierte immer wieder das kapitalistische Wirtschaftssystem. In einem Interview anlässlich seines Eintritts in den Ruhestand (2008) erzählte er unserem Reporter in Leipzig, dass es ihm stets wichtig war, die Kirche im Dorf zu lassen. „Bloß nicht abheben, um Gottes Willen die Basis nie vernachlässigen.“ Ob in Lastau oder Leipzig – sein Schreibtisch war immer in Richtung Kirche ausgerichtet. „Die Kirche ist ein Symbol für Jesus. Ich muss die Wolken sehen. Einer Wand gegenüber zu sitzen – undenkbar. Das würde mich an das vielzitierte Brett vor dem Kopf erinnern." Führer berichtete über das Turmzimmer in der Colditzer Stadtkirche, in dem er damals mit seiner Jungen Gemeinde über das Wettrüsten, aber auch über die Beatles und die Stones debattierte. Als sich unser Autor verabschiedete und schon in der Tür stand, rief ihm Führer noch zu: „Grüßen Sie mir Lastau und Colditz!“

Lebenslange Beziehung zu Lastau

Sein Kampfplatz für den Frieden war die Kirche. Dort predigte er nicht nur – er packte auch eigenhändig mit an. In seinen zwölf Dienstjahren sei das Gotteshaus „vom Scheitel bis zur Sohle“ erneuert worden, schreibt die langjährige Lastauer Kirchnerin Frieda Sittner in ihren Memoiren. Mit ihr sowie Ehepaar Annelies und Karl Fritzsch blieb Pfarrer Führer lebenslang eng befreundet. Auch zu Sieglinde Naumann riss der Kontakt nie ab. Auf der Messe in Leipzig gratulierte die Lastauerin ihrem Pfarrer persönlich zu seinem Buch.

Sie hatte im Fernsehen die Ereignisse des heißen Herbstes verfolgt. Sie reiste auch nach Leipzig, als Führer in den Ruhestand verabschiedet wurde. Und: Sie war bei seiner Beerdigung in Langenleuba-Oberhain. Fragt euch, wie Jesus wohl entschieden hätte – diesen Lieblingssatz von Pfarrer Führer habe sie sich fest eingeprägt, sagt die Lastauerin. Schon damals spürte sie, was für ein mutiger Mann er war: „Als sich Pfarrer Oskar Brüsewitz in Zeitz öffentlich verbrannte und er von der Obrigkeit als Psychopath verunglimpft wurde, bezog unser Pfarrer im Schaukasten klar Stellung.“

Auf den ersten Blick erinnert in Lastau nichts mehr an Pfarrer Führer. Keine Straße ist nach ihm benannt, kein Platz, kein Haus. Er lebt in uns weiter, bemerkt Frau Naumann. Und Kirchenvorstand Ronny Kriz erinnert an das erst kürzlich eingebaute Bleiglasfenster. Darauf sind alle Namen jener Pfarrer verewigt, die in Lastau gepredigt haben, also auch der von Christian Führer. Die Aktion wurde unter anderem von Johannes Herberholz, dem letzten Pfarrer von Lastau, initiiert. In diesen Tagen wurde er 70.

Von Haig Latchinian