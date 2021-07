Laubhütte auf dem Leipziger Burgplatz: Verein Notenspur baut Sukka in XXL-Format

Leipzig

Im Garten des Kleingartenmuseums wird extra eine Laubhütte aufgebaut. Sie wirbt schon ein wenig für Sukkot, das Fest der Laubhütten. Das wollen die jüdischen Gemeinden Deutschlands dieses Jahr groß als Begegnungsfest „Sukkot XXL“ feiern. „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ – dies wird in diesem Jahr in Deutschland begangen. Sukkot wird in Erinnerung an den Weg des Volkes Israel aus der Sklaverei in das Land der Freiheit vor 3000 Jahren begangen. Dabei bewältigen sie einen abenteuerlicher Weg durch die Wüste mit leichtem Gepäck in provisorischen Laubhütten.

Sukka entsteht auf dem Burgplatz

Und die jüdischen Gemeinden wollen die gemeinsame Geschichte nicht auf die schlimmsten dreizehn Jahre des Nationalsozialismus reduzieren, als versucht wurde, dieses Leben auszulöschen. „Viele kennen keine jüdischen Menschen persönlich. Deshalb möchten wir den Blick auf die Vielfalt ihres Lebens richten“, sagt Werner Schneider, der Vorsitzende des Vereins Leipziger Notenspur. Der Verein ist am Fest, welches das Ariowitsch-Haus und die Jüdisch-Christliche Arbeitsgemeinschaft organisieren, mit einem eigenen Projekt beteiligt. Auf dem Leipziger Burgplatz wird in der zweiten Septemberhälfte eine große Sukka (Laubhütte) als zentraler Informations- und Anschauungsort entstehen. Dort wird auch die Bedeutung der jüdischen Feste eine Rolle spielen.

Notenspur hilft mit Tipps und Material

Der Verein Notenspur will allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich mit eigenen Aktivitäten wie dem Bau einer Sukka zu beteiligen. Schulen, Begegnungsstätten, Kirchgemeinden, Seniorenbüros sind genauso angesprochen wie Wohnprojekte. „Wir wollen dieses schöne Format, das meist im Freien und auf Balkons gefeiert wird, gern auch in Leipzig verbreiten und freuen uns, dass diese Idee jetzt immer weitere Kreise zieht – von der Eisenbahnstraße bis nach Grünau, von Begegnungszentren bis in viele Schulen“, meint Projektkoordinatorin Karoline Konrad

Bei einem Workshop im Kleingartenmuseum wurden nun beispielsweise interessierte Lehrer darauf eingeschworen. „Das Thema ist auch für kleine Klassen geeignet“, sagt Ute Glathe vom Landesamt für Schule und Bildung. Sie organisiert Fortbildungen für Pädagogen, damit die ihren Schülerinnnen und Schülern Projekte zur DDR-Geschichte sowie zum Holocaust und jüdischen Leben nahe bringen. Dazu gehören selbst Tanzschritte, um etwa die Hora Medura – bekannt als Lagerfeuer-Hora – mit den Kindern und Jugendlichen einzuüben. Gezeigt wird, wie koscher gekocht, ein Feststrauß Lulav gebunden oder mit knappen Ressourcen wie Wasser umgegangen wird.

„Wer Interesse hat, selbst eine Sukka zu bauen und darin Sukkot zu gestalten, kann sich bis Anfang September an uns wenden, um Unterstützung zu erhalten. Je nach Interesse organisieren wir noch weitere Workshops“, so Schneider. Der Verein Notenspur hilft mit Informationen, Tipps und Material und widmet sich auch der Musik: Sie vermittelt Musikerinnen und Musiker, die zum Gelingen des Laubhüttenfestes im eigenen Garten, auf dem Balkon, im Hof der Schule oder auf der Vereinswiese beitragen können.

Weitere Infos: https://notenspur-leipzig.de/

Von Mathias Orbeck