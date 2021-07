Leipzig

Nobelkarossen auf dem Fußweg, Lärm bis weit in die Nacht und immer wieder Polizeieinsätze: Eine Shisha-Bar sorgt seit Monaten für Ärger in der Leipziger Südvorstadt. Das erfuhr die LVZ von Anwohnern. Spätestens seit Ende Mai, als ein Polizeibeamter bei einem Einsatz einen Warnschuss abgeben musste, gilt das Lokal an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Steinstraße in Behördenkreisen auch als ein gewisses Sicherheitsrisiko. Nicht von ungefähr rückten bei einer Steuer-Razzia Anfang Juli auch schwer bewaffnete Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen an.

„Die Betreiber zeigen eine Respektlosigkeit gegenüber allen, die nicht ihre Gäste sind“, sagt ein Mann (51) aus der Nachbarschaft. „Ich wohne seit 20 Jahren in der Südvorstadt, kenne die Entwicklung der Karl-Liebknecht-Straße als Gastromeile ganz gut. Ich mag an dem Viertel das sehr gemischte Leben. Aber diese Leute passen nicht hierher.“ Vor dem Hintergrund, dass Betreiber und Stammkundschaft aus dem arabischen Kulturkreis stammen, betont er, dass seine Kritik „nichts mit Rassismus“ zu tun habe.

Mit diesem Aushang am Schaufenster der Bar reagierte ein Anwohner vor ein paar Tagen auf die fortwährenden Lärmbelästigungen. Quelle: privat

Es sei damit losgegangen, dass seit der Eröffnung der Bar „auffallend große und PS-starke Pkw“ wild parken, so der 51-Jährige. „Sie stehen auf dem Gehweg, auf dem Radweg, in der zweiten Reihe. Das gab es in diesem Ausmaß noch nie hier.“ Bisweilen würden die Autos auch einfach nur in der Steinstraße stehen – mit lauter Musik bei heruntergelassenen Scheiben. „Es kommt vor der Tür auch zu verbalen Auseinandersetzungen unter Gästen oder sie telefonieren einfach nur laut auf der Straße“, so der Leipziger. „Einige von ihnen urinieren dann auch noch in den Hauseingang.“

Seine Schilderungen decken sich mit Kommentaren von Anwohnern im Internet. Neben einigen Fünf-Sterne-Bewertungen von begeisterten Gästen sind es vor allem Klagen. „Motorengeheule, Gehupe, Besoffenengespräche, Musik auf ultralaut aus den Autos“, heißt es da unter anderem. „Es werden Extrarunden gedreht, auf der Kopfsteinpflasterstraße wird Vollgas gegeben. Immer nachts, vorzugsweise am Wochenende. Extreme Ruhestörungen im Familienwohngebiet.“

Beschwerden seit September

Wenn sich schon die überwiegend aufgeschlossene, tolerante und urbane Einwohnerschaft aus dem Leipziger Süden beschwert und nachts regelmäßig bei der Polizei anklingelt, könnte das Problem von einiger Penetranz sein. Die Behörden bestätigen dies auf LVZ-Anfrage: „Seit September 2020 gab es mehrere Beschwerden wegen Lärmes und Verstößen gegen die geltenden Vorschriften bezüglich der Corona-Pandemie“, berichtet Polizeisprecher Olaf Hoppe. Das Aufkommen habe sich im „niedrigen zweistelligen Bereich“ bewegt.

Aktuell hat die Polizei etwas mehr Bar-Einsätze: Sechs waren es allein im Juni, bisher zwei im Juli – alle wegen Ruhestörung. Ein Bürgerpolizist des Polizeireviers Südost stehe im Austausch mit Anwohnern. Beim kommunalen Ordnungsamt seien vier Beschwerden eingegangen. So habe der Außendienst der Stadt in einem Fall das Gespräch mit dem Betreiber der Bar gesucht, der dann sofort die Musik abgestellt und die Fenster geschlossen habe.

Körperverletzung in Steinstraße

„Der Außendienst des Ordnungsamtes arbeitet eng mit der Polizeidirektion zusammen, um Beschwerden schnellstmöglich zu bearbeiten“, betont Ordnungsamtsleiter Helmut Loris. Ziel sei es, auf die Verantwortlichen einzuwirken und die gemeldete Störung zu beseitigen. Zudem fänden regelmäßige Kontrollen, etwa zur Einhaltung von erteilten Genehmigungen oder Auflagen statt. Mängel würden auch der Gewerbebehörde übermittelt. Diese habe im Juni mit dem Betreiber gesprochen – die Ziele: Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und respektvoller Umgang miteinander.

Tatsächlich habe sich die Lage zumindest in den vergangenen Tagen etwas gebessert, räumen Anwohner ein. Beispielsweise werde nicht mehr ganz so schlimm alles zugeparkt. Auf der anderen Seite soll es beispielsweise in der Nacht zum 10. Juni zu einem Übergriff auf einen Passanten gekommen sein. Mieter aus der Steinstraße wurden Ohrenzeugen, wie der Mann sich in der Bar über Lärm beschwerte und daraufhin attackiert wurde. Die Polizei kann dies allerdings nicht bestätigen. „Gegen 1.30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung im Bereich der Steinstraße“, so Behördensprecher Hoppe. „Ein älterer Mann wurde von einem Tatverdächtigen geschubst, sodass er stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Er war alkoholisiert und lehnte eine ärztliche Behandlung ab.“

Rassismus und Vorurteile?

Ohnehin seien seit dem 28. Mai keine Körperverletzungsdelikte im direkten Zusammenhang mit der Shisha-Bar bekannt geworden. An jenem Tag waren Polizisten, die der Stadt bei einer Corona-Kontrolle Amtshilfe leisteten, von Gästen angegriffen worden. Drei Beamte wurden nach Angaben des sächsischen Innenministeriums verletzt, ein Polizist feuerte einen Warnschuss ab, damit Schläger von einem am Boden liegenden Kollegen ablassen.

Danach waren Vorwürfe laut geworden, die Polizei sei aus womöglich rassistischen Motiven überzogen gegen Bar-Besucher vorgegangen. „Spielten vielleicht hier Vorurteile von vermeintlich Kriminellen gegen die Betreiber und Gäste der Shisha-Bar eine Rolle?“, fragte Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke). Sie verwies auf Berichte angeblicher Augenzeugen. Demnach sollen Polizisten Gäste und Personal in diesem „Rückzugsraum für Migrant*innen“ als „Kanackenpack, Dreckskanacken und Drogendealer“ beschimpft haben. Dem Innenministerium „liegen zu diesen Äußerungen keine Erkenntnisse vor“, so die Auskunft auf eine Anfrage Nagels. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen Unbekannt eingeleitet worden. Gleichwohl gebe es bislang keinen Strafantrag eines Geschädigten.

Neuer Plan: Partys mit DJ

Rassismus sei hier überhaupt nicht das Problem, betonen Anwohner. „Ich empfinde Handel und Gastronomie aus anderen Kulturen als sehr bereichernd“, sagt ein Nachbar des Lokals, „aber diese Typen pfeifen einfach auf Gemeinschaftsstandards.“ Er selbst halte Abstand zu ihnen. „Für mich geht von dieser Klientel eine gewisse Bedrohung aus. Wenn es in anderen Kneipen hier im Viertel mal bei einer Party lauter wird, schreibe ich denen per Facebook. Der Wirt bedankt sich und gibt mir beim nächsten Mal ein Bier aus. Bei der Shisha-Bar besteht für mich das Risiko, dass ich was auf die Nase kriege.“

Er und andere Anwohner hoffen, dass die Bar dichtmacht, seitdem im Internet etwas von „dauerhaft geschlossen“ zu lesen ist. Doch die Betreiber dementierten in sozialen Netzwerken bereits. Man habe weiter geöffnet, ändere lediglich einige Sachen, unter anderem den Namen. Und: Man wolle „in Zukunft Partys mit DJs organisieren“.

Von Frank Döring