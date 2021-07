Leipzig

Sarah Wronna ist 21 jahre alt. Seit etwa einem Monat lebt sie im BaseCamp an der Prager Straße – ein Studentenwohnheim der Extraklasse. Ist der hohe Preis gerechtfertigt?

Ästhetik im Industrie-Chic

„Ich liebe Ästhetik“, sagt Sarah inmitten ihres 23 Quadratmeter großen Zimmers, inklusive Bad. Während das BaseCamp von außen betrachtet einem weißen Wohnblock gleicht, besticht es im Inneren mit schicker Einrichtung im Industrie-Stil: schlicht, aber mit Farbakzenten. Sarahs Zimmer war bereits bei ihrem Einzug möbliert. Lediglich ihren Schminktisch sowie einen Mini-Kühlschrank hat sie selbst mitgebracht. Doch auch der Weg zur Küche ist nicht weit. Gegenüber ihres Zimmers befindet sich die Gemeinschaftsküche, die sie sich mit fünf anderen Personen teilt. Zum Wohnheim gehört außerdem ein eigenes Fitnessstudio, ein hauseigenes Kino, mehrere Lernräume, ein Café und ein Sportplatz. Außerdem finden regelmäßig Events, wie zum Beispiel Cocktail-Partys, statt. Doch das Ganze gibt es nicht umsonst: 530 Euro bezahlt Sarah ab September monatlich für ihr Einzelzimmer.

„Man zahlt für die Community“

„Was hier den Preis ausmacht, ist einerseits das Angebot, andererseits sind es die Events. Man zahlt mit für die Community.“ Jeder hilft jedem – so beschreibt es die 21-Jährige. Wer etwas braucht, schreibt einfach in die WhatsApp-Gruppe des Wohnheims mit über 200 Mitgliedern. „Letztens hatte ich kein Backpulver mehr und habe gefragt, ob noch jemand welches hat – innerhalb von Sekunden antwortet jemand und bringt es dir vorbei. Die Leute greifen sich gegenseitig unter die Arme.“

Andere Preise gewohnt

Sarah kommt ursprünglich aus Frankfurt am Main. Daher sei sie andere Preisklassen gewohnt. „Dort würde ich mich über eine Mini-Einzimmer-Wohnung für diesen Preis freuen“, erzählt sie. Daher finde sie auch die 530 Euro gerechtfertigt. Doch wie finanziert sie das als Studentin? An der internationalen Hochschule studiert sie dual Marketingmanagement und bekommt so etwas „Taschengeld“ von ihrem Praxispartner. Hinzu kommen Bafög und Kindergeld.

„Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch“

Sarah kennt auch das Leben in einer eigenen Wohnung. „Das hat nicht so zu mir gepasst“, bemerkt sie. „Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch.“ Im Wohnheim könne sie selbst entscheiden, wann sie extrovertiert und wann introvertiert sein will. „Und hier gibt es auch weniger aufzuräumen, als in einer eigenen Wohnung“, fügt sie hinzu und lacht. Einmal in der Woche wird hier der Boden geputzt. Das eigene Zimmer muss jedoch selbst sauber gehalten werden. Neben Einzelapartments gibt es auch im BaseCamp geteilte Wohnungen. Eine Wohngemeinschaft sei für Sarah jedoch keine Option. Zu oft führe das Thema Sauberkeit in den Gemeinschaftsräumen zu Streit.

Von Yvonne Schmidt