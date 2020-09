„Leben mit Demenz“ – Leipzig legt Wegweiser auf

Leipzig

Pünktlich zum Welt-Alzheimertag am Montag und mit Beginn der Welt-Alzheimerwoche vom 21. bis 25. September erscheint in Leipzig der Wegweiser „Leben mit Demenz“. Die neue Broschüre bündelt Informationen und Unterstützungsangebote rund um das Erkrankungsbild Demenz. In vier großen Kapiteln – Diagnostik und Therapie, Information und Beratung, Unterstützung und Entlastung sowie Pflege und Wohnen – werden einzelne Angebote vorgestellt und Adressen von Anbietern in der Messestadt aufgeführt.

Viele Partner arbeiten Hand in Hand

„Der Wegweiser möchte Begleiter und praktische Handreichung sein in einer Lebenslage, die von vielen Herausforderungen geprägt ist“, heißt es aus der Selbsthilfekontaktstelle Demenz des Vereins Selbstbestimmt Leben Leipzig und Umgebung, der die Broschüre zusammen mit dem Sozialamt der Stadt Leipzig, der dort ansässigen Arbeitsgruppe Demenz, der Seniorenbeauftragten, der Pflegekoordinatorin und der Koordinatorin für das Gesunde-Städte-Netzwerk erstellte. Die Diagnose einer Demenz bringe für die Betroffenen ebenso wie für deren Familien viele Veränderungen mit sich. „Diese Situation müssen Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in unserer Stadt nicht alleine stemmen. Inzwischen gibt es viele hilfreiche Angebote. Auch pflegenden Angehörigen bieten sich verschiedene Anlaufstellen, die über die Erkrankung informieren, Schulungen oder Unterstützung im Alltag anbieten und Entlastung ermöglichen“, betont Angelika Hoffmann von Selbstbestimmt Leben.

Heft enthält Illustrationen von Betroffenen

Für die Illustration der komprimierten Informationen hat sich der Herausgeber etwas Besonderes einfallen lassen: Er zeigt Abbildungen künstlerischer Arbeiten von Menschen mit Demenz aus der Ausstellung „demenzArt“. Finanziell gefördert wurde die Entstehung des Wegweisers vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“.

Die Broschüre „Leben mit Demenz – Wegweiser für Leipzig“ ist ab sofort kostenlos erhältlich bei der Demenzberatung der Stadt, Prager Straße 21, und in der Beratungsstelle des Vereins Selbstbestimmt Leben, Büttnerstraße 22. Die Online-Version der Broschüre findet sich im weltweiten Netz unter www.demenzberatung-leipzig.de.

„Kunst und Kultur“ ist der Schwerpunkt

Im Rahmen der Welt-Alzheimerwoche vom 21. bis 25. September bietet die Kommune verschiedene Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt „Kunst und Kultur“ an. Angesprochen fühlen dürfen sich Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige und Fachkräfte an.

Vielfältiges Programm zur Welt-Alzheimerwoche Die Stadt Leipzig bietet in Kooperation mit Einrichtungen im Rahmen der Welt-Alzheimerwoche vom 21. bis 25. September Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt „Kunst und Kultur“ für Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige und Fachkräfte an. Die Veranstaltungen kommen dem Wunsch vieler Demenzerkrankter nach, ihr Leben, Alltag und Freizeit wie bisher gestalten zu können. Sie möchten sich trotz ihrer Erkrankung am gesellschaftlichen Leben beteiligen. Das Programm ist vielgestaltig und bunt. Den Auftakt macht am 21. September ein Humorvortrag für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten. Ein geselliger Filmnachmittag „Das Blaue vom Himmel“, eine Klangreise, heiteres Gedächtnistraining und vieles mehr bieten Anregung und Freude. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist zur der Einhaltung der Hygienestandards zwingend erforderlich. Die Veranstaltungen im Überblick Humorvortrag für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten Eine Betreuung für Demenzerkrankte ist während der Veranstaltungszeit in der AWO Tagespflege möglich. Datum: Montag, 21.09.2020, 15:00 bis 16:00 Uhr Adresse: AWO Tagespflege, Offenburger Str. 13-15, 04209 Leipzig Anmeldung: Katrin Rabe, Tel. 0341 25 60 04 12 Kosten: kostenfrei Erinnern Sie sich noch? Heiteres Gedächtnistraining Datum: Dienstag, 22.09.2020, 10:00 bis 11:30 Uhr Adresse: Seniorenbüro Ost “Inge & Walter” Eisenbahnstraße 66, 04315 Leipzig Anmeldung: Thomas Schminket, Tel. 0341 26 37 11 68 oder E-Mail: seniorenbuero@muehlstrasse.de Kosten: 1,00 € Ein Duft, eine Farbe, ein Klang Datum: Mittwoch, 23.09.2020, 10:00 bis 11:30 Uhr und 15:00 bis 16:30 Uhr Adresse: Haupteingang Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig Anmeldung: Anna Jäger, Tel. 0341 21 69 99 23 oder E-Mail: kunstvermittlung@leipzig.de Kosten: 10,00 € / 7€ Ermäßigung Freier Eintritt für begleitende Angehörige Bitte Mundschutz tragen Geselliger Filmnachmittag “Das Blaue vom Himmel” Datum: Mittwoch, 23.09.2020, 14:30 bis 17:00 Uhr (ab 14:00 Uhr Kaffee und Kuchen) Adresse: Seniorenbüro Mitte, Caritasverband Leipzig e.V. Johannisplatz 2, 04103 Leipzig Anmeldung: Frau Ratsch und Frau Bircken, Tel. 0341 14 96 96 53 oder E-Mail: seniorenbuero@caritas-leipzig.de Kosten: kostenfrei; Kosten nach Verzehr Leierkastenspiel: Musik, die berührt Datum: Donnerstag, 24.09.2020, 16:30 bis 17:30 Uhr Adresse: Tagespflege Seniorenclub Löwenherz, Hof Scharnhorststr.18, 04275 Leipzig Anmeldung: Carmen Kluge, Tel. 0341 123 45 10 oder 123 40 59 E-Mail: demenzberatung@leipzig.de Kosten: kostenfrei Aquarellmalerei Datum: Freitag, 25.09.2020, 10:00 bis 11:00 Uhr Adresse: Victor‘s Residenz Hotel Leipzig Georgiring 13, 04103 Leipzig Anmeldung: Karin Lechermann-Rösner, Tel. 0341 68 66 81 6 oder E-Mail: karin.lechermann-roesner@residenz-ambiente.de Kosten: kostenfrei Klangreise Datum: Freitag, 25.09.2020, 10:00 bis 11:00 Uhr Adresse: Victor‘s Residenz Hotel Leipzig Georgiring 13, 04103 Leipzig Anmeldung: Karin Lechermann-Rösner, Tel. 0341 68 66 81 6 oder E-Mail: karin.lechermann-roesner@residenz-ambiente.de Kosten: 5,00 € Szenische Lesung: Die Akte Auguste D. - Beobachtungen von Dr. Alois Alzheimer an der ersten Alzheimer Patientin Datum: Freitag, 25.09.2020, 18:00 bis 19:00 Uhr Adresse: Stadtbibliothek Leipzig, Oberlichtsaal Wilhelm-Leuschner-Platz 10-11, 04107 Leipzig Anmeldung: Carmen Kluge, Tel. 0341/ 123 45 10 oder 123 40 59 E-Mail: demenzberatung@leipzig.de Kosten: kostenfrei

Von Dominic Welters