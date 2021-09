Lebenslänglich für Leipziger Ex-Studenten: „25 Euro für ein Menschenleben“

Leipzig

Aus Sicht des Gerichts plante er „ein Verbrechen mit perfektem Alibi“: Ex-Student Ekkehart J. (31) ist am Freitag am Landgericht wegen Mordes und besonders schweren Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte in einer finanziellen Notlage befand und seine Nachbarin Sylvia G. (61) daher am 18. September vorigen Jahres in deren Wohnung in der Hardenbergstraße heimtückisch ermordete. „Die Beweislage ist erdrückend“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Weiß. 

Hier wurde die Leiche der Frau gefunden: Polizisten sichern den Tatort in der Leipziger Hardenbergstraße. Quelle: André Kempner

Dies vor allem dank einer „akribischen Polizeiarbeit“, so der Richter. Allein die Auswertung der Handy- und Computerdaten fülle vier Aktenordner. Im Prozess seien zudem ausgiebige DNA-Analytik, Schuhspurenkunde sowie Gutachten zu Handballenabdrücken und Mikrospuren der Haare eingesetzt worden. Experten unterrichteten auch über den Einsatz von Fliegenlarven zur Bestimmung des Todeszeitpunktes. „Es bleiben keine Zweifel, keine Fragen offen“, so Weiß.

Italien-Urlaub als perfektes Alibi

Dies alles war für die Ermittler nötig, weil zwischen der Ermordung der Frau und dem Fund ihres teilweise verwesten Leichnams zwölf Tage lagen. Ekkehart J. habe offenbar darauf gesetzt, dass sich der genaue Todeszeitpunkt nie würde bestimmen lassen und er somit nicht überführt werden könne. Denn schon einen Tag nach der Tat brach er mit seiner Lebensgefährtin zu einem Italien-Urlaub auf und hätte damit ein Alibi gehabt. Was er jedoch nicht wusste: Sylvia G. führte eine Art Tagebuchkalender und zudem ein Wiege-Protokoll. „Diese Einträge erlauben eine Eingrenzung des Tatzeitpunktes und ergeben sicher, dass sie vor dem Urlaub des Angeklagten getötet wurde“, schlussfolgerte der Richter.

Im Gegensatz zur Verteidigung ging das Gericht davon aus, dass die alleinstehende Mieterin für den Angeklagten ein geeignetes Opfer darstellen musste, da man sie nach der Tat nicht sofort finden würde. Dass Sylvia G. am Rande der Altersarmut stand, habe ihr Mörder nicht wissen können, so Weiß. Erschreckend: Einen Tag vor der Bluttat soll Ekkehart J. noch zu einer anderen Nachbarin in dem Mietshaus in der Südvorstadt recherchiert haben.

„Trickreicher Blender“

Doch warum tötet ein junger Mann aus gutbürgerlichem Elternhaus, dem der psychiatrische Sachverständige sogar attestierte, in starkem Maße aggressionsgehemmt zu sein? Das Gericht war der Auffassung, dass sich die finanziellen Nöte des Angeklagten zur „Tatzeit krisenhaft zugespitzt“ hätten. Im Jahr 2013 brach er sein Mathematikstudium ab, zwei Jahre später auch das Studium in Wirtschaftsinformatik. Danach tat er nichts mehr – außer exzessiv am Computer ein Basketballspiel zu zocken. Seiner Lebensgefährtin und seiner Familie erzählte er von einem Job als Softwareentwickler. In der Corona-Zeit fiel es auch nicht weiter auf, dass er die ganze Zeit zu Hause war – Homeoffice war allgegenwärtig. Ein Gutachter bezeichnete ihn im Prozess als „trickreichen, wortgewandten Blender“. Finanziell habe Ekkehart J. jedoch „von der Hand in den Mund gelebt“, schilderte Richter Weiß. Am 17. September sei dann eine Zahlungserinnerung der Stadtwerke für eine überfällige Stromrechnung in Höhe von knapp 900 Euro gekommen. „Dem Angeklagten war seine finanzielle Situation dramatisch bewusst“, sagte der Richter.

Paket als Türöffner

An jenem 18. September sei Ekkehart J. zur Wohnung von Sylvia G. gegangen. Die Frau öffnete nach Erkenntnissen des Gerichts die Tür, weil der junge Mann mit einem Päckchen vor der Tür stand. Unüblich war dies nicht, da Nachbarn häufig füreinander Postsendungen annahmen. Ekkehart J. habe die Frau erschlagen und erwürgt. Sie sei auf „entsetzliche Art und Weise zu Tode gekommen“, so Weiß. Etliche Messerstiche brachte der Angeklagte seinem Opfer dem Gericht zufolge post mortem bei, wobei mehrere Klingen abbrachen. Er habe „das Bild entfesselter Gewalt am Tatort“ geschaffen. Das Vorgehen offenbare eine „völlige Geringschätzung menschlichen Lebens“, meinte der Richter. Der psychiatrische Gutachter hatte bei Ekkehart J. eine narzisstische Persönlichkeitsstörung festgestellt. Diese sei aber nicht relevant für die Frage der Schuldfähigkeit.

„Unfassbar schwere Schuld“

Wie viel Geld der Mörder erbeutete, sei nicht feststellbar gewesen. Ekkehart J. habe den Ausweis, die Geldbörse und die EC-Karte an sich genommen. Das Geld reichte offenbar aber nicht aus, um die überfällige Stromrechnung zu bezahlen, dies soll Tage später seine Mutter übernommen haben. Nach eigener Aussage steckte der Beschuldigte 25 Euro ein. „25 Euro für ein Menschenleben“, kommentierte dies der Richter. „Der Angeklagte hat unfassbar schwere Schuld auf sich geladen.“ Gleichwohl sah das Gericht keine besondere Schwere der Schuld im juristischen Sinne. Damit könnte die lebenslange Freiheitsstrafe für Ekkehart J. nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden.

Staatsanwältin Katharina Thieme hatte am vorletzten Prozesstag ebenfalls lebenslange Haft gefordert. Verteidiger Malte Heise war hingegen der Raubmord-Hypothese entgegengetreten und hatte auf zwölf Jahre Haft wegen Totschlags plädiert. Die Tat sei spontan und ohne Vorbereitung geschehen, um seine Lebenslüge aufrechtzuerhalten. Heise kündigte auf LVZ-Nachfrage an, prüfen zu wollen, ob gegen das Urteil Revision eingelegt wird.

Von Frank Döring