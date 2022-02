Leipzig

Bis zum Schluss dieses fast 60 Verhandlungstage währenden Prozesses sagte er kein Wort – nichts, was einem Geständnis gleichkäme und dieses furchtbare Verbrechen erklären könnte: Edris Z. (32) ist am Mittwochabend am Landgericht Leipzig wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Für die Strafkammer blieb am Ende kein Zweifel, dass der gebürtige Afghane am 8. April 2020 gegen 11.25 Uhr in der Nähe des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße seine Ex-Freundin Myriam Z. (37) mit mehreren wuchtigen Hammerschlägen erschlagen hat, während sie mit ihrer zwei Monate alten Tochter spazieren war. „Vielleicht werden sie eines Tages erkennen, aus welchen nichtigen Gründen sie ein Menschenleben ausgelöscht haben und dafür sorgten, dass ein kleines Mädchen seine Mutter niemals bewusst kennenlernen kann“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf zum Angeklagten.

Die Strafkammer mit dem Vorsitzenden Richter Hans Jagenlauf. Quelle: Andre Kempner

Zuvor hatte Verteidiger Kevin Georg Rebentrost am Dienstag und Mittwoch insgesamt fast zehn Stunden plädiert. Er stellte die Strafe in das Ermessen des Gerichts, klassifizierte das Verbrechen seines Mandanten aber nicht als Mord, sondern als Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Seine Kollegin Petra Costabel schloss sich der Forderung an. Wie berichtet, machte der Verteidiger gesundheitliche Probleme seines Mandanten geltend. Der Angeklagte sei vom 31. März bis 16. April 2020 – mithin auch zur Tatzeit – wegen einer depressiven Störung und Panikattacken krankgeschrieben gewesen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dies mindert aus Sicht des Gerichts jedoch nicht die Schuldfähigkeit des Angeklagten. Auch den von Rebentrost bemühten „Affektsturm“, von dem sein Mandant während der Tat überwältigt worden sei, verneinte die Kammer. „Das ist absolut ausgeschlossen“, befand Jagenlauf. Edris Z. habe sich vorher entschlossen, Myriam Z. zu töten – wohl infolge der problematischen Vorgeschichte des Paares, das in einer ständigen On-Off-Beziehung lebte. Regelrecht toxisch wurde es nach der Trennung im Februar 2018. So soll Edris Z. Kot in den Briefkasten und an Fenster seiner Ex-Freundin geworfen haben, sie nachts besucht oder bei ihr Sturm geklingelt haben.

Polizeieinsatz am Tatort im Leipziger Auwald. Quelle: André Kempner

Die Lage eskalierte, als Edris Z. am 20. August 2018 seine frühere Freundin und deren Begleiter Abbas A. (25) am Fockeberg massiv angegriffen haben soll. Dem Mann wurden ein Teil des Ohres abgebissen und die Augen verletzt. Das Gericht vermochte hier keine Notwehr des Angeklagten zu erkennen und sprach den Angeklagten auch in diesem Punkt schuldig.

Aufgrund dieses massiven Zwischenfalls hatte Myriam Z. im Rahmen eines Gewaltschutzverfahrens ein Annäherungsverbot gegen Edris Z. erwirkt. Würde die junge Mutter noch leben, wenn Edris Z. und dessen Anwalt Rebentrost es dabei hätten bewenden lassen? Opferanwältin Ina Alexandra Tust, welche die Familie der Getöteten vor Gericht in der Nebenklage vertrat, glaubt das. „Es wurde weiterhin das Feindbild Myriam Z. aufgebaut“, meinte auch Richter Jagenlauf. Denn Edris Z. erstattete über seinen Anwalt Anzeige gegen seine Ex wegen falscher Verdächtigung. Dieses Verfahren wurde am 6. April 2020 eingestellt – gerade mal zwei Tage vor dem Mord. War diese Nachricht der Auslöser für die Bluttat? Das Gericht hält es für wahrscheinlich.

Haare geschnitten und Alibi besorgt

Myriam Z. ahnte von alledem nichts, während sie an jenem 8. April mit ihrer kleinen Tochter unterwegs war und den frühlingshaften Auwald fotografierte. Edris Z. bewaffnete sich nach Auffassung des Gerichtes mit einem Hammer und begann, sie zu suchen. Als er sie schließlich fand, so Jagenlauf, „griff er die vollkommen überraschte Frau an, um sie zu bestrafen, dass sie gewagt hatte, gegen ihn vorzugehen und ihre Rechte wahrzunehmen“. Erst habe er sie zu Fall gebracht, so der Richter, „dann schlug er ihr mit mehreren Hammerschlägen den Schädel ein“. Als eine Zeugin auftauchte, floh er. „Danach hat er alles getan, was ein rational handelnder Mann macht“, schilderte Jagenlauf: Er duschte, vernichtete Spuren, ging zu seiner Freundin, um sich Haare schneiden zu lassen und für ein Alibi zu sorgen.

Mit seinem Urteil entsprach das Gericht weitgehend den Forderungen der Anklagebehörde und stellte auch für die Mordmerkmale der Heimtücke und niedrigen Beweggründe fest. Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob hatte allerdings neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plädiert. Damit wäre ausgeschlossen, dass der Verurteilte nach der Mindesthaftzeit von 15 Jahren auf Bewährung entlassen wird. Doch dafür sah das Gericht vor allem wegen der psychischen Verfassung und der Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten keine Voraussetzungen. Der Bundesgerichtshof setze voraus, dass eine Tat „deutlich über ein normales Tötungsdelikt hinausgeht“, erklärte Jagenlauf. „Es war die schwierigste Entscheidung für die Kammer.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Prozess hatte am 7. Oktober 2020 begonnen und dauerte deutlich länger als geplant. Mehrfach hatte die Kammer der Verteidigung massive Prozessverschleppung vorgeworfen. Jagenlauf kritisierte zum Abschluss auch, dass insbesondere Rebentrost Zeugen herabgesetzt und bedroht habe. Der Anwalt habe sich „in keiner Weise so verhalten, wie es sich als Organ der Rechtspflege gehört“.

Von Frank Döring