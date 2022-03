Leipzig

Wer frische Lebensmittel braucht, muss in Leipzig längst nicht mehr in den Supermarkt gehen: Lieferdienste bringen Waren mitunter binnen Minuten zum Kunden – egal, ob Getränke, Gemüse oder Hygieneartikel. Seit letzter Woche ist mit „Wolt“ zudem ein weiterer Akteur auf dem städtischen Markt präsent, das finnische Unternehmen kooperiert neben Restaurants auch mit lokalen Einzelhändlern. Wer außerdem in Leipzig liefert und in welchem Gebiet – der Überblick.

Rewe

So funktioniert’s: Um den Service bei Rewe zu nutzen, müssen Kundinnen und Kunden online die gewünschten Produkte und einen Lieferzeitraum (Montag bis Samstag zwischen 7 und 22 Uhr) auswählen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch einen Abholservice an, bei dem die Bestellung selbst in der lokalen Rewe-Filiale abgeholt werden kann.

Angebot: Alles, was es im Rewe vor Ort zu kaufen gibt, bringt der Lieferservice auch bis vor die Haustür seiner Kundinnen und Kunden. Die Produktkosten sind dabei identisch. Neben Lebensmitteln deckt Rewe auch Drogerie-, Haushalts-, Freizeit- sowie Tierbedarf ab.

Kosten: Die erste Lieferung ist kostenlos. Anschließend staffeln sich die Servicekosten nach Höhe des Warenkorbwerts – bei einem Einkauf von bis zu 50 Euro zahlen die Nutzerinnen und Nutzer zwischen 3,90 Euro und 5,90 Euro, ab 120 Euro sind es noch maximal 1,90 Euro.

Lieferbereich: Die Rewe-Lieferungen werden von zentralen Lagern aus organisiert, nicht von einzelnen Filialen. Ein solches Lager befindet sich auch im Ballungsraum Leipzig und deckt den kompletten Stadtkreis ab.

Lieferzeit: Zu den Lieferzeiten macht das Unternehmen keine Angaben. Wie schnell die Produkte vor der eigenen Haustür stehen, richtet sich nach der Verfügbarkeit von freien Zeitfenstern während des Bestellvorgangs. Diese können tagesaktuell begrenzt sein. Im März kam es zuletzt zu langen Wartezeiten, teilweise wurden im Leipziger Raum mehrere Tage oder gar Wochen im Voraus gar keine Lieferzeiträume angeboten. Laut einer Auskunft des Unternehmens liegt das unter anderem an den hohen Corona-Infektionszahlen, wodurch es zu Ausfällen in den Warenlagern käme.

Gorillas

So funktioniert’s: Bestellungen können bei Gorillas per gleichnamiger App aufgegeben werden. Darin können Kundinnen und Kunden Produkte auswählen und in einen Warenkorb legen – die Bezahlung erfolgt ebenfalls online per App.

Angebot: Gorillas liefert alles, was es auch im Supermarkt gibt – von frischem Obst und Gemüse, Getränken, bis zu Hygiene- und Haushaltsprodukten.

Kosten: Das Start-up verspricht, die Produkte zu Supermarktpreisen zu verkaufen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Die Kosten für eine Lieferung betragen 1,80 Euro.

Lieferbereich: Gorillas bringt die georderte Ware in Leipzigs Zentrum, sowie den Osten (Reudnitz, Neustadt-Neuschönefeld, Anger-Crottendorf, Sellerhausen-Stünz, Schönefeld), den Westen (Lindenau, Alt-Lindenau, Plagwitz, Kleinzschocher) und den Süden (Musikviertel, Südvorstadt, Connewitz).

Lieferzeit: Die Fahrerinnen und Fahrer sind von Montag bis Samstag zwischen 8 und 23 Uhr unterwegs. Das Unternehmen wirbt mit einer Lieferzeit „innerhalb von Minuten“.

Konsum

So funktioniert’s: Die Leipziger Supermarktkette nimmt Bestellungen online und per Anruf (unter: 0341/ 902 290 80, von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr) entgegen. Dabei kann ein Zeitfenster angegeben werden, zu dem die Ware geliefert wird. Die Bezahlung erfolgt beim Entgegennehmen der Ware bei der Servicekraft, entweder in Bar oder per EC-Karte.

Angebot: Das Unternehmen liefert alle Produkte, die auch in den Konsum-Filialen zu erwerben sind, darunter Lebensmittel sowohl frisch, gekühlt als auch tiefgefroren.

Kosten: Die Produktpreise decken sich mit jenen vor Ort. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Pro Lieferung fällt eine gestaffelte Gebühr an: Bei einem Warenkorb bis 50 Euro kostet der Service 6,90 Euro, bei einem Bestellwert von 50 bis 120 Euro liegt der Preis bei 2,90 Euro. Wer für über 120 Euro bestellt, erhält die Anlieferung kostenfrei. Für die Lieferung von Getränken gilt ein Aufschlag von 1,00 Euro pro Kasten.

Lieferbereich: Konsum bringt seine Waren im gesamten Stadtkreis Leipzig vor die Haustüren – und darüber hinaus: Auch Borsdorf, Schkeuditz, Taucha, Markranstädt und Markkleeberg befinden sich innerhalb des Lieferbereichs des Unternehmens.

Lieferzeit: Bei einer Bestellung bis 12 Uhr verspricht der Lebensmittelhändler eine Lieferung noch am selben Tag, ansonsten kommt die Ware frühestens am Folgetag der Bestellung oder zu einem späteren Wunschtermin.

Flink

So funktioniert’s: Auch bei Flink läuft alles über die eigene App oder Website: Lebensmittel in den Warenkorb legen, registrieren und bezahlen – etwa per PayPal oder Kreditkarte. Eine Barzahlung ist nicht möglich.

Angebot: Wie Gorillas ist auch Flink eine Art Supermarkt auf Rädern – das Sortiment reicht von Obst und Gemüse bis hin zu Fertiggerichten. Das Angebot ähnelt dem eines Rewe-Supermarktes, der etablierte Einzelhändler hat mit dem noch jungen Unternehmen eine Liefervereinbarung getroffen. Einige Abstriche müssen Kundinnen und Kunden dennoch machen. So kann es sein, dass es die Auswahl bei einem Produkttyp begrenzt ist.

Kosten: Die Liefergebühr beträgt laut Unternehmen 1,80 Euro, dafür sollen Kunden zu Preisen einkaufen, die auf Supermarktniveau liegen. Bei größeren Bestellungen sind aber auch Abweichungen bei den Liefergebühren möglich. Der Mindestbestellwert liegt bei einem Euro.

Lieferbereich: Bisher können sich nur Menschen im Leipziger Norden und Westen von Flink beliefern lassen. Im Norden erstreckt sich das Einzugsgebiet über den Hauptbahnhof, Gohlis, Eutritzsch und Teile von Mockau. Im Westen werden Plagwitz, Lindenau und Kleinzschocher angefahren. Genauere Angaben bietet eine Karte in der App des Anbieters.

Lieferzeit: Das Berliner Unternehmen verspricht eine „Lieferung in Minuten“. Wie lange auf die Waren tatsächlich gewartet werden muss, schwankt von Tageszeit zu Tageszeit und ist der App zu entnehmen. Das Lieferzeitfenster liegt von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 23 Uhr. Freitags und samstags werden Bestellungen bis Mitternacht entgegengenommen. Wie im klassischen Einzelhandel auch bleibt das Lager an Sonntagen geschlossen.

Wolt

So funktioniert’s: Das finnische Unternehmen setzt auf zwei Bestellwege: Über eine Smartphone-App und Website. Wer ordern möchte, wird im Bestellprozess aufgefordert, ein Benutzerkonto zu erstellen. Vorher muss eine Adresse angegeben werden. Das Bestellsystem unterscheidet sich nicht grundlegend von dem anderer Lieferdienste.

Angebot: Neben Restaurants kooperiert Wolt ausdrücklich auch mit klassischen Einzelhändlern. „Wir wollen dem lokalen Einzelhandel das Rüstzeug an die Hand geben, um gegen Amazon zu bestehen“, erläuterte das Unternehmen jüngst im LVZ-Gespräch. In Leipzig machen Essenslieferungen zunächst aber den Großteil des Angebots aus: Abseits zahlreicher Restaurants kooperieren bisher vier Händler mit Wolt. Die Zahl dürfte aber noch ansteigen, der Markteintritt erfolgte erst in dieser Woche.

Kosten: Kunden zahlen zwischen 1,90 Euro und 2,90 zusätzlich pro Lieferung, die Gebühren variieren je nach Anfahrtsweg. Einige Händler berechnen allerdings noch einen Aufschlag, dadurch kann der Preis bis zu fünf Prozent höher ausfallen.

Liefergebiet: In der Messestadt verkehren die Kuriere von Wolt zunächst in einem Gebiet vom Waldstraßenviertel und dem Zoo bis nach Connewitz sowie vom Clara-Zetkin-Park bis nach Reudnitz. Vom Unternehmen heißt es zudem, dass ausschließlich in einem Drei-Kilometer-Radius rund um das Geschäft ausgeliefert wird.

Lieferzeit: Wolt verspricht, „alles in unter 30 Minuten“ zu liefern – täglich von 11 bis 22 Uhr.

Flaschenpost

So funktioniert’s: Bestellungen sind bei Flaschenpost über die Webseite möglich, auch eine App steht zur Verfügung. Bei einem Getränkelieferdienst nicht unwichtig: Leergut wird vom Fahrer gleich mitgenommen, der Pfandbetrag direkt von der Rechnung abgezogen.

Angebot: Wie der Name verrät, dreht sich bei Flaschenpost alles um Getränke. So finden sich zahlreiche Sorten Wasser, Säfte, Schorlen, Limonaden und alkoholische Getränke im Sortiment. Ein begrenztes Angebot an Lebensmitteln und Haushaltsbedarf ist ebenfalls auf Lager – etwa Nudeln, Konserven, Salzgebäck und Reinigungsmittel.

Kosten: Die bestellte Ware wird kostenlos bis vor die Haustür geliefert – „unabhängig von der Etage“, so betont es das Unternehmen. Der Mindestbestellwert beträgt 25 Euro.

Liefergebiet: Flaschenpost beliefert ganz Leipzig, zudem erstreckt sich das Gebiet bis nach Markranstädt, Markkleeberg und Taucha.

Lieferzeit: Das Unternehmen verspricht eine Lieferung innerhalb von 120 Minuten nach erfolgter Bestellung. Kundinnen und Kunden können aber auch eine gewünschte Lieferzeit angeben – sie muss aber innerhalb der Öffnungszeiten (Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr) liegen.

Von flp/flo