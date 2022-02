Leipzig

Die Zahl der Hygiene-Tests in den 6200 Lebensmittelbetrieben in Leipzig ist durch die Corona-Pandemie gesunken. Im Jahr 2020 hätten nur noch 37 Prozent der 8100 Soll-Kontrollen stattfinden können, teilte Gabriela Leupold, Chefin des örtlichen Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamtes, am Dienstag mit. „Die Gefahrenabwehr wurde aber immer zu 100 Prozent gewährleistet“, betonte sie.

Von 2018 bis 2020 hätten die 23 Lebensmittelkontrolleure des Amtes mehr als 10.000 Betriebsbesuche absolviert. Sie schauten in Restaurants und Imbissen, Kantinen und Kitas, Produktionsbetrieben wie Bäcker und Fleischer und bei Händlern von Kosmetik- und Tabakwaren nach dem Rechten. Insgesamt seien 6214 Proben genommen und 644 Hinweise bearbeitet worden, erläuterte Leupold. Der Masse der Betriebe könne sie ein gutes Zeugnis ausstellen.

Fremdsprachige Merkzettel für Döner-Läden

Viele festgestellte Verstöße hätten sich auf die Kennzeichnungspflicht für Allergene und Zusatzstoffe in den Speisen bezogen. Um die Situation zu verbessern, ließ das Amt Merkzettel in arabischer Sprache übersetzen und an etliche Imbiss-Betriebe verteilen. Bei einer späteren Kontrolle von mehr als 50 Döner-Läden in Leipzig habe bei dem Thema aber nur ein Betreiber alles richtig gemacht. Deshalb seien die Vorschriften noch mal individuell erläutert und deren Umsetzung überprüft worden.

Die promovierte Tierärztin und Hygienetierärztin Gabriela Leupold leitet seit 2008 das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt der Stadt Leipzig. Quelle: Christian Modla

In den drei Jahren der nun vorgelegten Bilanz gab es aber auch wieder einige krasse Verstöße. Mal wurde hinter einem Kleiderschrank im Keller eines Bistrots eine Tür entdeckt, die zu einer völlig verschmutzten Backstube führte: Rings um die Brote und Teiglinge wimmelte es dort von Fliegen und Fliegenlarven. Eine andere Bäckerei wurde zeitweilig geschlossen, weil die Gärschalen für die Teiglinge Stockflecken aufwiesen, außerdem ein Schädlingsbefall sowie eine skelettierte Ratte in einem Karton für Mandeln vorgefunden wurden. Ein Pizza-Lieferservice sperrte bei einer Kontrolle der völlig verschmutzten Kisten für den Käse gleich freiwillig sein Geschäft zu.

Ungewöhnlich viele Strafanzeigen

141 Verwarngelder (im Schnitt 52 Euro) und 31 Bußgelder (im Schnitt 422 Euro) verhängte das Amt allein im Jahr 2020. Weit höher seien aber die Kosten für die dann stets nötigen, zum Teil mehrfachen Nachkontrollen, welche ebenfalls von den Ertappten zu bezahlen sind, betonte Leupold.

Tierärztin Dr. Katrin Zetzsche untersucht eine Wildschweinprobe auf Trichinen. Sie arbeitet für das Leipziger Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, wo viele Jäger ihr Wildbret zur Untersuchung hinschaffen. Quelle: Jens Rometsch

2020 gab es ungewöhnlich viele Strafanzeigen – bei diesen 25 Fällen erwischte es zum Beispiel einen Verkaufsstand für „Dragon’s Breath“ (Drachenatem). Dort wurden die bunten Maisbällchen unmittelbar vor der Abgabe in flüssigen Stickstoff getaucht und mit Temperaturen von minus 31 Grad Celsius in ungeeigneten Verpackungen den Kunden gereicht, stellte die Behörde fest. Vor allem Kinder seien von der gefährlichen Nascherei fasziniert, weil es beim Verzehr aus Mund und Nase dampfe.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2020 untersuchte das Leipziger Amt zudem 682 erlegte Wildschweine auf Trichinen – so viele wie nie zuvor. Mit der Schwarzwild-Population in der Region würden auch die Zahlen der Jagden steigen, erklärte Leupold dazu. 2015 seien es erst 268 Wildschweine gewesen.

Von Jens Rometsch