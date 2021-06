Lebensraum für wilde Tiere wird in Leipzig immer knapper

Leipzig

Wer mit René Sievert spazieren geht, der kann auch an den ungewöhnlichsten Stellen etwas entdecken. Überall gibt es für den studierten Biologen etwas zu sehen. Eine seltene Vogelart hier, ein Unterschlupf für Amphibien da – als Vorsitzender des Leipziger Naturschutbundes (Nabu) kennt sich Sievert in der Messestadt hervorragend aus.

Gerade schlüpft Sievert durch einen Zaun. An der südlichsten Spitze des Bayrischen Bahnhofs scheint man auf den ersten Blick alles andere als seltene Tierarten zu finden. Eine alte Couch und ein paar leere Schnapsflaschen – keine hundert Meter weiter befindet sich die Immobilie der ehemaligen Discothek „Distillery“. Techno und Tierschutz, ist das überhaupt möglich?

„Natürlich“, entgegnet Sievert. „Viele Tierarten sind sehr anpassungsfähig. Und es zeigt uns, wie nah sich Mensch und Tier in der Stadt kommen können. Auch an Orten, an denen wir es eigentlich gar nicht erwarten.“ Sein prüfender Blick schweift über eine große Pfütze. In den letzter Zeit hat sich auf der Brache viel Regenwasser zu kleinen Teichen angestaut. Amphibien wie die Wechselkröte fühlen sich hier besonders wohl. „Gefunden.“ Sievert kniet sich an den Pfützenrand und deutet ins seichte Wasser. Wie an einer Perlenschnur aufgezogen, schlängelt sich der Krötenlaich durchs Wasser. In einigen Wochen werden hier hunderte Kaulquappen schlüpfen.

Auf der Brachfläche hinter dem Bayerischen Bahnhof würde wahrscheinlich ein Papel-Esben-Wald entstehen, wenn die Fläche nicht bebaut werden würden. Hier finden sich auch Laichplätze für Wechselkröten und Lebensräume für diverse Tierarten. Quelle: Nora Börding

Leipzig wächst – der Platz für wilde Tiere schwindet

„Stillgelegte Bahnflächen bieten für verschiedenste Arten den perfekten Lebensraum“, sagt Sievert. Eidechsen sonnen sich im warmen Schotter, Vögel niesten in den Sträuchern und Kröten laichen eben in kleinen Tümpeln. Damit wird es am Bayrischen Bahnhof aber bald vorbei sein. Auf dem 36 Hektar großen Bahnhofsgelände entstehen in den kommenden Jahren 1.600 neue Wohnungen. Wenn die ersten Bagger anrollen, werden die meisten Eidechsen, Kröten und Vögel von dort verschwinden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist Wohnraum, der dringend gebraucht wird. In Leipzig tobt seit Jahren ein Verteilungskampf um die letzten wilden Flächen in der Stadt. Erst schrumpfte Leipzig nach der Wende. Häuser und Fabrikgelände verfielen, verwucherten und boten Pflanzen und Tieren vielerorts neue Nieschen im urbanen Raum. Doch allmählich verschwinden die alten Brachen wieder. Der Nabu hat diesen Flächenverlust für die heimische Tierwelt berechnet. Über 100 Hektar wilde Ecken verloren die Tiere in den vergangenen Jahren in Leipzigs Stadtgebiet – abgeholzt, planiert und zugebaut. Es ist eine Fläche, die so groß ist wie der gesamte Innenstadtring.

Baggerbesetzung in Connewitz

Das Thema ist längst zum Politikum geworden. Vor kurzem besetzte in Connewitz ein Anwohner während Bauarbeiten an der Bornaischen Straße einen Bagger, um zu verhindern, dass dort lebende Zauneidechsen gefährdet werden können. Später stellte sich heraus: Die Bauherren hatten überhaupt keine Genehmigung für die Arbeiten. Das prominenteste Beispiel ist jedoch der Wilhelm-Leuschner-Platz. Um Leipzigs letzte große Innenstadtbrache wird schon seit Jahren gerungen. Und dabei geht es nicht nur um die Gestaltung des Areals. Vor allem an der Südseite des Geländes nisten besonders viele Vogelarten. In dem Dickicht zwischen Sträuchern und Bäumen finden Nachtigall, Amsel und Zaunkehlchen besonders gut Schutz und brüten dort. Mit der Ruhe war es im Januar schließlich vorbei. Mitarbeiter der Stadt hatten damit begonnen, Bäume und Sträucher zu roden. Am Ende konnte der Nabu die Rodung über einen Anwalt vorerst stoppen.

„Es braucht wieder mehr dichte Hecken und Sträucher“

Dabei könne Tierschutz durchaus Hand in Hand mit Bauprojekten gehen, findet Sievert. In der Plattenbausiedlung an der Sternwartenstraße sei zum Beispiel bei der Renovierung auf die dort lebenden Vögel Rücksicht genommen worden. Mauersegler, Spatzen oder Schwalben nisten gerne in den Ritzen zwischen den alten Betonplatten. Als die Hausfassade neu isoliert wurde, hat die Wohnbaugesellschaft in der neuen Außenfassade Nisthilfen angebracht. Den Vögeln gefällt es. In Schwärmen fliegen die Tiere von Hauswand zu Hauswand. Ihr Zwitschern übertönt sogar den Straßenlärm.

In der Arthur-Hofmann Straße in der Nähe des Bayerischen Bahnhofs kann man Bäume und Sträucher in Symbiose sehen, die so als Lebensraum für Vögel funktionieren. Quelle: Nora Börding

„Uns ist bewusst, dass Leipzig wächst“

Letztlich gehe es Sievert und seinen Mitstreitern nicht darum, jedes Bauvorhaben zu stoppen. „Uns ist bewusst, dass Leipzig wächst und auch neue Gebäude entstehen müssen“, sagt Sievert. Vielmehr gehe es den Naturschützern um das „Wie“. Häufig würden auf Baustellen einfach Tatsachen geschaffen und der Naturschutz schlichtweg ignoriert, meint Sievert. „Dabei gibt es klare Regeln und Gesetze. Beim Denkmalschutz würde ja auch niemand auf die Idee kommen und einfach alte Gemäuer einreißen.“ Und wo neu gebaut werde, müssten anderswo Ausgleichsflächen entstehen, fordert Sievert. „Es braucht wieder mehr dichte Hecken und Sträucher, statt akkurat getrimmter Wiesen. Nur wo Tiere ausreichend Schutz finden, fühlen sie sich wohl.“

Von Max Hempel (Text) und Nora Börding (Fotos)