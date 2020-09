Leipzig

Pflanzliche Arzneimitteln sind beliebt, gelten sie doch als Kraft der Natur, die sanft heilt und keinen Schaden anrichtet. Das hatte sich gewiss auch die Leipziger Patientin gedacht, als sie zu Iberogast griff. Das frei verkäufliche Mittel ist als pflanzlicher Klassiker bereits seit 1960 auf den Markt. Die Kräutertinktur soll gegen Reizdarm, Blähungen und anderen Beschwerden des Verdauungstraktes helfen.

56-Jährige kam mit Leberschäden ins Leipziger Uniklinikum

Die Folgen indes waren 2018 katastrophal: Die 56-Jährige kam in Leipzig mit schweren Leberschäden ins Krankenhaus. Die konservative Behandlung brachte nichts. So wurde eine Lebertransplantation nötig. Aber auch das half nicht; die Patientin starb.

Anzeige

Wegen dieses Todesfalls, der möglicherweise mit der Einnahme des gängigen Magenmittels in Verbindung steht, ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Arzneimittelkonzerns Bayer. Es gebe einen Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung in einem Fall sowie der fahrlässigen Körperverletzung in zehn Fällen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Gegen einen zweiten Ex-Mitarbeiter wurden die Ermittlungen am Freitag eingestellt.

Weitere LVZ+ Artikel

Prof. Thomas Berg kennt den Fall

„Wir kennen diesen tragischen Fall sehr gut und haben ihn auch 2019 publiziert“, sagte am Freitag Prof. Thomas Berg, Leiter des Bereichs Hepatologie am Leipziger Universitätsklinikum (UKL), der LVZ. Das UKL habe Iberogast nicht verschrieben, sondern die mögliche Assoziation mit dieser schweren Nebenwirkung aufgedeckt und damit einen Ball ins Rollen gebracht, so der Experte für Leberkrankheiten. „Wahrscheinlich war die Kombination mit Metamizol mitverantwortlich für den schweren Verlauf“, erklärt er.

Prof Thomas Berg, Leber-Experte von der Uniklinik Leipzig. Quelle: Stefan Straube

Patientin nahm Iberogast und andere Medikamente

„Die Frau nahm also nicht nur Iberogast, sondern mehrere Medikamente, darunter auch das Schmerzmittel“, erläutert er. Dieser Medikamentencocktail führte offenbar in der Kombination zu einer sehr schweren Leberentzündung. Man nenne dies einen „Medikamenten-induzierten Leberschaden“, so der Mediziner. „Meist verläuft diese Erkrankung relativ mild, man setzt das Medikament ab, und die Leberwerte normalisieren sich“, erklärt er. Aber wie auch bei Sars-Cov-2 kommt es bei diesen Leberschädigungen ebenfalls auf das individuell gestrickte Immunsystem des Menschen an.

Es entscheidet mit darüber, wie schwer die Krankheit verläuft. „Bei der 56-jährigen Patienten war die Entzündung so stark, dass diese, obwohl wir alle Behandlungen durchgeführt haben, die man konservativ machen kann, sogar zum Leberversagen führte“, sagt Berg. Eine Lebertransplantation war unausweichlich. Sie wurde im UKL durchgeführt. Doch sie konnte das Leben der Patientin nicht retten, sie verstarb an Komplikationen der Transplantation.

Iberogast-Produzent Bayer musste Beipackzettel ändern

Eine Apothekerin hält das rezeptfreie Magenmittel Iberogast hoch. Quelle: imago-images

Aufgrund der Medikamentenreaktion haben die UKL-Mediziner den Fall an die entsprechenden Behörden gemeldet. Diese seien aktiv geworden und hätten Bayer aufgefordert, entsprechende Hinweise auf mögliche Leberschäden in den Beipackzettel aufzunehmen, so Berg. Dies ist inzwischen erfolgt. Seither wird auf dem Beipackzettel darauf hingewiesen, dass bei der Anwendung von schöllkrauthaltigen Arzneimitteln Fälle von Leberschädigungen und von Leberversagen aufgetreten sind.

Diese krankheitsauslösende Medikamentenreaktion nachzuweisen, sei indes sehr schwierig, erklärt Berg. Bei der Patientin hätten sicher die Schmerzmittel eine Rolle gespielt. „Wir denken aber, dass auch Iberogast daran beteiligt war und möglicherweise das Ganze verstärkt hat“, formuliert er vorsichtig.

Mediziner warnt vor unkontrollierter Medikamenteneinnahme

Aus dieser Erfahrung heraus warnt der Medizinprofessor eindringlich vor unkontrollierter Medikamenteneinnahme. Er empfiehlt, regelmäßig die Leberwerte testen zu lassen. Gleichzeitig verweist er darauf, dass Iberogast ein vielfach genutztes Mittel sei, das die meisten vertragen. Der tragische Tod der 56-Jährigen ist bislang ein Einzelfall.

Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft nun, ob durch das Weglassen eines Warnhinweises auf dem Beipackzettel die Sorgfaltspflicht verletzt wurde und ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Mitteleinnahme und der gesundheitlichen Beeinträchtigung von Konsumenten besteht.

Bayer sieht „keine gesicherte Kausalität“

Eine Bayer-Sprecherin sagte, ihre Firma kooperiere mit den Behörden. „Nach jetzigem Kenntnisstand ergeben sich keine neuen medizinischen Erkenntnisse, die zu einer Neubewertung des Sachverhalts durch Bayer führen würden“, sagte sie. Bayer gehe weiter davon aus, „dass im Zusammenhang mit den aufgetretenen Nebenwirkungen keine gesicherte Kausalität in Verbindung mit der Einnahme von Iberogast besteht“. Iberogast sei „ein bewährtes, wirksames und sicheres Medikament“.

Von Anita Kecke