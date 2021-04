Leckereien und virtuelle Reise – So kommen Firmen in Leipzig und Umland durch die Krise

Leipzig

Genießen wie Gott in Frankreich – und das in Leipzig? Kaum vorstellbar und dennoch möglich. In der Mozartstraße der Messestadt bietet ein kleines, aber feines Bistro französische Köstlichkeiten an. Und zwar nicht zu knapp. Bereits mit seinem klangvollen Namen Epicerie Petite Marieke lockt es Neugierige und Feinschmecker an. Allerdings stehen derzeit die Leckermäulchen vor verschlossenen Türen. Das Geschäft musste im vorigen Jahr pandemiebedingt schließen. „Das ist alles sehr deprimierend“, schätzt Inhaber Thomas Weiskirchen kurz und bündig ein.

Die Sorgenfalten auf der Stirn des 57-Jährigen sagen alles. „Aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, fügt er rasch hinzu. Es gehe schon irgendwie weiter, „das war ja bislang immer so. Wenn man etwas tut, wird auch was“, gibt er sich zuversichtlich. Nicht ganz grundlos.

Denn mit seinem Bistro hat er schon einiges geschafft, womit er den prekären Krisenumständen trotzt. Mit Konserven und Fertiggerichten zum Mitnehmen hat Weiskirchen zusammen mit seiner Frau das Epicierie – „auf Deutsch heißt das einfach nur Laden“ – am Leben erhalten.

Vom Transplantationskoordinator zum Gastronom

„Mit täglich wechselnden Mittagsmenüs punkten wir und eben mit Eingekochtem.“ Dass das alles irgendwie mit Frankreich verbunden ist, liege an der Liebe seiner Familie zu diesem Land. Regelmäßig seien sie dort im Urlaub gewesen. „Bei den Franzosen ist das Essen ein besonderes Erleben. Es steht häufig im Mittelpunkt und lädt zum Zusammensein ein“, schwärmt Weiskirchen. Das habe ihn immer wieder inspiriert. Seit elf Jahren nun schon. Denn 2009 hatte er sich selbstständig gemacht, der gebürtige Rostocker, der seit 40 Jahren in Leipzig lebt und hier seinerzeit als Transplantationskoordinator bei der Deutschen Stiftung für Organtransplantation sein Geld verdiente.

Der Umstieg klingt krass – für Weiskirchen ist es das nicht. Er habe immer mal was Neues angefangen. Nun ist er Koch und Geschäftsmann. Die wöchentlichen Angebote veröffentlicht er auf seiner Homepage – neue Kreationen in eingeweckter Form und eben frisch zubereitetes Essen zum Mitnehmen. Bestellungen nimmt er online oder per Telefon entgegen. „Seit vorigem Frühjahr können unsere Gäste zwar nicht mehr bei uns speisen, aber sich Leckeres dafür nach Hause holen.“ Immer freitags von 12 bis 16 Uhr ist dann der Eckladen für den Außer-Haus-Verkauf der Köstlichkeiten geöffnet.

Der Unternehmer ist froh, dass er damit ganz gut leben kann, wenngleich „er derzeit mitunter an die finanziellen Grenze stoße“. Der monatliche Umsatz habe sich halbiert. Dafür waren die Erlöse in den drei Jahren zuvor recht stabil. Die Gefahr, die in der Vergangenheit angelegten Reserven nun wegen der Erlösausfälle anzapfen zu müssen sei real. „Ich mag gar nicht daran denken, wenn der Dampfgarer kaputt gehen sollte. Der kostet gleich mal 10 000 Euro. Dann ist es mit dem Epicerie vorbei.“ Auch das Auto habe schon acht Jahre auf dem Buckel, eine neues wäre kaum zu stemmen.

Mit Nachhaltigkeit und immer neuen Menü-Kreationen zum Erfolg

Trotz allem: „Angst habe ich nicht.“ Immerhin würden ständig neue Rezepte erdacht und ausprobiert. Das halte die Kunden bei Laune. „Viele kommen immer wieder“, freut sich der Gourmet. 350 Stammgäste seien es inzwischen, die bei ihm einkaufen. Im Laufe der Jahre seien fast 6000 verschiedene Menüs entstanden und derzeit bis zu 30 verschiedene Konserven-Variationen zu haben. Dahinter stecke auch sein Ziel, nichts wegzuwerfen. Das gilt übrigens gleichfalls für die Gläser, in denen etwa Linsen-Curry, Hühnersuppe, Bratwurst im Topf, Lachssoljanka oder Sauerkrauttopf und vieles mehr eingekocht werden. „Wir haben ein Pfandsystem eingerichtet. Die Gefäße nehmen wir wieder zurück und verwenden sie erneut.“

Nachhaltigkeit hat sich Weiskirchen auf die Fahnen geschrieben. Darunter versteht er nicht zuletzt, seine Zutaten von regionalen Anbietern zu beziehen. „Gerade habe ich einen neuen Lieferanten gewinnen können.“ Ein Züchter aus dem Erzgebirge hat sich auf Limousin-Rinder spezialisiert. Eine französische Rasse „mit sehr gutem Fleisch“, schwärmt der Bistro-Chef.

Toll sei auch der Ziegenhof in Lauterbach bei Bautzen. Gemüse wiederum kauft er zum Beispiel bei Annalinde in Leipzig, wo auf Bioproduktion Wert gelegt werde. Auf der Suche sei er in der Region hingegen noch nach einem Bauern, der Freilandschweine halte. „Die verfügen über hervorragendes Fleisch, aus dem man viel machen kann.“ Gut seien etwa sächsische Sattelschweine.

Selbstredend sind in der Mozartstraße auch Weine und Champagner in reichlicher Auswahl zu finden. „Wir kooperieren mit 25 Weingütern in Frankreich.“ Alle dortigen Partner-Unternehmer kenne er persönlich. Allerdings würden sie derzeit unter Corona ziemlich leiden, da eben die Restaurants geschlossen sind. Das drücke dort enorm auf den Umsatz.

Das kennt Weiskirchen ja selbst. Um keine Stammkunden zu verlieren und möglichst neue zu gewinnen, ist er nie um pfiffige Ideen verlegen. Und das längst nicht nur bei Kulinarischem. So garniert er auf seiner Homepage die Menü-Angebote mit kleinen Alltagsbegebenheiten, „die ich mir selbst ausdenke“. Bei seinen Gästen seien die Kurzgeschichten inzwischen sehr beliebt. Das spüre er an den regelmäßigen angenehmen Reaktionen darauf. Angeregt worden sei etwa, er möge doch ein Kochbuch gespickt mit solchen literarischen Episoden schreiben. „Darüber denke ich gerade nach, ob ich das nicht tatsächlich mal in Angriff nehmen sollte.“

Marlen Gehrke, Geschäftsführerin von Mio Tours Leipzig, geht mit ihren Kunden und Kundinnen auf eine virtuelle Reise. Quelle: privat

Reiseexpertin Marlen Gehrke geht auf Online-Tour

Umdenken, neue Wege beschreiten ist in Zeiten von Corona-Einschränkungen in verschiedenen Branchen die oftmals einzige Überlebensstrategie. Davon kann auch Marlen Gehrke ein Lied singen. Die Geschäftsführerin des Leipziger Reisebüros Mio Tours hat im Vergleich zu Epicerie noch kräftigere Einbußen infolge der Pandemie-Maßnahmen wegstecken müssen. „Die Auswirkungen sind äußerst stark. Seit März vorigen Jahres ging es bergab. Der Umsatzeinbruch liegt bei 95 Prozent“, berichtet die 40-Jährige. Und offen bleibe die Frage, „wann Fernreisen wieder möglich sind“. Nahezu hilflos wirkt es, wenn sie davon spricht, dass Gegensteuern eben kaum möglich ist, um etwa das Schlimmste zu verhindern. „Auf die Einschränkungen beim Reisen können wir leider keinen Einfluss nehmen“, sagt sie kurz und bündig.

Dennoch steckten sie und ihre drei Kolleginnen nicht die Köpfe in den Sand. „Im Winter kamen wir auf die Idee, Mexiko-Fans und die, die von einem Trip dorthin träumen, auf eine digitale Reise mitzunehmen.“ Während der Tour „versendeten wir täglich über acht Tage lang kurzweilige Video-Beiträge von unseren Partnern aus den unterschiedlichen Landesteilen“. Am Ende der Reise habe es einen virtuellen Kundenabend mit Mio Tours und ein Live-Kochevent über Zoom gegeben. Im Januar war Premiere. Sie habe so viel positives Feedback gebracht, „dass wir dies im Februar wiederholten“.

Weitere Länder wie Peru oder Ecuador digital zu bereisen – das sei gerade in Planung. Neben virtueller Weltenbummelei hätten Gehrke und Co. in den Wintermonaten unterhaltsame Live-Themen-Abende für alle Interessenten mit Fernweh gestaltet. „So möchten wir die Träumenden etwas angenehmer durch die tristen Zeiten bringen.“ Ihr sei allerdings klar: „Ein Überleben des Reiseveranstalters sichert es nicht, aber es weckt Reiselust und diese möchten wir natürlich stillen, wenn es dann wieder los geht.“

Mio Tours war „völlig überwältigt von der Resonanz beim Publikum. Die digitale Reise kostet 25 Euro pro Haushalt und dazu gibt es einen 50-Euro-Reisegutschein von uns“. Es sollte eine nette Geschenk-Idee für Weihnachten sein. „Aber selbst nach dem Jahreswechsel war das Interesse noch sehr groß.“ Deswegen auch die Zweitauflage des Online-Trips. „Dieser kreative Aspekt in der Kundenansprache bringt uns neuen Schub“, weiß Gehrke. Dennoch sei dies eher „nur“ ein neues Marketing-Instrument „als dass es Jobs sichern kann. Zudem haben wir ja die Einnahmen dieser digitalen Reise unseren mexikanischen Partnern gewidmet“.

Thüringer Gastronomen beschreiten neue Wege

Kreativität legen nicht zuletzt die Thüringer Gastronomen an den Tag. So hatten sie – speziell zum Valentinstag – neue Ideen parat, um die Krisenfolgen durch die Pandemie wenigstens etwas zu lindern. Sie entwickelten, berichtet der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, Innovatives für ein Take-Away- oder Lieferangebot. „In Anbetracht der überaus schwierigen Situation, in der die Betriebe des Gastgewerbes stecken, bin ich umso stolzer, mit welchem Ideenreichtum sich die Branche mit dieser Zeit arrangiert.

Gerade der Valentinstag ist seit Jahren auch in der Gastronomie ein Event geworden“, zeigte sich Dehoga-Präsident Mark Kühnelt (56) begeistert. Die Angebote auf den unternehmenseigenen Webseiten, auf Facebook, Instagram und Co. reichten von Menüs zum Selberkochen, Kuchen für Verliebte bis hin zum Komplettpaket mit Tischdekoration, korrespondierenden Weinen und sogar den traditionellen roten Rosen.

Fit bleiben – das Eilenburger Studio Aktiv-Oase hilft

Weniger kulinarisch, dafür mehr sportlich geht es beim Eilenburger Gesundheitsstudio Aktiv-Oase zu. Geschäftsführer Dirk Heynig (61) spricht von „massiven Corona-Auswirkungen“ für sein Unternehmen. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate „waren wir sechs Monate zwangsgeschlossen. Das heißt: Null Einnahmen im Fitnessbereich und in der Sparte Therapie und Rehabilitation gab es kräftige Umsatzeinbußen.“ Das passiere gerade in einer Zeit, in der „wir ein hochmodernes Therapie- und Trainingszentrum bauen“ – Kostenpunkt 2,5 Millionen Euro.

Klar, er habe jegliche staatliche Unterstützung wie Zuschüsse und Darlehen sowie die späteren November-/Dezember-Beihilfen beantragt. Zeitweilig kam es zu Kurzarbeit, wie Heynig berichtet. Wichtig sei jedoch ebenso gewesen, neue Wege zu beschreiten, um die Kundenbindung zu pflegen. So seien Hunderte von Videos für das Training zu Hause entstanden. Zudem wurden Online-Live-Kurse, Outdoor-Training, eigene Fitness-Apps mit individuellen Übungsplänen, telefonische Betreuung angeboten bis hin zum Sonntagsbrötchen-Service. Durch all das „konnten wir die entstandenen Verluste im Rahmen halten und das Gesamtjahr dennoch positiv abschließen – wenngleich auch Lichtjahre entfernt von unserem geplanten Ergebnisziel“, berichtet der Chef des Studios, in dem 15 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Geholfen habe ebenso die noch stärkere Fokussierung auf den Gesundheitsmarkt. So wurde eine eigene Physiotherapie gegründet, der Rehasport ausgebaut – „also alles, was von der Politik als medizinisch notwendig eingestuft wird“.

Das ganze Eilenburger Team habe mit neuen Ideen beigetragen, ebenso Unternehmensberater. „Hierzu passt natürlich perfekt, dass wir selbst auch in anderen Bereichen zu Hause sind. Ich beispielsweise“, berichtet Heynig, „in der Computerbranche, im Onlinehandel und in der Sparte Venture Capital“. Alles in allem sei die Resonanz größer ausgefallen als erwartet. So gesehen „bin ich mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Anbetracht der schwierigen Umstände zufrieden“.

Kein Mitarbeiter habe in der Folge der Corona-Maßnahmen seinen Job verloren. „Erstens sind wir wie eine Familie“, betont Heynig, „und zweitens können die Beschäftigten ja nun wirklich nichts für die Misere. Auch die Aushilfen, für die jetzt monatelang nichts zu tun war, bleiben an Bord“, gibt sich der Geschäftsführer zuversichtlich.

Von Ulrich Langer