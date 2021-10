Leipzig

Die Stadt Leipzig fährt größere Geschütze gegen manche Eigentümer von ruinierten Häusern auf. Wenn sie weder zur Sanierung noch zu einem Verkauf bereit sind, will das Rathaus in Zukunft Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote verhängen. Jedoch gilt das nur, wenn alle anderen Mittel einer Zusammenarbeit gescheitert sind, geht aus einer aktuellen Informationsvorlage des Baudezernates hervor. Das neue Instrument solle zunächst bei ein oder zwei Gebäuden pro Jahr getestet werden.

Seit 2014 besteht im Rathaus eine ämterübergreifende Arbeitsgemeinschaft „Verwahrloste Immobilien“, heißt es in der Vorlage. Sie habe sich bereits mit mehr als 100, meist völlig desolaten Schrotthäusern befasst. In jedem dritten Fall konnten so Lösungen herbeigeführt werden. In aller Regel folgten dann Sanierungen oder zumindest Sicherungsmaßnahmen, mitunter blieb auch nur der Abriss.

Kommune muss „unrentierliche Kosten“ tragen

Für Dutzende Häuser auf der Liste – oft gehe es um stadtbildprägende Bauten – zeichne sich jedoch keine Lösung ab. Auf Antrag der Linken hatte der Stadtrat daher beschlossen, in solchen Fällen künftig Modernisierungs- und Instandsetzungsgebote gemäß Paragraf 177 Baugesetzbuch einzusetzen. Das Problem dabei: Für die Anwendung dieses Paragrafen gebe es „bundesweit wenig bis keine Erfahrungen“, so die Verwaltung. Die rechtlichen Hürden seien hoch. Unter Umständen müsse die Kommune dann zudem „unrentierliche Kosten“ tragen oder die Ruinen selbst kaufen.

Trotzdem will es das Rathaus jetzt versuchen, hat insgesamt 1,1 Millionen Euro für 2021 und 2022 reserviert. Bei vielen Objekten liege der Verdacht nahe, dass Eigentümer gar nicht sanieren wollen, sondern nur auf die schnell steigenden Grundstückspreise spekulieren, lautet die Begrünung. Das betreffe auch zunehmend einfache Häuser, die weder stadtbildprägend noch denkmalgeschützt sind. Dann wird es schwieriger, dafür Fördermittel zu erhalten.

Keine neuen Besichtigungen vor Ort geplant

Das Dezernat hat nun für ein erstes Pilotprojekt, dessen Adresse noch nicht feststeht, einen Verfahrensvorschlag erstellt. Demnach wird zuerst nochmals das Gespräch mit dem Eigentümer gesucht. Scheitert dies, beauftragt die Stadt ein externes Planungsbüro mit der Ermittlung der Sanierungskosten sowie gegebenenfalls des „unrentierlichen“ Anteils, der später nicht durch Mieteinnahmen gedeckt werden kann. Im Anschluss wäre das Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot fällig. Die Stadt erwartet aber, dass allein schon dessen Androhung den betroffenen Eigentümer zum Start von Arbeiten oder zum Verkauf bewegen kann.

Selbst in sehr begehrten Leipziger Wohnlagen wie der Südvorstadt stehen nicht selten Gebäude leer - wie dieses Haus in der Schenkendorfstraße. Quelle: Jens Rometsch

Besichtigungen vor Ort seien dabei nicht geplant, so das Baudezernat auf Nachfrage. Die infrage kommenden Ruinen seien den Ämtern „bezüglich ihres Bauzustandes und so weiter hinlänglich bekannt“. Das Verfahren werde nach Aktenlage geführt. „Im Mittelpunkt steht das Gespräch mit den Eigentümern der Immobilien.“

Kritik von Eigentümerverband, Lob von Linken

René Hobusch, Präsident des Eigentümerverbandes Haus&Grund in Sachsen, sieht in den Sanierungsgeboten „ein untaugliches Mittel“. Der Paragraf 177 sei eigentlich zur Gefahrenabwehr gedacht – also etwa, wenn Dachziegel auf einen Fußweg fallen könnten. Gerade Einzeleigentümer, die vielleicht als Erbengemeinschaft noch in einem Klärungsprozess stecken, würden durch den Druck aus dem Rathaus gezwungen, ihr Haus an große Immobilienfirmen zu verkaufen. „Das schadet dem Ziel günstiger Mieten in Leipzig mehr als es nützt.“

Hingegen freut sich Linke-Stadtrat Mathias Weber, dass die Verwaltung nun den Ratsbeschluss umsetzt. „Wenn die Häuser immer weiter verfallen und die Grundstückspreise trotzdem explodieren, haben die Mieter gar nichts davon.“ Er traue es den Ämtern im Rathaus zu, zwischen Spekulanten und anderen Eigentümern zu unterscheiden, die aus nachvollziehbaren Gründen aktuell nicht sanieren können.

Von Jens Rometsch