Legendäres Interview im Westfernsehen: Leipziger Arzt erinnert sich

Leipzig

„Ich hatte mich in den ersten Novembertagen in der „Jungen Welt“ (Tageszeitung der DDR-Jugendorganisation FDJ, d. Red.) zu der Situation im Gesundheitswesen der DDR geäußert“, erinnert sich der Leipziger Arzt und langjährige liberale Stadtpolitiker Michael Burgkhardt (74).

„Daraufhin rief mich zu meiner großen Überraschung am 8. November 1989 in meiner Poliklinik Leipzig-Ost der Moderator der Tagesthemen der ARD, Hanns Joachim Friedrichs, an. Er sagte mir, dass er mich gerne live interviewen möchte und dass am 9. November 1989 eine Standleitung in die Leipziger Oper existieren würde, um dort den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, der sich zu einem Besuch in Leipzig befand, zur Lage in der DDR zu befragen.“

Johannes Rau sagte mir, dass die Grenze geöffnet wurde

Johannes Rau (1931–2006), der Landeschef von Nordrhein-Westfalen und spätere Bundespräsident, war damals zur Eröffnung der „Nordrhein-Westfälischen Kulturtage“ nach Leipzig gekommen, die lange geplant waren und nun aber unter völlig veränderten politischen Vorzeichen stattfanden.

Michael Burgkhardt hatte am 9. November 1989 um 18 Uhr noch eine Veranstaltung mit Studenten, von der er dann direkt zur Aufzeichnung des Interviews aufbrach. Handys gab es damals noch nicht, sodass er nichts davon erfuhr, was an diesem Abend die Welt veränderte. „Ich fand mich pünktlich am Abend in der Oper ein und wurde in eine Warteposition neben Herrn Rau gestellt“, berichtet Burgkhardt. „Wir kamen ins Gespräch und der Ministerpräsident sagte mir, dass er soeben mitgeteilt bekommen habe, dass die Grenze geöffnet wurde.“

Burgkhardt: „Dann kam ich zu Wort und antwortete Hanns Joachim Friedrichs auf seine Fragen.“ Das vierminütige Interview, das etwa zwei Stunden vor der Ausstrahlung der „ Tagesthemen“ aufgezeichnet wurde, drehte sich darum, was die seit Monaten anhaltende massive Ausreisewelle für das Gesundheitswesen in DDR bedeutete. Aus Burgkhardts Poliklinik war erst zwei Tage zuvor ein Medizinerehepaar von einem Tag auf den anderen nicht mehr zum Dienst erschienen – es hatte die DDR verlassen wie Zehntausende andere auch.

Medizinische Versorgung war erheblich gestört

Er berichtete, dass von den 300 Mitarbeitern seiner Ambulanz, darunter 60 Ärzten, in den zurückliegenden zwölf Monaten 17 Beschäftigte in den anderen Teil Deutschlands ausgereist waren, sechs davon Ärzte, und dass weitere acht Mitarbeiter allein im letzten Vierteljahr ebenfalls schon einen Ausreiseantrag gestellt hatten.

„Die medizinische Betreuung ist in ihrer Qualität erheblich gestört, wenn nicht gar in manchen Bereichen eingeschränkt“, beschrieb Burgkhardt bei seinem ersten Auftritt im Westfernsehen die Folgen des Massenexodus. Vor allem in den Pflegeheimen sei die Versorgung nicht mehr in guter Qualität gesichert. Auch im damaligen Bezirkskrankenhaus St. Georg gebe es erhebliche Probleme bei der Betreuung von Dialysepatienten, da von vier Medizinern nur noch einer geblieben war, der nunmehr quasi rund um die Uhr im Dienst ist.

Michael Burgkhardt, Mediziner und langjähriger Stadtpolitiker, erinnert sich in der LVZ an seinen 9. November 1989. Quelle: Kempner

Burgkhardt, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, erzählte aber auch von Montagsdemonstrationen, an denen er seit dem 9. Oktober Woche für Woche teilgenommen hatte und schloss mit den Worten: „Es wird solange demonstriert, bis sich tatsächlich etwas geändert hat.“

TV-Auftritt löste Spendenflut für Poliklinik Ost aus

Als er nach der Aufzeichnung nach Hause kam, habe er das Interview in den „ Tagesthemen“ selbst sehen können. „Das Telefon klingelte dann unentwegt und es meldeten sich alte Studienkollegen aus ganz Deutschland“, erzählt der Mediziner. „Am 14. November 2019 wurde ich nach Köln zum Deutschlandfunk geladen und saß als erster ostdeutscher Arzt mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Karsten Vilmar, in einer Talkrunde. Daraus entstand dann eine Spendenflut für ,meine’ Poliklinik von Verbrauchsmaterialien, die gigantisch war, und es meldeten sich Ärzte aus Hannover, die dann in der Poliklinik Ost für einige Wochen arbeiteten.“

Deshalb freue er sich, sagt Burgkhardt, wenn am 9. November irgendwo im Fernsehen die alten Tagesthemen wieder ausgestrahlt werden.

Von Klaus Staeubert