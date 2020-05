Am Montag beginnt in Sachsen für alle Schüler wieder der Unterricht – mehr oder weniger. Dass es zum Start eine hitzige Debatte über die Öffnung der Schulen gibt, bringt eine Leipzigerin, selbst Mutter von zwei Schulkindern, in Rage. Sie schrieb einen offenen Brief – in dem sie vor allem mit dem chaotischen Homeschooling abrechnet.