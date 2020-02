Stadt oder Land? – Angehenden Lehrern in Sachsen fehlt Entscheidungsfreiheit

Leipzig

Der Slogan „Lehrer werden in Sachsen – aus Überzeugung“ hat sie im Studium begleitet. Im Referendariat ist ihnen diese Überzeugung verloren gegangen. „Sie scheitert gerade an der Art und Weise, wie mit uns Berufseinsteigern umgegangen wird“, konstatiert Laura Hofmann.

Die 25-Jährige hat ihre Referendariatszeit an der 9. Grundschule in Dölitz-Dösen beendet und gehofft, dort auch weiter unterrichten zu können. Der Bedarf ist da. Und sie hatten eine Einstellungsgarantie nach erfolgreichem Studium, weswegen sie immer von einem nahtlosen Übergang nach dem am 31. Januar offiziell mit der Zeugnisausgabe beendeten Referendariat ins Berufsleben ausgegangen ist.

Nun ist die Grundschullehrerin erst einmal arbeitslos gemeldet, hat nun zumindest Vertretungsstunden an einer privaten Bildungsstätte in Aussicht. Wie ihr geht es 20 Nachwuchsgrundschullehrern, die im Januar 2020 in Chemnitz und Leipzig fertig geworden sind. Wie berichtet, haben sich auch junge Gymnasiallehrer arbeitslos gemeldet. „Es ist ja nicht so, dass wir alle auf Leipzig fixiert sind. Wir haben uns nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Landkreis Leipzig und Nordsachsen beworben.“

Bis zuletzt auf einen Kompromiss gehofft

Trotz Lehrermangels gab es nur spärlich Informationen aus dem Landesamt für Schule und Bildung (LasuB) und seit Dezember 2019 hieß immer: Zur Region Leipzig könne derzeit niemand etwas sagen. Sie sollten sich an die Ämter in Bautzen, Zwickau und Chemnitz wenden. Dort sei der Mangel groß. Bis zuletzt wurde die Hoffnung geschürt, dass es einen Kompromiss geben könnte – also ein Einsatz ab 1. Februar 2020 in der Region Leipzig.

Das ganze Verfahren sei intransparent, bemängelt Kollegin Franziska Gönner (28). „Wir sind doch nicht unflexibel. Uns wird vorgeworfen, nicht bereit zu sein, die Kinder auf dem Land zu unterrichten. Doch es muss auch zumutbar sein“, sagt sie. So sei es nicht möglich, am Tag drei Stunden per Auto oder Bahn zu pendeln. „Es entsteht ein Zwang und es gibt keine Anreize, vielleicht umzuziehen“, so Hofmann. Ein Umzug müsse jedoch gut überlegt und länger geplant werden. So gebe es Kündigungsfristen, persönliche Netzwerke und Familien ...

Landesamt will künftig früher informieren

„Ich habe eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass überall in Sachsen genügend Lehrer bereitstehen“, bekräftigte Ralf Berger, der Präsident des Landesamtes für Schule und Bildung, die Strategie. Deshalb lag der Schwerpunkte der Einstellungen zum 1. Februar 2020 nicht auf den Großstädten wie Leipzig und Dresden. Darauf habe sich auch die sächsische Landesregierung verständigt. So würde die Behörde Beratungsgespräche anbieten, um den jungen Lehrern einen Einsatz auf dem Land schmackhaft zu machen. „Damit muss viel früher angefangen werden – schon im Studium“, entgegnete Hofmann.

So könnten beispielsweise Ausbildungsstätten verlagert werden. Hat Sachsen mit der neuen Lehrerbildungsstätte in Annaberg-Buchholz übrigens schon getan, wie Berger betont. Zudem will Sachsen Referendare mit einer Gehaltszulage dazu bewegen, an Schulen im ländlichen Raum zu unterrichten, wenn sie sich dazu verpflichten, für einige Jahre nach ihrem Abschluss dort tätig zu sein. Berger: „Wir stehen jederzeit für Gespräche bereit. Kein Nachwuchslehrer muss sich in Sachsen arbeitslos melden.“ Das Einstellungsverfahren laufe noch. Eins räumt Berger allerdings ein: „Wir müssen künftig bereits während des Studiums auf die jungen Leute zugehen und sie beraten, was danach kommt.“

Nachwuchslehrer: Auch in Leipzig Bedarf

Die Berufseinsteiger fordern mehr Aufklärung über vorhandene Stellen und die Bewerberpraxis: „Das ganze Verfahren führt momentan dazu, dass wir uns vergrault fühlen“, sagen sie unisono. So heißt es immer, dass es in Leipzig keinen Bedarf gebe. Dabei könnten sie aus ihrer Praxis genau das Gegenteil berichten. Schließlich gehe es auch darum, die Digitalisierung in den Schulen sowie Integration und Inklusion umzusetzen. In skandinavischen Ländern sei es üblich, dabei zwei Lehrkräfte in den Klassen einzusetzen, um eine bestmögliche Förderung der Kinder zu gewährleisten.

