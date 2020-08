Leiche gefunden - Rätselraten am Leipziger Inselteich

Leipzig

Am Donnerstag gegen 12 Uhr im Clarapark: Die Hitze hat die 30-Grad-Marke überschritten und immer mehr Parkbesucher stutzen, weil die Wiesen an der Ostseite des Inselteichs mit rot-weißem Band abgesperrt sind. Wer dicht an die Absperrung geht, stößt gleich auf Polizisten, die darauf achten, dass niemand näher kommt. Hinter den Bäumen ist zu sehen, wie sich am Ufer Spurensucher der Polizei ihre weißen Overalls überstreifen, auch Fahrzeuge mit Tauchern und Polizeihunden sind gerade eingetroffen. Dort, wo sich die befestigte Aussichtsplattform befindet. Denn gegen 6.45 Uhr hatten Passanten der Polizei mitgeteilt, dass eine leblose Person auf dem Inselteich treibt. Seitdem sind Beamte vor Ort und sichern Spuren.

Ermittler hüllen sich in Schweigen

In der Polizeidirektion ist das Presseteam am Vormittag ungewöhnlich wortkarg. Man könne praktisch nichts sagen, heißt es dort. Kripo und Staatsanwaltschaft hätten dies so angeordnet. Vor Ort locken die vielen Polizisten und Absperrungen immer mehr Schaulustige an. Wo der Inselteich an die Anton-Bruckner-Allee und die Sachsenbrücke grenzt, haben sich besonders viele eingefunden. Denn von dort reicht der Blick weit über den Teich bis zum Ostufer, an dem sich immer mehr Ermittler tummeln. „Mich wundert, dass die jetzt immer noch zugange sind“, erzählt eine ältere Passantin, die häufig im Schatten der Bäume ringsum Bücher liest. „Die Taucher waren schon heute früh da und sind jetzt offenbar wieder zurückgekommen. Da muss doch ein Mord passiert sein, sonst würden die nicht soviel Aufhebens machen.“

„Hier ist Abends immer viel los“

Jetzt wird am Teich wieder ein Schlauchboot ins Wasser geschoben und neben einem Ruderer steigt ein Mann im schwarzen Taucheranzug ein. Sie paddeln langsam über die Osthälfte des Teiches, der Taucher blickt dabei ständig suchend in das Wasser. Zwischenzeitig hatte die Polizei den Teich leer pumpen wollen – was die Stadt jedoch ablehnte.

„Hier ist Abends immer sehr viel los“, erzählt die Seniorin mit den Büchern. „Alles Jugendliche, die bis in die späte Nacht auf den Wiesen lagern.“ Bei den Schaulustigen stoppt jetzt eine Radfahrerin im schwarzen T-Shirt. „Meine Jungs waren hier auch schon ab und an“, erzählt die Mittdreißigerin. „Hier gibt es verschiedene Cliquen. Die haben auch Messer. Und es gibt Streitigkeiten, Handy-Erpressungen und so.“

„Dort liegen überall Spritzen herum“

Ein junger Mann, der mit seinem Hund unterwegs ist, hört aufmerksam zu. „Die Stadt und die Polizei sollten sich auch mal die andere Seite der Sachsenbrücke anschauen, vor allem den Bereich bis zum Fußballplatz“, erzählt er. „Da liegen überall Spritzen herum.“

Auf dem Inselteich steuert jetzt das Schlauchboot wieder auf das Ufer zu. Offenbar haben der Taucher und sein Paddler nichts gefunden. Am Ufer suchen Ermittler immer noch mit Hochdruck alles ab – vor allem rund um die befestigte Aussichtsplattform.

„Ich habe gesehen, wie heute früh der Leichenwagen abgefahren ist“, erzählt die bücherlesende Seniorin. „Das ist ja richtig gruselig. Seit mein Mann tot ist, bin ich öfter hier im Park. Vielleicht sollte ich nicht mehr so oft kommen.“

Kripo ermittelt „in alle Richtungen“

Um 14 Uhr ist die Polizei mit ihren Ermittlungen offenbar ein Stück weiter. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und eine Obduktion angeordnet worden, gibt die Pressestelle preis. Man könne aber weder etwas über das Geschlecht noch den Zustand der Leiche sagen. Dies habe die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen so angeordnet. Die Kriminalpolizei ermittle „in alle Richtungen“.

Von Andreas Tappert