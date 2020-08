Leipzig

Nach dem Fund einer Leiche im Inselteich des Clara-Zetkin-Parks hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Totschlag gegen Unbekannt eingeleitet. „Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion am Donnerstag ist davon auszugehen, dass Mann gewaltsam zu Tode kam“, so Behördensprecherin Vanessa Fink zu LVZ.de.

Die Leiche habe bisher aber noch nicht identifiziert werden können, sagte Fink. Fest stehe aktuell nur, dass es sich um einen Mann handelt. Bislang hatten sich die Behörden noch nicht zum Geschlecht des Toten geäußert. Weitere Ergebnisse der Obduktion könnten angesichts der laufenden Ermittlungen vorerst nicht bekannt gegeben werden.

Umfangreiche Maßnahmen vor Ort

Eine Passantin hatte den leblosen Körper am Donnerstagmorgen im Teich entdeckt und gegen 6.50 Uhr die Polizei informiert. Die Einsatzkräfte sperrten das Gewässer daraufhin weiträumig ab und suchten mittels Tauchern und Hunden nach weiteren Spuren. Die Maßnahmen vor Ort wurden erst am Abend abgeschlossen. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich am Tag des Fundes mit Informationen bedeckt, es hieß lediglich, dass „in alle Richtungen ermittelt“ werde.

Wann weitere Angaben zu dem Toten und den Todesumständen gemacht werden, könne noch nicht abgeschätzt werden, sagte Fink am späten Freitagnachmittag. Am Vormittag hatte die Staatsanwaltschaft noch mitgeteilt, dass weitere Informationen erst am Montag bekannt gegeben werden sollen.

