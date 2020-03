Leichenfund im Leipziger Osten: Frau offenbar ermordet

Leipzig

Nach dem Fund eines Leichnams am Sonntagabend auf einem Bahnareal im Leipziger Osten steht fest: Das Opfer ist eine Frau. Nach ersten Erkenntnissen deutet offenbar einiges darauf hin, dass sie brutal ermordet wurde. „Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt“, teilte Polizeisprecherin Mariele Koeckeritz am Montag mit. „Mit Blick auf einige sichtbare Verletzungen am Leichnam auch in Richtung eines Gewaltverbrechens.“

Kriminaltechnik vor Ort

Die Tote wurde an den Bahnanlagen an der Rosa-Luxemburg-Straße entdeckt. Die Behörden seien von einem „Hinweisgeber“ alarmiert worden, hieß es. Seit 17.30 Uhr war die Polizei am Sonntag mit einem Großaufgebot vor Ort. Während die Feuerwehr den Tatort umfangreich ausleuchtete, sicherten Beamte am Fundort der Leiche zahlreiche Spuren. Auch am Montag sind Kriminaltechniker noch im Einsatz. Das Areal ist aus diesem Grund weiträumig abgesperrt.

Obduktion angeordnet

Um die konkrete Todesursache herauszufinden, hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts die rechtsmedizinische Obduktion des Leichnams angeordnet. Beantragt hatte dies die ermittelnde Staatsanwaltschaft. Weitere Details, etwa zur Identität der Toten und der Art der Verletzungen nannten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Auch zur genauen Auffindesituation der Leiche gab es vorerst keinerlei Informationen.

Von Frank Döring