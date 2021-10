Leipzig

Über diesen Satz von Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft brach nicht nur der halbe Stadtrat in schallendes Gelächter aus. Der westliche Innenstadtring, auf dem die Stadtverwaltung zugunsten von Radfahrern den Kfz-Verkehr von bislang zwei auf eine Fahrspur je Richtung reduzieren will, werde durch den motorisierten Individualverkehr ja ohnehin nur „äußerst wenig genutzt“, befand Krefft.

Über so viel Realitätsverlust kann auch Helmut Büschke, Vorstandsmitglied des Automobilclubs ADAC Sachsen, nur den Kopf schütteln. Es gehe hier schließlich um „die wichtigste Hauptverkehrsstraße in Leipzig mit der höchsten Verkehrsbelegung und Verkehrsverteilerfunktion“, sagt er.

Bis zu 43.760 Fahrzeuge pro Tag auf einzelnen Ring-Abschnitten

Tatsächlich führen mangels Alternativen nach wie vor die meisten Wege zwischen Ost und West oder Nord und Süd über den Innenstadtring. Je nach Abschnitt registrieren die Zählstellen dort täglich zwischen 25.850 und 43.750 Kraftfahrzeuge. Der Ring ist damit eine der am meisten frequentierten Straßen in Leipzig – getoppt lediglich von der Bundesstraße 2, die in einem kurzen Abschnitt im Süden der Stadt auf knapp 47.000 Fahrzeuge pro Tag kommt. Diese letzten von der Stadt veröffentlichten Daten stammen aus der Zeit vor der Pandemie, sie wurden durch Verkehrszählungen in den Jahren 2018/19 ermittelt. „Inzwischen hat der Verkehr sogar zugenommen“, ist sich Büschke sicher, „durch Corona fahren deutlich weniger Menschen mit Straßenbahnen und Bussen, dafür umso mehr mit dem Auto.“

Die Leipziger Innenstadt. Die Grafik zeigt, wie viele Kraftfahrzeuge und Radfahrer innerhalb von 24 Stunden die einzelnen Abschnitte des Innenstadtrings nutzen. Die Daten wurden 2018/19 erhoben. Auf dem Martin-Luther- und Dittrichring plant die Stadt, in jede Fahrtrichtung eine Kfz-Spur in eine Radspur umzuwandeln, obwohl es bereits daneben eine Fahrradstraße gibt. Quelle: GoogleEarth

Für den ADAC-Mann ist daher klar, worum es bei dem vermeintlichen Schritt hin zu einer radfahrerfreundlicheren Stadt wirklich geht: „Das ist eine Maßnahme, um den Fahrzeugverkehr weiter vom Promenadenring zu verdrängen, obwohl die Alternative, der Mittlere Ring, noch nicht komplett ausgebaut ist.“ Das Straßennetz zu verengen, werde sich jedoch spätestens in der kalten Jahreszeit rächen, warnt er. Eine Umfrage des ADAC im Jahr 2019 unter 4000 Teilnehmern ergab, dass 61 Prozent der Radfahrer im Winter wegen Kälte, Schnee, Matsch und schlechter Witterung auf das Radfahren verzichten. Büschke: „Dann fehlen die Fahrbahnen, wenn diese Menschen auf das Auto umsteigen.“

Symbolisches Ja der Stadt Leipzig zur Verkehrswende

Wie berichtet, will die Stadt auf dem Innenstadtring beidseitig auf dem Abschnitt zwischen Runder Ecke und Neuem Rathaus jeweils eine Radspur einrichten. Die Folge: Zwischen Gottsched- und Rudolphstraße auf der einen Seite und zwischen Lotterstraße und Runder Ecke auf der anderen Seite entfällt eine Kfz-Fahrspur. Auch wenn es sich formal nur um einen Prüfauftrag des Stadtrates handelt, für den Linke, Grüne, Freibeuter und Teile der SPD-Fraktion gestimmt hatten, scheint das Ergebnis für Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) schon festzustehen. Es gehe, sagte er in der vorigen Woche vor der Ratsversammlung , „um das symbolische Ja der Stadt Leipzig zur Verkehrswende“.

Maßnahmen ohne sichtbare Koordination

Wirtschaftsverbände schlagen indes Alarm. „Die existierende ,Mobilitätsstrategie 2030‘ für Leipzig führt immer noch nicht dazu, dass die Leipziger Verkehrspolitik eine stringente Ausrichtung erhält. Stattdessen werden Einzelmaßnahmen ohne sichtbare Koordination umgesetzt“, kritisiert Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig. Es sei völlig unverständlich, warum die Stadtverwaltung parallel zu einer gut gestalteten Fahrradstraße ein weiteres Angebot für den Fahrradverkehr auf dem Martin-Luther-Ring aufbauen und dafür den Kfz-Verkehr weiter einschränken will.

„Wir fordern die Stadt Leipzig auf, endlich den Wirtschaftsverkehr in angemessener Weise in der Gestaltung des Verkehrsraums zu berücksichtigen und ihm genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie den anderen Verkehrsarten“, fordert Kirpal. Besonders erstaunt habe ihn die Aussage des Oberbürgermeisters, wonach es sich bei dem Eingriff in den Ring auch um einen symbolischen Akt handele. Kirpal: „Für reine Symbolpolitik lassen sich sicher andere Baustellen finden, zum Beispiel die Verbesserung der Radinfrastruktur in den Außenbezirken der Stadt.“

Zeche für verfehlte Politik zahlen alle Leipziger

Auch Handwerkskammerpräsident Matthias Forßbohm stellt dem Rathaus ein vernichtendes Zeugnis aus. „Man will Großstadt sein und hat ein Verkehrskonzept, das nicht mal dörflichen Charakter hat“, schimpft er. „Leipzig braucht endlich ein richtiges Verkehrsplanungskonzept, das weiter denkt, als bloß kurzfristig ein paar Striche auf die Straße zu malen.“ Forßbohm, der selbst Bauunternehmer ist, warnt zudem vor den Folgen einer verfehlten Verkehrspolitik. Die Zeche würden letztlich alle Leipzigerinnen und Leipziger zahlen. „Bauen heißt transportieren“, sagt Forßbohm, „Jede Transportminute kostet Geld. Wenn meine Lkw oder Transporter im Stau stehen, muss ich das meinen Leuten bezahlen. Ich kann diese Kosten nur auf den Endpreis umlegen. Es ist dann der Kunde und letztlich der Steuerzahler, der das alles bezahlt.“

Forßbohm wirbt für ein gemeinsames Vorgehen von Handwerkskammer und IHK. „Wir müssen öfter gemeinsam die Stimme erheben, wenn wir schon keinen Wirtschaftsbürgermeister haben oder glauben, den uns nicht leisten zu müssen“, sagt er. Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Wenn die Stadt die linke Spur auf dem Ring streicht, dann könnten die Unternehmer ja auch mal die linke Zahl bei der Gewerbesteuer streichen.“

Von Klaus Staeubert