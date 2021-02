Bei einem schweren Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in der Leipziger Südvorstadt ist fast jeder vierte Bewohner gestorben – trotz Schutzimpfung. Wie konnte das passieren?

Das Altenpflegeheim Am Auenwald in der Brandvorwerkstraße in Leipzig. Hier starben in den vergangenen vier Wochen 16 Bewohner trotz Impfung. Quelle: Kempner