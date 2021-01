Leipzig

Für Leipzig kam die Corona-Pandemie ein bisschen wie gerufen: Weil aufgrund von Kontaktbeschränkungen und Lockdown deutlich weniger Menschen als sonst in der Innenstadt unterwegs sind, fiel ein Dilemma gar nicht so sehr auf. Seit mehr als einem Jahr hält die Kommune nämlich keine öffentlichen Toiletten in der Innenstadt mehr vor. Die achtgrößte Stadt Deutschlands – eine WC-Wüste!

Bereits bis Ende 2019 wurden alle WC-Häuschen in der City abgebaut. Seitdem muss, wer dringend mal muss, den Hauptbahnhof ansteuern oder das nur über Treppen erreichbare Stille Örtchen am Zugang zur S-Bahn-Station Markt. Auch die Kaufhäuser boten eine Alternative – wenn sie nicht gerade im Lockdown sind.

Anzeige

Nach einer Neuvergabe der sogenannten Außenwerberechte durch die Kommune musste sich der langjährige Konzessionär, die Wall GmbH, aus Leipzig zurückziehen. Neben Werbewänden und Straßenbahnwartehäuschen verschwanden auch die von Wall betriebenen öffentlichen WC. „Eine Übergabe von Anlagen fand nicht statt“, erklärte der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, Michael Jana, auf LVZ-Anfrage. „Dies war vertraglich nicht zu vereinbaren. Der Vertrag mit Wall endete, sodass die alten Anlagen zurückgebaut wurden. Anschließend wurde vom Stadtrat ein neuer Vertragsschluss speziell zu WC-Anlagen – unabhängig von der Außenwerbekonzession – beschlossen.“

Wie Jana weiter berichtete, hatte Wall im November 2019 alle WC-Standorte oberirdisch beräumt. Anschließend seien die vorhandenen Anschlüsse durch die Stadt gesichert und geprüft worden. Der neue Außenwerbekonzessionär, die RBL Media GmbH, soll künftig auch die öffentlichen Toilettenanlagen betreiben. Diese würden barrierefreie Zugänge erhalten. Jana: „Deshalb sind dort bauliche Anpassungen notwendig.“

Und so sieht der Zeitplan für den WC-Aufbau jetzt aus:

Vorhandene und zu erhaltende Standorte

Augustusplatz (sollte im Dezember 2020 fertig werden)

Siegfriedstraße – geplant 2021

Martin-Luther-Ring – geplant 2021

Goethestraße – geplant 2021

Wilhelm-Liebknecht-Platz – geplant 2021

Riemannstraße – geplant 2021

Elisabethstraße – geplant 2021

Stuttgarter Allee – geplant 2021

Schillerstraße – Rückbau, dafür Lindenauer Markt 2021

Als unterversorgt gelten seit vielen Jahren in Leipzig die Parks, die sich bei den Leipzigern einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Entgegen früherer Absichtserklärungen der Stadt hat sich dort in puncto WC aber nichts getan. Parkbesucher sind einzig auf die Toiletten der Gaststättenbetreiber angewiesen – oder sie suchen eben Erleichterung hinter Büschen. Laut Jana gibt es nun jedoch konkrete Toiletten-Planungen für Parks und Park&Ride-Plätze.

Neue Standorte in Parkanlagen und auf P&R-Plätzen

Friedenspark (am Duft- und Tastgarten) – geplant 2021

Johannapark – geplant 2021

Arthur-Brettschneider-Park – geplant 2022

Palmengarten – geplant 2022

Clara-Zetkin-Park – geplant 2022

Richard-Wagner-Hain – geplant 2021

P&R-Platz Neue Messe – geplant 2021

P&R-Platz Völkerschlachtdenkmal – geplant 2022

P&R-Platz Schönauer Ring – geplant 2022

P&R-Platz Lausen – geplant 2021

P&R-Platz Dieskaustraße, Bahnhof Knauthain – geplant 2022

Derzeit würde nach weiteren Standorten in den Parkanlagen gesucht, betonte der Verkehrs- und Tiefbauamtschef. Ein offenbar nicht so leichtes Unterfangen. Jana: „Hier ist besonders die Ver- und Entsorgungsthematik in Bezug auf denkmalschutzrechtlich vertretbare Standorte in den jeweiligen Parkanlagen zu prüfen.“

Von Klaus Staeubert