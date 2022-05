Leipzig: 25 Standorte, wo man Elektroautos zügig laden kann

Leipzig

Beim Thema Schnellladen für Elektroautos war Leipzig zuletzt nicht besonders flott. Zwar hatte Porsche vor den Werkstoren im Nordwesten schon im Februar 2020 den damals leistungsstärksten Ladepark Europas eröffnet – mit unter anderem zwölf Superanschlüssen von je 350 Kilowatt. Doch seitdem kam im Stadtgebiet in dieser Königsklasse rein gar nichts mehr dazu, zogen das Umland und andere Orte in Sachsen locker an Leipzig vorbei.

Innerhalb von 15 Minuten füllt sich ein Fahrzeug-Akku an den HPC-Säulen (High-Power-Charging) vor dem Porsche-Werk zu 80 Prozent. In Sachsen gibt es inzwischen viele ähnliche Stationen. Erst vorigen Monat eröffnete der Energiekonzern EnBW zwei weitere Ökostrom-Schnellladeparks in Zwickau (mit zwölf HPC-Anschlüssen zu 300 Kilowatt) und in Meerane (acht Anschlüsse, aber auf 20 erweiterbar). Projektleiter Timo Sillober erklärte: „In beiden Parks lässt sich je nach Elektroauto die Batterie in 20 Minuten für rund 400 Kilometer Fahrt nachladen.“ Rein von der Zeit her ergeben sich damit also nur noch geringe Unterschiede zum Benzin-Tanken – zumal das Bezahlen gleich an der E-Ladesäule erfolgt.

HPC-Stationen in Schkeuditz, Taucha und Großpösna

Am größten ist der HPC-Bedarf freilich an den Autobahnen. So laden südlich vom Schkeuditzer Kreuz bereits vier Anschlüsse mit je 300 Kilowatt zur Rast im Aral-Autohof an der Bundesstraße 6 ein. Ebenfalls vier Anschlüsse mit 300 Kilowatt hat der Total Autohof Schkeuditz auf der anderen Seite der Autobahn 9 zu bieten. Auf 16 Anschlüsse mit 250 Kilowatt kommt dort zudem der Schkeuditzer Tesla-Supercharger.

Auch in der Leipziger City lassen sich die Batterien von Elektroautos nachfüllen. Quelle: Jonas Dengler

Auch Taucha muss sich bei dem Thema nicht verstecken: Der McDonald’s neben der Autobahn 14 verfügt über zwei Anschlüsse zu 300 Kilowatt, an der Aral-Tankstelle gleich nebenan warten vier Anschlüsse mit der gleichen Leistungsstärke. Außerdem stehen im Umland am Pösna-Park in Großpösna (nahe zur Autobahn 38) vier Schnelllader mit je 300 Kilowatt bereit.

Hier kann man zügig laden in Leipzig Obwohl in Leipzig erst ein richtiger Schnellladepark mit 350 Kilowatt-Anschlüssen am Porsche-Werk existiert, gibt es doch auch einige andere Stationen, an denen Leistungen von mindestens 100 bis maximal 180 Kilowatt angeboten werden. Dazu gehören nach LVZ-Recherchen unter anderem: 1) Hauptbahnhof (Stadtwerke) 2) Zwickauer Straße (Stadtwerke, bei Store&More) 3) Löbauer Straße (Stadtwerke, Einkaufszentrum Sonnenwall) 4) Torgauer Straße (Stadtwerke, bei SternAuto nahe der Autobahn) 5) Franzosenallee (Stadtwerke, am Einkaufszentrum/Rewe) 6) Stöhrerstraße (Stadtwerke, bei MS Automobile) 7) Hertzstraße (Stadtwerke, am LGH-Gewerbehof) 8) Dortmunder Straße (Stadtwerke, bei Harley Davidson) 9) Parkplatz Paunsdorf Center (Stadtwerke) 10) Druckereistraße (Telekom, in Stahmeln) 11) Richard-Lehmann-Straße (Comfortcharge, am Funkturm) 12) Alte Messe (ChargeIT, am Fraunhofer-Institut IZI) 13) Torgauer Straße (Q1, an bft-Tankstelle) 14) Siemeringstraße (Telekom, in Lindenau) 15) Silcherstraße (Telekom, in Leutzsch) 16) Alte Burghausener Straße (Telekom, Miltitz) 17) Les-Epesses-Straße (Telekom, Liebertwolkwitz) 18) Lehdenweg (Telekom, nahe Permoserstraße) 19) Zwickauer Straße (Telekom, nahe Alte Messe) 20) Torgauer Straße (NewMotion, Shell-Tankstelle) 21) Maximilianallee (EnBW, neben Autohaus Dai An)

Die insgesamt rund 360 öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Leipzig sind hingegen in aller Regel Schwachstromer – von oft noch unter elf bis maximal 43 Kilowatt. Entsprechend dauert das Füllen einer Kfz-Batterie hier meist Stunden. Laut LVZ-Recherchen gibt es im Stadtgebiet aktuell gut 20 Stationen, die auch mittlere Leistungsstärken (100 bis 180 Kilowatt) anbieten. Davon betreiben neun die Leipziger Stadtwerke. An echten Schnellladeparks ist auch den Fachleuten im Rathaus bislang nur der Vorreiter am „Porsche Experience Center“ bekannt.

Paunsdorf, Plagwitz und Alte Messe für 2022 geplant

Doch das soll sich nun ändern. Die Leipziger Stadtwerke planen den Aufbau von drei „Schnelllade-Hubs“ allein in diesem Jahr. Laut Sprecher Frank Viereckl sollen sie auf dem Gelände der Alten Messe, in Plagwitz und auf dem Parkplatz vor dem Paunsdorf Center (P.C.) entstehen. Der 300 Kilowatt-Lader an diesem Einkaufszentrum sei schon fast fertig. Zur Inbetriebnahme gebe es noch genauere Informationen. „Wir führen damit den bedarfsgerechten Ausbau weiter fort.“ 2023 soll unter anderem ein „Schnelllade-Hub“ am neuen Kraftwerk Süd in der Bornaischen Straße folgen.

In Leipzig waren Anfang diesen Jahres 5338 ladefähige Kraftfahrzeuge gemeldet. Für sie stehen rund 360 öffentlich zugängliche Ladepunkte bereit. Quelle: Jonas Dengler

Laut dem Amt für Wirtschaftsförderung waren in Leipzig zum Jahresanfang 5338 ladefähige Fahrzeuge gemeldet, darunter 2793 reine Stromer und 2545 Plug-In-Hybrid. Das Verhältnis von Ladestationen zu Elektrofahrzeugen entspreche der EU-Empfehlung von 1:10. Gleichwohl arbeite das Amt mit verschiedenen Partnern zusammen, um insbesondere die Situation bei den besonders leistungsstarken Offerten zu verbessern. So habe die Stadt in einem Konzeptverfahren bereits den Zuschlag für den Bau eines neuen Auto-Rasthofs an der Dingolfinger Straße in Thekla (nahe der A 14) erteilt. Auch dort sei ein Schnellladepark geplant, der Termin des Baustarts aber noch offen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtwerke wiesen darauf hin, dass an ihren öffentlichen Ladepunkten in Leipzig durchschnittlich etwas weniger als zwei Ladevorgänge pro Tag verzeichnet werden. Dennoch habe sich die monatliche Abnahmemenge von 74.000 Kilowattstunden im Mai 2021 bis in den April 2022 auf 185.000 Kilowattstunden erhöht. Und dies, obwohl das Stromtanken an den Stadtwerke-Säulen seit März 2021 nicht mehr kostenlos ist.

Von Jens Rometsch