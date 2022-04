Leipzig

Deutschlands Verkehrspolitiker wollen das 9-Euro-Ticket offenbar noch deutlich attraktiver machen als bislang bekannt. „Diskussionsstand ist, dass dieses Ticket bundesweit für den Nahverkehr gelten soll“, erklärte am Montag MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann auf LVZ-Anfrage. Ein Käufer in Leipzig könnte dann mit seinem 9-Euro-Schnipsel auch noch in Ländern wie Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern Nahverkehrsangebote nutzen. Entsprechende Signale gebe es aus der Bund-Länder-Kommission, die das Ticket vorbereitet, so Lehmann. Auch ein Start des Tickets zum 1. Juni wird immer wahrscheinlicher. In Berlin werden schon für Mai Abstimmungstermine im Bundestag und im Bundesrat vorbereitet.

LVB: Auch Jobtickets werden berücksichtigt

Der Bundestag soll nach aktuellen Planungen am 18. oder 19. Mai über den notwendigen Gesetzentwurf abstimmen, am 20. Mai der Bundesrat. Bis dahin müssen allerdings noch einige dicke Bretter gebohrt werden, heißt es im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV). So erwartet der Verbund in den drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket Mindereinnahmen von 40 Millionen Euro. „Die Unternehmen müssen aber trotzdem Dieselrechnung und Gehälter bezahlen“, betont Geschäftsführer Lehmann. „Deshalb müssen die liquiden Mittel schon zum Start verfügbar sein.“

Klar ist schon, dass die über 100 000 Zeitkarteninhaber im MDV-Gebiet – also Besitzer von Wochen-, Monats- oder Jahreskarten für den öffentlichen Nahverkehr – auf jeden Fall für monatlich 9 Euro fahren dürfen und ihre deutlich höheren Monatspauschalen zurückgerechnet bekommen. Unklar ist noch, ob dies auch für Studenten mit einem Semesterticket gilt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gehen bereits davon aus und signalisieren, dass sie die Rückerstattung für die 38 000 Studierenden der Stadt mit dem Studentenwerk abstimmen wollen. „Es werden alle individuellen Verträge, wie zum Beispiel unsere Jobtickets, berücksichtigt“, heißt es dort. Laut MDV-Chef Lehmann ist noch unklar, ob das 9-Euro-Ticket auch auf Schülertickets angerechnet wird. Von positiven Entscheidungen würden im MDV-Gebiet „rund 100 000 Schüler“ und „über 50 000 Studenten“ profitieren, sagt er.

MDV rechnet mit 10 bis 20 Prozent mehr Fahrgästen

Der MDV rechnet damit, dass ihm das 9-Euro-Ticket zwischen 10 und 20 Prozent mehr Fahrgäste bescheren könnte. „Bei der angedachten bundesweiten Gültigkeit rechnet sich ein 9-Euro-Ticket bei einigen Nutzern schon für eine Fahrt“, meint Lehmann. Und wer nur in Leipzig unterwegs sei, könne ab drei Fahrten im Monat günstiger unterwegs sein.

LVB erwartet mehr Abo-Kunden

Die LVB rechnen mit mehr als 5000 neuen Abo-Kunden und bis zu 20 000 zusätzlichen Käufern von Monatskarten für 9 Euro. „Alle, die sich den monatlichen Einzelkauf der 9-Euro-Tickets ersparen und sowieso ein Abo abschließen wollen, können ihr Wunsch-Abo schon heute wie gewohnt abschließen und kommen von Juni bis August in den Genuss derselben Gültigkeit zum Gesamt-Abo-Preis von 9 Euro im Monat“, erklärte ein Sprecher. Der Abschluss sei über www.l.de/meinabo oder direkt im Servicecenter möglich. „Gemeinsam mit dem MDV versuchen wir auch weitere kundenfreundliche Lösungen wie ein dreimonatiges Schnupper-Abo auf den Portalen anzubieten und stimmen dies gerade mit unseren Partnern ab.“

Bundesweite Vertriebsstelle in der Diskussion

Speziell für Bewohner von Landkreisen, die in keinem Verkehrsverbund Mitglied sind – wie zum Beispiel in einigen Gebieten Thüringens und Sachsen-Anhalts – wird eine bundesweite Vertriebsstelle erwogen. „Natürlich könnte die dann auch jeder andere Interessent nutzen“, sagt MDV-Geschäftsführer Lehmann. Im MDV-Gebiet werde der Erwerb des 9-Euro-Tickets „auf jeden Fall“ auch in Verkaufsstellen und Kundenzentren möglich sein.

Von Andreas Tappert