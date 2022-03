Leipzig

Sein Arbeitgeber lässt den 82-jährigen Hans Höher nur ungern ziehen. Nach 60 Jahren macht der ehemalige Filmvorführer und Eisverkäufer mit Kultstatus jetzt Schluss, um sich anderen schönen Dingen zu widmen. Am Mittwoch gab es eine Überraschungsparty im Regina-Palast, wo der Mann mit einem Körbchen die letzten 20 Jahre für Stimmung und eisig-süßes Konfekt gesorgt hatte.

Erinnerungen einer Legende

„Mein erster Arbeitstag begann am 16. März 1962 Punkt 14 Uhr im Kino Lindenfels. Nach 30 Minuten musste ich zum Dienst als Umroller ins Kunsttheater Casino“, erinnert sich Hans Höher, der anfangs als Filmvorführer-Volontär oft den Dienst an der Kurbel ausführen musste.

Hans Höher hatte am 16. März 1962 seinen ersten Arbeitstag als Filmvorführ-Volontär. Quelle: privat

Leipziger Original mit großer Beliebtheit

Jahre später wurde der Leipziger auf der Straße erkannt, gab Zeitungen, überregionalen Magazinen und Schülerzeitschriften Interviews, spielte in einem Werbespot auf Mallorca mit und mimte in der ZDF-TV-Show „Versteckte Kamera“ einen Lockvogel. „Ich war zu Gast in einer DHfK-Faschingsvorlesung, Kinobesucher wollten mit mir Campingurlaub machen und ein Berliner Dessous-Laden lud mich ein, als Verkäufer am Wochenende aufzutreten“, plaudert er bei einem Scheelchen Heeßen. Legendär ist auch sein Zusammentreffen mit der Schauspielerin Jane Fonda bei einer Filmpremiere 1974. „Sie bot mir eine Zigarette an und es kam zu einer kurzen Begegnung“, lacht er verschmitzt.

„Auch wenn ich jetzt gehe, wird mein Herz weiter fürs Kino und das Eis schlagen. Man geht niemals ganz…“, blinzelt Höher und zieht schelmisch seine Augenbrauen hoch. Der gelernte Flügel- und Pianomechaniker schaut auf insgesamt sechs Jahrzehnte cineastisches Leben zurück. „Ich bin mit dem Kino verheiratet“, sagt er lachend über seine große Familie. Die jungen Kollegen hingen an ihm, die Vorgesetzten suchten seinen Rat.

Eismann Hans Höher verabschiedet sich aus dem Leipziger „Regina-Palast“. Quelle: André Kempner

„Hans ist ein Phänomen“

Kinoleiter Sven Erfurth hat beim Abschied ein Tränchen im Auge: „Hans war einer, wenn man ihn brauchte, kam er sofort vorbei. Vor allem die Premieren, wenn er eine Ansprache halten durfte, waren ein Fest für ihn und das Publikum“, erinnert sich der 44-Jährige. Zur Verabschiedung im Regina-Palast gab es für den Ehemaligen neben einer offiziellen Urkunde zum 60-jährigen Dienstjubiläum vom Hauptverband Deutscher Filmtheater viele Blumen und von den Kollegen einen Gutschein für eine Busreise mit seinem regionalen Lieblingsreiseveranstalter. Erfurth meinte, Hans Höher sei ein Phänomen, und die 23-jährige Aushilfe Annemarie Bachmann, die ihn viereinhalb Jahre kannte, hat sich einiges Vokabular vom „besten Eisverkäufer mit den höchsten Umsätzen abgeschaut“.

Originelles Geschenk von einem Freund

Für Klaus Adam, der den Jubilar das erste Mal am 4. April 1966 im Filmkunsttheater Casino traf, war es eine Herzensangelegenheit, bei der kleinen Feierstunde dabei zu sein. „Ich war auch Vorführer-Volontär und lernte Hans als humoristischen, immer ausgeglichenen Menschen kennen“, plauderte der 73-Jährige, der später als Kinoleiter tätig war. Gemeinsam unternahmen die Freunde Ausflüge zur Burg Kriebstein oder ins Dresdner Boulevardtheater. Als Geschenk zauberte der Leipziger Rentner 60 süße Schoko-Kugeln „für den verrückten Typen“ aus der Tüte – garniert mit original 70 Millimeter Filmschnipseln aus dem Kino Schauburg.

Von Regina Katzer