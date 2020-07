Leipzig

Die 450 Ärzte am Leipziger Klinikum St. Georg bekommen 5,2 Prozent mehr Gehalt. Darauf haben sich das städtische Krankenhaus und der Marburger Bund geeinigt. Wie die Tarifpartner am Dienstag mitteilten, wird die Erhöhung in zwei Stufen gezahlt. Rückwirkend zum 1. April dieses Jahres steigen die Ärztegehälter um 2,6 Prozent, ab 1. April 2021 um weitere 2,6 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2021.

Darüber hinaus konnten sich die Verhandlungspartner auf eine Erhöhung der Schichtzulage und des Zuschlags für Nachtarbeitsstunden sowie auf eine Begrenzung der Anzahl der monatlichen Bereitschafts- und Wochenenddienste einigen. Der Tarifabschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Gremien.

Anzeige

„Regional vergleichbare Vergütungsentwicklung“

„Vor dem Hintergrund der aktuell besonders herausfordernden Rahmenbedingungen ist es ein gutes Signal, dass diese Tarifeinigung für unsere zirka 450 Ärztinnen und Ärzte in insgesamt konstruktiven und lösungsorientierten Verhandlungen erzielt werden konnte“, erklärten die Geschäftsführerinnen des Klinikums Dr. Iris Minde und Claudia Pfefferle.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Geschäftsführer des Marburger Bundes Sachsen, Steffen Forner, sagte: „Mit diesem Tarifabschluss legen wir den Schwerpunkt neben einer regional vergleichbaren Entwicklung der Vergütung vor allem auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir freuen uns, dass es mit den neuen Regelungen zur Begrenzung der Bereitschaftsdienste gelungen ist, die Arbeitsbelastung unserer Mitglieder wirksam zu begrenzen.“

Die St. Georg Unternehmensgruppe mit ihren sieben Tochtergesellschaften und vier Krankenhausstandorten in Leipzig und Wermsdorf beschäftigt rund 3800 Mitarbeiter und gehört zu den größten Gesundheitseinrichtungen in Mitteldeutschland.

Lesen Sie dazu auch:

Sachsen beteiligt sich mit 101 Millionen Euro an größtem Bauprojekt des Klinikums St. Georg

Von K. S.