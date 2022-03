Leipzig: Aktion Hilfspaket verteilt 2600 Rationen in anderthalb Wochen

Leipzig

Die Aktion Hilfspaket in der Propsteikirche hat etwas mehr als eine Woche nach ihrem Start bereits knapp 2600 Lebensmittelrationen ausgegeben. Das Angebot richtet sich an ukrainische Kriegsflüchtlinge, die sich bei der Stadt Leipzig noch nicht registrieren lassen konnten und deshalb keine regulären Sozialleistungen erhalten. Betroffen sind vor allem Menschen, die privat untergekommen sind. Denn auch diejenigen, die Wohnraum zur Verfügung stellen, können nicht in jedem Fall über einen längeren Zeitraum für die Lebensmittelversorgung der oft mehrköpfigen Flüchtlingsgruppen sorgen.

So können Sie helfen Lebensmittelspenden – der Inhalt ist festgelegt; die Johanniter-Unfallhilfe hat ihn auf Grundlage von Erfahrungswerten zusammengestellt: 2 Kilogramm Nudeln, 1 Kilo Reis, 1 Kilo Mehl, 1 Kilo Haferflocken, 2 Fertigsaucen,3 Tütensuppen, 2 Packungen schwarzer Tee, 2 Liter H-Milch, 2 Packungen Kekse, 2 Tafeln Schokolade, 2 Dosen Erbsen, 500 Gramm Kakaopulver,3 Dosen Multivitamin-Brausetabletten. Den Inhalt bitte in einem Karton in der Propsteikirche, Nonnenmühlgasse 2, abgeben. Dies ist täglich von 10 bis 18 Uhr möglich. Geldspenden – Spendenkonto der Johanniter; Stichwort „Soforthilfe Ukraine“; IBAN: DE 26 3702 0500 0004 3311 02; Bank für Sozialwirtschaft.

In kurzer Zeit aus dem Boden gestampft

Die ehrenamtlichen Helferinnen Natalia Quadt und Olena Michaelsen hatten die Aktion initiiert – zusammen mit der Johanniter-Unfallhilfe, der katholischen Pfarrei St. Trinitatis, der Konsumgenossenschaft Leipzig und Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU). Zuvor waren sie in Social-Media-Gruppen über Anfragen von Ukrainern gestolpert, die nichts zu essen hatten. Binnen kürzester Zeit wurde die Aktion aus dem Boden gestampft, die einerseits jeden Tag von 10 bis 18 Uhr in der Propsteikirche Lebensmittelspenden von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen entgegennimmt und andererseits gegen Ausweisvorlage Hilfsrationen an unregistrierte Kriegsflüchtlinge ausgibt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Logistik läuft gut

Nach anfänglichen Engpässen läuft die Logistik inzwischen gut. Überschüssige Waren mit begrenzter Haltbarkeit werden an die Leipziger Tafel weitergereicht. Sowohl Privatleute als auch Unternehmen würden sich mit Sach- und Geldspenden einbringen, lobte Minister Gemkow. Die Konsumgenossenschaft, die den Start mit rund200 Rationen unterstützt hatte, verkaufe die Waren mit 25 Prozent Rabatt. Der Verein „Gemeinsam für Leipzig“ engagiert sich ebenfalls.

Registrier-Termine teils erst Mitte Mai

Die Geflüchteten würden sich sehr dankbar zeigen, so Gemkow. Vor Ort würden die Empfänger der Rationen immer wieder gefragt, wann sie ihren Termin für die Registrierung bei der Stadt haben. Inzwischen gebe es diese Termine teils erst Mitte Mai. „Ich denke, dass wir noch eine Weile gebraucht werden“, sagte Helferin Natalia Quadt.

Von Björn Meine