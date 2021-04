Leipzig

Trotz Corona sind nun wieder viele Geschäfte in der Leipziger City geöffnet. Zum Beispiel die Buchhandlung „Thalia“ in der Grimmaischen Straße 10: Sie lässt ihre Kundschaft mit Termin und negativem Corona-Test gern ein. Genau gegenüber von dem Bücherhort scheint sich zugleich eine mehr als fünf Jahre alte Baustelle endlich ihrem Ende zu nähern. Bereits am 14. April soll das erste Geschäft in dem kantigen Gebäude aufschließen, das die meisten Leipziger nur als „Löwen-Apotheke“ kennen.

Historie reicht bis ins Jahr 1409

An der Fassade aus blauem Glas, Aluprofilen und Cottaer Sandstein war früher stets das goldene Wappentier der Stadt Prag zu sehen. Leipzigs älteste Apotheke wurde nämlich schon 1409 durch Johann Huter begründet – er kam damals gemeinsam mit Magistern und Scholaren aus Prag hierher, um eine neue Universität aufzubauen. „Zum güldenen Löwen“ nannte Huter seine Apotheke. Im Laufe der Jahrhunderte musste sie sieben Mal umziehen, verblieb aber stets in der Leipziger Innenstadt.

Im Nikolaikirchhof – an der Rückseite des 1975 bis 1983 errichteten Gebäudes der Leipziger Bezirksapotheke – stehen noch die Baugerüste. Quelle: Jens Rometsch

Der vorletzte Umzug fand zu DDR-Zeiten statt. Für die längst verstaatlichte „Löwen-Apotheke“ war 1983 ein Neubau in der Grimmaischen Straße 19 fertiggestellt worden. Alle sechs Etagen nutzten fortan 200 Mitarbeiter als Leipziger Bezirksapotheke. Sie mischten dort besondere Rezepturen, verwalteten Import-Medikamente, belieferten und kontrollierten sämtliche Apotheken im Bezirk Leipzig. Die Filiale im Erdgeschoss war auch nachts und an Feiertagen geöffnet – daher ein fester Begriff für die Messestädter.

Private „Löwen-Apotheke“ zog 2015 an den Brühl

Nach der Wende standen die Obergeschosse leer. 2013 verkaufte die Treuhand-Nachfolgerin TLG das inzwischen denkmalgeschützte Zeugnis für DDR-Architektur an die international tätige Rumpf-Gruppe. Deren Chef Karsten Rumpf ist vor allem in Nordamerika aktiv, besitzt in der Leipziger City aber noch drei andere Geschäftshäuser. Um die Grimmaische Straße 19 komplett sanieren zu können, bot er der längst wieder privatisierten „Löwen-Apotheke“ einen Umzug ins prachtvolle „Chinchilla-Haus“ am Brühl 52 (Ecke Nikolaistraße) an. Dort öffneten sich die Türen dann am 10. August 2015.

Ursprünglich sollte die Sanierung in der Grimmaischen Straße 19 bereits bis Ende 2016 abgeschlossen sein. Doch es dauerte deutlich länger. Hauptgrund für den Verzug dürften Konflikte mit den Baubehörden der Stadt gewesen sein. Dabei ging es im Kern um die Frage, wie stark Rumpf das Gebäude verändern darf, um die Obergeschosse besser wirtschaftlich verwerten zu können. Das Rathaus setzte sich für den Denkmalschutz und auch für den Verbleib eines vier mal neun Meter großen Wandbildes im Erdgeschoss ein. Das Bild „Flora in der Waage“ zeigte Figuren der römischen Mythologie, wurde vom Künstler-Paar Alexandra Müller-Jontschewa und Hans-Peter Müller extra für die „Löwen-Apotheke“ geschaffen. Beide gehörten zur zweiten Generation der Leipziger Schule, lernten bei Altmeister Werner Tübke.

Das vier mal neun Meter große Wandbild „Flora in der Waage“ wurde vom Künstler-Paar Alexandra Müller-Jontschewa und Hans-Peter Müller extra für den Verkaufsraum der alten „Löwen-Apotheke“ in der Grimmaischen Straße geschaffen. Quelle: Andre Kempner

Ob das Kunstwerk vor Ort verblieben ist, wird sich wahrscheinlich in wenigen Tagen zeigen. Zwar sieht die nach wie vor eingerüstete Rückseite des Gebäudes – direkt neben der Nikolaikirche – noch keineswegs fertig aus. Doch an den Schaufenstern in der Grimmaischen und Nikolaistraße kündigen jetzt große Plakate zwei neue Mieter für das Erdgeschoss an. Demnach will die Kosmetik-Marke „Rituals“ dort bereits an diesem Mittwoch, 14. April, eine „Neueröffnung feiern“. Im östlichen Teil des Gebäudes teilen die Plakate mit, dass sich die Stadt-Apotheke Leipzig „ab Frühjahr 2021“ auf Besucher freut.

Apotheke aus dem Petersbogen übernimmt Standort

Die Stadt-Apotheke Leipzig verfügt bereits über gut eingeführte Filialen im Petersbogen sowie am Hit-Markt auf der Alten Messe. Ihre frühere Dependance im Leipziger Karstadt musste sie jedoch wegen der Schließung dieses Warenhauses im Februar 2019 aufgeben. Nun kommt offenbar ein besonders traditionsreicher Standort schon sehr zeitnah wieder hinzu.

So sah das Gebäude in der Grimmaischen Straße kurz vor der Schließung im Jahr 2015 aus. Quelle: Andre Kempner

Von Jens Rometsch