Leipzig: Ansturm auf neu gebaute Sozialwohnungen

Eine komfortable Neubau-Wohnung zu Kaltmieten von 6,50 Euro im Leipziger Stadtzentrum? Das gibt es seit wenigen Tagen tatsächlich! Und zwar gleich 151 Mal. Die ersten Miet-Interessenten können sie jetzt schon besichtigen.

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat gleich drei Großprojekte im geförderten Mietwohnungsbau deutlich eher fertig gestellt als ursprünglich geplant, bestätigte Geschäftsführerin Iris Wolke-Haupt auf LVZ-Anfrage. Trotz Corona-Lockdown und zum Teil sehr schwierigen Bodenverhältnissen seien von den Generalunternehmern und Planern bis zu zwei Monate herausgearbeitet worden. „Nach unseren Hochrechnungen bleiben wir auch in den geplanten Budgetrahmen“, erläuterte sie.

Zur Galerie Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnte die LVZ die neuen Gebäude mit insgesamt 151 Sozialwohnungen noch nicht selbst besichtigen. Der Bauherr LWB stellte uns für eine Veröffentlichung aber etliche aktuelle Fotos zur Verfügung, die hier in einer Bildergalerie zu sehen sind.

Die Nachfrage für die neuen Wohnungen sei hoch – sowohl im geförderten als auch im frei finanzierten Bereich, so Wolke-Haupt. Auf einer großen Brachfläche an der Litt-, Quer und Schützenstraße entstanden 152 Wohnungen (davon 79 gefördert), neben dem LWB-Hochhaus in der Straße des 18. Oktober sind 104 Wohnungen dazu gekommen (davon 11 gefördert) und schließlich an der Bernhard-Göring-Straße/Ecke Hohe Straße 97 Wohnungen (davon 61 gefördert).

Mieten ohne Förderung bei 10 bis 11,50 Euro

Bei den vom Freistaat Sachsen subventionierten Quartieren handele es sich um Ein- bis Vier-Raum-Wohnungen. Baulich und auch bei der Ausstattung gebe es keinerlei Unterschied zu den frei finanzierten Wohnungen, die nun zu Kaltmieten zwischen 10 und 11,50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden: je nach ihrer Lage im Haus sowie der Größe der Wohnung.

1085 Wohnberechtigungsscheine bewilligt

Natürlich dürfte der Ansturm auf die mitpreisgebundenen Einheiten mit ihrer Startmiete von 6,50 Euro ungleich stärker sein. Laut Martina Kador-Probst, der Leiterin des Sozialamtes, hat die Stadt seit Anfang 2020 bereits 1085 weiße Wohnberechtigungsscheine an Leipziger Bürger bewilligt. „Nur zwölf Anträge wurden aufgrund fehlender Voraussetzungen versagt.“ Wer einen weißen Wohnberechtigungsschein besitzt, kann damit eine der neu errichteten Sozialwohnungen mieten. Allerdings wurden bisher nur etwas über 100 fertiggestellt. Mit den ersten drei Projekten des kommunalen Unternehmens LWB kommt nun erstmals ein großer Schwung dazu.

Zu dem Neubau-Ensemble an der Bernhard-Göring-Straße und Hohe Straße gehören auch 61 geförderte Wohnungen und eine Kita, die ihren Betrieb im März aufnehmen soll. Links ist der Turm der Peterskirche zu sehen. Quelle: Peter Usbeck / Quelle LWB

Wegen der Corona-Vorschriften ist bei den Besichtigungsterminen einiges zu beachten. „Grundsätzlich gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen beziehungsweise künftig einer medizinischen Maske“, so LWB-Sprecherin Samira Sachse. Besichtigungen würden unter strikter Beachtung der Abstandsregelungen durchgeführt. Ein interessiertes Paar darf nicht gemeinsam ins Haus, sondern stets nur eine Person nacheinander. „Alle Unterlagen zu den Vertragsabschlüssen werden weitestgehend per E-Mail oder Post, also kontaktlos, übergeben“, erklärte Sachse.

Einkommensgrenze für Singles bei 13.800 Euro

Damit keine Missverständnisse entstehen: Das Förderprogramm des Freistaates Sachsen ist für Personen mit geringem Einkommen gedacht. Bei Alleinstehenden darf das Jahreseinkommen nicht 13.800 Euro überschreiten, bei Alleinstehenden mit einem Kind oder Paaren nicht 20.700 Euro. Bei drei Personen im Haushalt sind es 25.415 Euro.

Für Langzeitarbeitslose oder Sozialhilfeempfänger blieben die neuen Quartiere indes unerschwinglich, weil ihre Erstattungsbeträge für die Kaltmiete („KdU“) weit unterhalb von 6,50 Euro liegen.

Auch in den neuen Häusern an der Straße des 18. Oktober gibt es eigene Abstellräume für Fahrräder. Quelle: Peter Usbeck / Quelle LWB

Bei den Häusern in der Littstraße und Bernhard-Göring Straße wurden neben einigen oberirdischen Stellplätzen auch Tiefgaragen mit 50 sowie 53 Stellplätzen errichtet, erläuterte Geschäftsführerin Wolke-Haupt. „In der Straße des 18 Oktobers werden oberirdische Stellplätze auf einem nahe liegenden LWB-Grundstück angeboten.“ Alle drei Standorte verfügten über etliche Fahrrad- und Fahrradanhängerstellplätze, sowohl mit Bügeln im Freien als auch mit Rad-Abstellräumen im Kellergeschoß.

Pläne für Leutzsch, Zentrum-Süd und Mockau

In die Häuser an der Bernhard-Göring-Straße wurde eine neue Kita integriert, die von der Volkssolidarität betrieben wird. Los geht es dort wahrscheinlich im März. In Neulindenau und Möckern hat Leipzigs größter Vermieter bereits den Bau von über 400 Sozialwohnungen begonnen. In Kürze soll am Lindenauer Hafen der Startschuss für eine Kita (140 Plätze) mit zwölf Sozialwohnungen in den oberen Etagen erfolgen, kündigte Wolke-Haupt an. Zudem liefen im Bereich des sächsischen Förderprogramms die Planungen für neue Gebäude in der Gaußstraße (123 Wohnungen) und Shakespearestraße (65) auf Hochtouren. „Vorbereitet wird darüber hinaus eine Neubaumaßnahme in der Samuel-Lampel-Straße mit etwa 100 Wohnungen sowie noch eine Wohnanlage für Senioren in der Mockauer Straße mit 75 Wohnungen.“

