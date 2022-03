Leipzig

Im Leipziger Panometer läuft der Endspurt für „Carolas Garten – Eine Rückkehr ins Paradies“. Das 360-Grad-Panorama von Yadegar Asisi ist nur noch diese Woche zu sehen. Am 27. März ist für das Panoramabild, das anhand eines Gartens die bedrohte Natur thematisiert, nach drei Jahren (inklusive der coronabedingten Schließzeit) endgültig Schluss. Die Besucher nehmen in der Ausstellung auf der 15 Meter hohen Plattform die Perspektive eines Insekts ein, um das gefährdete Paradies zu betrachten. Yadegar Asisi wird am Sonntag bei zwei Exklusiv-Führungen persönlich in kleinen Gruppen durch die Ausstellung führen. Bei jener um 12 Uhr können vier LVZ-Leser dabei sein – die LVZ verlost dafür 2 x 2 Karten. Wer den Künstler treffen will, kann sich bis Mittwoch (23. März), 12 Uhr, per E-Mail unter gewinnspiel@lvz.de melden. Dabei bitte das Stichwort „Carolas Garten“ im Betreff sowie Name und Anschrift angeben.

Vom 9. April an wird dann das neue 360-Grad-Panorama „New York 9/11“ von Yadegar Asisi im Panometer zu sehen sein. Es zeigt die Silhouette von Manhattan mit den weltbekannten Twin Towers unmittelbar vor den Terrorangriffen. Es ist ein künstlerisches Statement Asisis gegen den Krieg, das durch Putins Angriff auf die Ukraine aktueller denn je geworden ist.

Das Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, ist noch bis 27. März 2022 täglich von 10 bis 17 Uhr mit der aktuellen Panoramaausstellung „Carolas Garten“ geöffnet. Zwischen dem 28. März und 8. April 2022 bleibt das Panometer aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen.

Von M. O.