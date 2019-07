Leipzig

Das „Astoria“ öffnet wieder. Wer an das einstige Nobelhotel am Hauptbahnhof denkt, wird sich allerdings noch gedulden müssen. Gemeint ist der Filmsaal im Kino „Passage“ im Jägerhof in der Hainstraße. Alle fünf „Passage“-Säle wurden nach alten Leipziger Kinos benannt. Der größte heißt „Astoria“. Dort flimmert am Freitagabend nach sechswöchigen Renovierungsarbeiten mit „Made in China“ wieder der erste Film über die Leinwand. Etwa 180.000 Euro wurden investiert, um den Besuchern besseren Komfort zu bieten. So gibt es jetzt Lover-Chairs für Verliebte sowie eine Komfortreihe mit Fußstütze.

„Das Farbkonzept und den Stil haben wir beibehalten, weil es dem alten Saal entspricht“, erklärt Petra Klemann, die langjährige Kino-Chefin. Ansonsten wurde von den Stühlen über den Vorhang bis hin zur Beleuchtung und den Handläufen alles erneuert. „Wir haben auf energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet.“ Das Kino hat jetzt 230 Plätze, davon zwei behindertengerechte. Vormals waren es 234. Breitere Sitze und größere Reihenabstände gibt es nicht – der Treppenaufgang konnte nicht verändert werden.

Lust auf gute Filme wecken

Im „Jägerhof“ ist seit November 1915 ein Kino beheimatet. Nach der Wende haben dann die Filmtheaterbetriebe Leipzig das ehemalige „Filmtheater der Freundschaft“ der DDR übernommen, die aber nach dem Kauf des Gebäudekomplexes durch Immobilienjongleur Jürgen Schneider raus mussten. Nach dessen Pleite und dem späteren Ausbau konnte der Betreiber der Arsenal Kinobetriebe Stefan Paul es als „Passage“ wiedereröffnen. 1997/1998 erfolgte der Umbau in ein Kinocenter mit zunächst vier Sälen, das „Casino“ als fünfter Saal folgte im Oktober 2015. Das Kino, das mittlerweile Michael Kölmel gehört, beschäftigt 25 Mitarbeiter, davon die Hälfte Teilzeitkräfte wie Studenten.

„Die Programmkomponenten werden digital am Rechner zusammengestellt“, erklärt Techniker Ralph Nünthel, den man im herkömmlichen Sinne Filmvorführer nennen würde. Trotz Automatisierung bleibe aber genügend zu tun, besonders bei Sonderveranstaltungen, für die das Passage-Kino bekannt ist. Denn das Kino muss sich der Konkurrenz von Streaminganbietern wie Amazon und Netflix oder der Blu ray am heimischen Großbildschirm stellen. „Wir lassen uns viel einfallen, um den Leuten Lust darauf zu machen, dass es schöner ist, sich bei uns einen Film anzugucken“, so Klemann.

Guter Service und Zusatz-Angebote

Das funktioniere mit einer zeitgemäßen Technik und gutem Service, aber auch mit vielen Angeboten wie Musikkiste, Sonntagsmatinee, queerblick oder französischen Filmtagen. Und natürlich einem guten Arthouse-Programm sowie einigen Mainstream-Filmen wie gerade „König der Löwen“. Das Konzept funktioniert offenbar. Die Filmbranche vermeldete für 2018 insgesamt Rückgänge um 16 Prozent, das Leipziger Passage-Kino konnte im Vorjahr seine rund 188 000 Besucher halten.

Der alte Vorhang des „Astoria“ wurde übrigens in vier Teile zerschnitten. Und den Besuchern ebenso wie die Kinostühle zum Kauf für einen geringen Preis angeboten – letztere waren innerhalb von zwei Tagen weg. Am Eingang kommt noch eine große Plexiglaswand hin, hinter der historische Kinosäle aus Leipzig gezeigt werden. Wie eben jener vom „Astoria“, das einst in einem Hof in der Windmühlenstraße beheimatet war. In einem Gebäude, in dem jetzt ein Discounter seine Waren feilbietet.

Von Mathias Orbeck