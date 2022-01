Leipzig

Leipzigs Verkehrs- und Leitungsnetz wird auch 2022 fit für die Zukunft gemacht. Das bleibt nicht ohne Einschränkungen für den Verkehr. Bei digitalen Informationsveranstaltungen wollen die Stadt Leipzig und die Leipziger Gruppe nun einen Ausblick auf bevorstehende Baumaßnahmen in der Ratzel- und der Waldstraße geben.

Das passiert in der Ratzelstraße

Eine große Baustelle entsteht in der Ratzelstraße zwischen Schönauer Straße und Diezmannstraße. Ab April 2022 sollen dort die Fahrbahnen, Gehwege, die verschlissenen Gleise, Bahnstromanlagen sowie Trink- und Abwasserleitungen grundhaft erneuert werden. Gebaut wird von Hauswand zu Hauswand. Beidseitig sind Radwege geplant, die Haltestelle Herrmann-Meyer-Straße wird mit einer angehobenen Radfahrbahn barrierefrei ausgebaut. Zugunsten der geplanten Radwege werden die aktuell vorhandenen 56 Autostellflächen auf 33 verringert. Für die Arbeiten muss der Abschnitt in einigen der fünf geplanten Bauphasen zeitweise für den Straßenbahn- und Autoverkehr gesperrt werden. Acht Wochen lang, in den Sommerferien, kann die Straßenbahn nicht fahren. Eine Ersatzhaltestelle in der Diezmannstraße wird eingerichtet, heißt es. Für den Durchgangsverkehr wird eine großräumige Umleitung eingerichtet, die landwärts über die Antonien-, Brünner, Lützner und Schönauer Straße führt; stadtwärts über die Ratzel-, Schönauer und Lützner Straße. Der Radverkehr wird über die Nikolai-Rumjanzew-Straße umgeleitet. Über alle Details werden interessierte Anwohner und Gewerbetreibende am 10. Februar ab 17 Uhr per Internet informiert. Sie gelangen unter www.leipzig.de/ratzelstrasse zum Livestream der Veranstaltung.

Das passiert an der Waldstraße

Die maroden Gleisanlagen in der Waldstraße werden ab August erneuert. Die Leipzigerinnen und Leipziger erwartet eine Riesen-Baustelle. Quelle: André Kempner

Im August beginnt die Erneuerung der Gleisanlagen in der Waldstraße – zwischen Waldplatz und Primavesistraße – sowie der Haltestellen Feuerbachstraße und Mückenschlößchen. Letztere werden barrierefrei ausgebaut. Die Baumaßnahme umfasst auch den Ersatzneubau der Waldstraßenbrücke sowie den grundhaften Ausbau der Gleisanlagen, Fahrbahnen und Gehwegbereiche in der Feuerbachstraße/Max-Planck-Straße/Fregestraße.

Die Gleiskurve, die an der Fregestraße abzweigt und in die Feuerbachstraße führt, ist ein wichtiger Zubringer für Besucher der Red-Bull-Arena. Die Strecke wird für 2,40 Meter breite Straßenbahnen hergerichtet, heißt es bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Zum Projekt gehört außerdem die Erneuerung der Brücke Goyastraße vor dem Auwald. Wasserwerke sanieren im Untergrund ebenfalls ihre Mischwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserleitungen.

Detaillierte Informationen dazu gibt es am 10. Februar, 19 Uhr per Livestream über die Internetseite www.L.de/waldstrasse. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Von M.O./A.T.