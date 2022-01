Leipzig

Im Liebknecht-Haus an der Leipziger Braustraße 15 wird am Sonnabend eine besondere Ausstellung über Rosa-Luxemburg eröffnet. Um 10 Uhr beginnt dazu eine Vernissage unter Beachtung der aktuellen Corona-Verordnung, teilte der Stadtverband der Linken mit. Zugleich solle an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert werden. Die beiden kommunistischen Politiker waren am 15. Januar 1919 in Berlin von Militärs erschossen worden.

Zusammenarbeit mit Warschauer Stiftung

Das Projekt, die Ausstellung „In Rosas Schatten“ nach Leipzig zu holen, entstand im Zusammenwirken mit dem Warschauer Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Förderverein Felsenkeller, erläuterte Stadtrat und Historiker Volker Külow. Er packte am Donnerstag gemeinsam mit Holger Politt, dem Leiter des Warschauer Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die großen Tafeln aus.

Luxemburgs Geschwister im Blick

Die Schau sei in besonderer Weise des Geschwistern Rosa Luxemburgs gewidmet, erläuterte Politt. Mikołaj, Anna, Maxymilian und Józef kamen allesamt wie sie selbst in Zamość zur Welt. Rosas erhalten gebliebene Briefe würden verraten, wie eng die Beziehungen zu den älteren Brüdern und der Schwester zeitlebens waren. Die Familiengeschichte zeige auch das Schicksal der polnischen Juden im 20. Jahrhundert. Dabei würden viele Umstände erhellt, die bislang im Dunklen geblieben sind, so Politt. Beispielsweise wurde Józefs ältester Sohn 1940 in Katyn erschossen, nachdem er als polnischer Offizier in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten war. Die Söhne von Maxymilian, der 1943 in Warschau starb, wurden in deutschen Lagern in Majdanek beziehungsweise Auschwitz umgebracht.

„Die Ausstellung wurde zum 150. Geburtstag Rosa Luxemburgs mit großem Erfolg erstmals vom Juli bis Dezember 2021 in der Synagoge ihrer Geburtsstadt Zamość gezeigt“, berichtete Adam Bednarsky, Chef des Leipziger Stadtverbandes der Linken. Viele der 15.000 Besucherinnen und Besucher – die Mehrzahl aus Polen - seien erstmals auf diese Weise mit Rosa Luxemburg in Berührung gekommen.

Schwieriges Gedenken in Polen

„ Die Regierenden in Warschau werden seit 2015 nicht müde, bei allen sich bietenden Gelegenheiten darauf zu verweisen, dass für sie Rosa Luxemburg ins Lager der Verräter Polens gehöre. Mit der Ausstellung konnte nun andersherum gezeigt werden, wie untrennbar die Geschichte der Familie Rosa Luxemburgs zur Geschichte Polens gehört, was die tragischen Seiten nicht ausspart.“

Die Leipziger Linke habe sich als Mieter im Liebknecht-Haus stets zu seiner besonderen Verantwortung für das Erinnern an Luxemburg und Liebknecht bekannt. „Auch wenn sich viele damalige Fragen heute so nicht mehr oder anders stellen, weisen manch andere durchaus Parallelitäten auf“, sagte Bednarsky. So gehöre das Ringen um eine solidarische und friedliche Gesellschaft sowie um eine Demokratisierung der Wirtschaft nach wie vor zu den Leitlinien der Partei.

Von Jens Rometsch