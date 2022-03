Leipzig

An der Brücke der Merseburger Straße über den Elster-Saale-Kanal spielen sich merkwürdige Szenen ab: Wenn die Überführung wegen der darunter laufenden Kampfmittel-Bergung gesperrt ist, rücken immer wieder Autofahrer die Absperreinrichtungen beiseite und fahren durch den wegen Explosionsgefahr gesperrten Brückenbereich. Um dies zu unterbinden, hat die Stadtverwaltung jetzt auch noch die Abbiegespuren auf der Miltitzer Straße zur Merseburger Straße gesperrt. An dieser Kreuzung bilden sich nun lange Rückstaus und Gewerbetreibende sind schlechter erreichbar. Der Unmut wächst.

Stadt sperrt auch Abbiegespuren

Zum Sprecher der Unzufriedenen ist Helmut Büschke vom ADAC Sachsen geworden. „Mitglieder haben sich an mich gewandt, weil sie diese zusätzliche Verkehrseinschränkung für inakzeptabel halten“, sagt der Leipziger. Auch er selbst nennt das Vorgehen des Leipziger Verkehrs-und Tiefbauamtes in diesem Fall „unsinnig und unverhältnismäßig“. „Die Brücke ist von der eigentlichen Sperrung noch mindestens 1,5 Kilometer entfernt“, kritisiert er.

Und außerdem gebe es im betroffenen Bereich der Merseburger Straße auch Geschäfte, ein Hotel und Auto-Werkstätten, die jetzt nur noch durch das Wohngebiet Rückmarsdorfer Straße erreichbar sind – was dort unnötigen Verkehr produziere und potenzielle Kunden davon abhalte, die Angebote der Gewerbetreibenden zu nutzen.

Bislang hat der ADAC-Mann noch keinen Erfolg mit seinen Interventionen bei der Stadtverwaltung gehabt. Dort argumentiert man, dass die Brücke während der Bergungsarbeiten aus Sicherheitsründen nicht betreten und befahren werden dürfe – also von Montag bis Donnerstag von 5 Uhr bis 15 Uhr. Die Absperrungen seien „trotz Verstärkung und kontinuierlicher Überwachung durch die Polizeidirektion mehrfach geöffnet“ worden, teilte die Behörde ihm mit. Da die Polizei nicht ständig vor Ort präsent sein könne, leite man den Verkehr jetzt „weiträumig vor der gesperrten Brücke“ ab. Gewerbepark und Wohngebiete seien weiter über eine örtliche Umfahrung erreichbar.

Polizei soll mehr Verkehrsverstöße ahnden

Helmut Büschke hält von dieser Lösung nichts. Es sei bereits beobachtet worden, dass Autofahrer inzwischen auch die gesperrten Abbiegespuren missachten, berichtet er. „Jetzt kommt zum verkehrswidrigen Über-die-Brücke-fahren auch noch das verkehrswidrige Abbiegen, sogar von einem Linienbus“, ärgert sich der ADAC-Vorstand.

Auch der Aufwand für die zusätzlichen Fahrspursperrungen sei viel zu groß, meint er. Denn die Sperranlagen müssten immer um 5 Uhr aufgebaut und um 15 Uhr abgebaut werden. Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass die Brücke schon um fünf Uhr früh gesperrt werden muss. „Mir kann niemand sagen, dass die Taucher dort schon so früh ins Wasser steigen“, sagt Büschke. „Wenn die Sperrung erst um sieben Uhr in Kraft treten würde, wäre schon einiges gewonnen.“ Außerdem müsse Leipzigs Polizei in der Lage sein, die Verkehrsverstöße auf der Brücke zu ahnden – notfalls den ganzen Tag lang. „Theoretisch könnte die Stadt dort auch ihren Blitzer-Anhänger aufstellen und so die Verkehrsverstöße erfassen“, regt er an. Denn die Sperrung der Kanalbrücke Merseburger Straße soll noch bis mindestens Ende März dauern.

Von Andreas Tappert