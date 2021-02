Leipzig

Ab Montag drohen für fast ein halbes Jahr Staus auf der B 2 in Richtung Süden. Grund: Der südwestliche Teil der B2-Brücke über die Koburger Straße in Leipzig-Connewitz wird saniert. „Während der Arbeiten ist die Fahrbahn stadtauswärts im Brückenbereich gesperrt, der Verkehr in diese Richtung wird auf die Gegenfahrbahn geleitet“, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt mit. Der Verkehr in beide Richtungen werde auf jeweils einen Fahrstreifen eingeengt.

Zufahrt über Markkleeberg

Die Zufahrt von der Koburger Straße auf die B 2 wird ganz gesperrt. Sie diene als Baustellenzufahrt, so das Amt. Der Verkehr werde weiträumig über die Koburger Straße nach Markkleeberg und dort über die Breitscheidstraße und Dölitzer Straße auf die B 2 umgeleitet.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon 2017 hatte eine Prüfung teils „erhebliche Schäden“ an dem 1975 errichteten Bauwerk festgestellt, so die Stadt. Insbesondere Überbau und Dichtung seien davon betroffen. Während der nordwärts führende Teil der Brücke bereits 2015 saniert wurde, war der im Vorjahr geplante Bau an der Gegenfahrbahn aufgeschoben worden, weil zugleich in Markkleeberg schon etliche Baumaßnahmen zu Behinderungen für Pendler führten.

Arbeiten bis Mitte Juni geplant

Bis Mitte Juni sollen nun Fahrbahnbelag und Brückenkappen saniert werden, das Bauwerk eine neue Abdichtung erhalten. „Die bestehenden Widerlager sollen freigelegt, bestehende Risse geschlossen und die Straßenabläufe modernisiert werden“ erklärt die Stadt. Auch der Korrosionsschutz der Geländer müsse erneuert werden.

Von -tv