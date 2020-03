110 neue Eigenheime im Leipziger Ortsteil Baalsdorf geplant

Leipzig

In der Leipziger Ortschaft Baalsdorf soll auf dem Areal einer früheren LPG-Geflügelmastanlage ein großes Eigenheimgebiet entstehen. Ungenutzt ist das 6,5 Hektar große Gelände an der Ziegelstraße seit Mitte der 1990er Jahre. „Die Gebäude verfielen und wurden bis auf die Fundamente abgebrochen“, erklärte das Stadtplanungsamt jetzt.

Auf Antrag einer privaten Eigentümergemeinschaft hatte der Stadtrat bereits im September 2018 beschlossen, für die Brache einen Bebauungsplan zu erstellen. Ein Vorentwurf für dieses Papier wurde soeben durch die Verwaltungsspitze im Rathaus abgesegnet – er soll nun zeitnah den Bürgern zur Diskussion vorgelegt werden, teilte das Baudezernat am Mittwoch mit. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Nachfragen konnte das Dezernat am Mittwoch nicht beantworten, da die mit dem Vorhaben befassten Planer dafür nicht greifbar waren.

Startschuss nahe der Brandiser Straße

Laut dem Entwurf sollen auf dem Areal 110 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Aufgrund der Größe des Vorhabens seien dafür zwei oder drei zeitversetzte Bauabschnitte sinnvoll, wobei der Startschuss im Norden (nahe der Brandiser Straße) geplant ist. Der südliche Teil (nahe der Straße Im Grunde) käme demnach als Letztes an die Reihe. Dort werden aktuell noch 2,1 Hektar landwirtschaftlich genutzt.

Bauland-Bedarf in Leipzig nicht gedeckt

In Leipzig reichten die Flächenreserven für den Einfamilienhausbau nicht aus, räumten die Planer im Vorentwurf zu dem Bebauungsplan „Wohngebiet Ziegelstraße“ ein. Das ist ein neuer Zungenschlag, der noch durch folgenden Satz zur großen Nachfrage für Baugrundstücke unterstrichen wurde: „Der Bedarf kann derzeit innerhalb des Stadtgebietes nicht gedeckt werden.“

Um vorhandene Flächen effektiv zu nutzen, sollen die Grundstücksgrößen an der Ziegelstraße auf etwa 450 Quadratmeter für Eigenheime und Doppelhäuser beschränkt werden, für Reihenhäuser sind rund 300 Quadratmeter Boden vorgesehen.

Etliche Anfragen beim Ortschaftsrat

Die Ziegelstraße muss als Hauptzufahrt ausgebaut werden. Sie soll dabei einen separaten Fußweg erhalten. Als Grünflächen in der neuen Siedlung sind drei mit Laubbäumen gesäumte Wiesen in zentraler sowie östlicher Randlage geplant. Eine 1500 Quadratmeter große Fläche davon ist als Begegnungs- und Spielplatz gedacht, die beiden anderen Wiesen als Naturausgleich.

Laut Ortsvorsteherin Annemarie Opitz (BI Pro Engelsdorf) gingen schon etliche Anfragen von Bauwilligen beim Ortschaftsrat Engelsdorf ein: „Wir haben im Rathaus Druck gemacht, damit die Pläne alsbald – möglichst schon im April – vor Ort in Baalsdorf vorgestellt und mit den Bürgern offen diskutiert werden.“

Altlasten werden untersucht und beseitigt

Die Geflügelmastanlage war in den 1960er Jahren von der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) Baalsdorf erricht worden. Nach 1990 wurden sie stillgelegt, die oberirdischen Teile später abgerissen.

Im Boden liegen aber noch teilweise Fundamentplatten, auch sind viele Flächen versiegelt oder vermüllt, heißt es im Entwurf zum Bebauungsplan. Im weiteren Verfahren würden umfangreiche Gutachten – auch zu Altlasten im Boden – erstellt und diese gegebenenfalls beseitigt.

Kita „Sonnenkäfer“ soll erweitert werden

Die 34 Plätze in der nur 150 Meter entfernten Kita „Sonnenkäfer“ an der Brandiser Straße reichten nicht aus, um auch noch den Bedarf aus der neuen Siedlung zu decken. Deshalb werde eine Erweiterung oder ein größerer Ersatzneubau für diese Kita geprüft. Mit den Grundschulen in Mölkau und Engelsdorf sei der Standort hingegen ausreichend versorgt.

Ziel sei zudem, für Baalsdorf wieder einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln. Dafür sei der Ortsteil mit derzeit knapp 1900 Einwohnern aber zu klein. „Erst mit einer Erschließung der benachbarten Flächenreserven im Ortsteil Mölkau sind voraussichtlich genug potentielle Kunden im Gebiet ansässig, die eine Neuansiedlung ermöglichen“, so die Planer der Stadt Leipzig.

