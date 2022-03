Leipzig

Der Bärlauch im Auwald ist in den vergangenen Wochen kraftvoll gewachsen und hat sich zu einem dicken Teppich ausgebreitet. Mit nur wenigen Blättern lassen sich jetzt Gerichte mit starkem Bärlauch-Aroma zubereiten. „Bärlauch ist der große Reiniger für Magen, Darm und Blut, der uns entschlackt“, sagt Kräuterfrau Kerstin Leubner aus Markkleeberg. „Am besten schmeckt er frisch und unbearbeitet. Man kann auch ein paar Blätter in den Smoothie geben.“ Der Vorteil von Bärlauch: Er riecht und schmeckt zwar wie Knoblauch, erzeugt aber kaum eine Knoblauch-Fahne.

In der Küche vielseitig verwendbar

Ob für Pesto, Salate, Kräuterbutter, Kräutersalz, Öl oder klein gehackt aufs Brot: Bärlauch lässt sich vielseitig in der Küche einsetzen. Aktuell werden die Blätter verwendet. Später, wenn die Pflanze blüht, erntet man die Knospen. Die noch geschlossenen Blüten kann man wie Kapern einlegen. Zum Ende der Bärlauch-Saison sammelt man dann die Samen. „Sie sind anfangs grün, später schwarz und ein scharfes Gewürz für die Küche“, erläutert Kräuterexperte André Freymann aus Schleußig.

Im Frühjahr bieten die Kräuterexperten Kerstin Leubner und André Freymann auch wieder Wildkräuterführungen durch den Auwald an. Quelle: André Kempner/Nora Börding

Gegen Frost und Schnee gewappnet

Die vergangenen kalten März-Nächte mit leichtem Bodenfrost haben dem Bärlauch nicht geschadet. Bis das Lauchgewächs zu blühen beginnt, dauert es noch ein paar Wochen. Ende April/Anfang Mai breitet sich üblicherweise der weiße Blütenteppich im Auwald aus und verbreitet seinen intensiven Knoblauch-Mief. Die Saison des Bärlauchs endet, wenn sich im Mai oder Juni das Blätterdach der Bäume im Auwald schließt und kaum noch Licht bis zum Boden dringt. Dann verwelkt die Zwiebelpflanze und zieht sich zurück. Wer sich übrigens wundert, dass in „seinem“ Wäldchen kein Bärlauch wächst: Die Pflanze gedeiht am besten in schattigen Laubwäldern mit feuchtem, lockeren, humusreichem Boden. Weder zu trockener Nadelwald noch permanent nasser Bruchwald „schmecken“ ihr.

Handstrauß zum Eigenbedarf erlaubt

Generell darf jeder einen Handstrauß für den Eigenbedarf ernten. Kräuterexpertin Kerstin Leubner rät dazu, von jeder Pflanze nur ein Blatt mitzunehmen, damit die Zwiebel ihre Kraft behält. Wer Einkaufsbeutel oder Säcke voller Bärlauch ernten möchte, braucht das Einverständnis des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde. Für die gewerbliche Nutzung ist in jedem Fall die Genehmigung der Naturschutzbehörde erforderlich. Allerdings ist zu beachten: Aus Naturschutzgebieten und Flächennaturdenkmalen dürfen grundsätzlich keine Pflanzen oder Pflanzenteile entnommen werden. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 2500 Euro rechnen.

Verwechslungsgefahr mit Giftpflanzen

Der Bärlauch im Auwald hat längliche, parallelnervige Blätter. Dazwischen wächst der giftige Aronstab mit rundlichen, netznervigen Blättern. Quelle: Kerstin Leubner

Beim Bärlauch-Sammeln sollte man aufpassen: Es besteht Verwechslungsgefahr mit dem giftigen Aronstab. „Er wächst mitten zwischen dem Bärlauch und kann beim Ernten mit dazwischen geraten“, warnt Kerstin Leubner. Bei ganz jungen Pflanzen seien die Unterschiede noch nicht so klar zu sehen: Bärlauch hat parallelnervige Blätter, Aronstab netznervige Blätter. Dem Aronstab fehlt außerdem der markante Knoblauchgeruch, der noch mal extra freigesetzt wird, wenn man die Blätter zwischen den Fingern zerreibt.

Rezepte mit Bärlauch Bärlauch-Pesto Zutaten:500 g Bärlauch, 80 g Parmesan oder Pecorino,80 g geröstete Pinienkerne, 250 ml Olivenöl, je1 Prise Salz und Pfeffer Zubereitung:Bärlauch gründlich waschen und trocken schleudern. Mit den restlichen Zutaten, im Mixer fein zerkleinert, abschmecken. In saubere, luftdicht verschließbare Gläser abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Passt super zu Pasta, ist aber auch als Soße und Dressing lecker. Bärlauch-Butter Zutaten:250 g weiche Butter,2 Bund Bärlauch, 2 EL Zitronensaft, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer Zubereitung:Den frischen Bärlauch sehr klein schneiden und mit der weichen Butter mixen. Gewürze und Zitronensaft dazugeben und nochmals gut durchmischen. Lecker auf frischem Brot, passt aber auch zu Fleisch und Gemüse sowie zum hartgekochten Osterei. Tipp für einen längeren Genuss: Die Bärlauch-Butter lässt sich einfrieren. Bärlauchsuppe für vier Personen Zutaten:1 Zwiebel, 2 Kartoffeln, 1 EL Pflanzenöl, 750 ml Gemüsebrühe, reichlich Bärlauch (200 g), 100 ml süße Sahne, etwas Zitronensaft, Muskatnuss, Salz, Pfeffer Zubereitung:Gewürfelte Zwiebeln und Kartoffeln in Öl andünsten, mit Gemüsebrühe aufgießen und kochen, bis die Kartoffeln weich sind. Bärlauchblätter grob hacken, in die Suppe geben, kurze Zeit ziehen lassen. Suppe pürieren, Sahne zugeben, mit Zitronensaft, geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Bärlauchstreifen garnieren.

Wer Angst vor einem Fehlgriff hat, holt sich seinen Bärlauch besser auf dem Markt, beim Gemüsehändler oder im Supermarkt. Gewarnt wird auch vor Verwechslungen mit den giftigen Maiglöckchen beziehungsweise der Herbstzeitlosen – allerdings wachsen die Maiglöckchen erst später und die Herbstzeitlosen sind eher in Parkanlagen anzutreffen.

Von Kerstin Decker