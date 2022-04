Leipzig: Bahn kündigt Zugausfälle und Streckensperrungen über Ostern an

Leipzig

Zugreisende müssen sich am Osterwochenende in und um Leipzig auf Umleitungen und Ausfälle im Fern- und Nahverkehr einstellen. So werden von Samstagnachmittag (17.30 Uhr) bis Sonntagmorgen (6 Uhr) keine Fernverkehrszüge in Leipzig halten. Zudem gibt es an den beiden Tagen veränderte Fahrzeiten bei den ICE- und IC-Zügen. Bei der S-Bahn Mitteldeutschland und im Regionalverkehr gibt es ebenfalls veränderte An- und Abfahrtzeiten sowie teilweise Schienenersatzverkehr. Einige Strecken im Westen Leipzigs werden vorübergehend gesperrt.

Grund sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Neue Signale und Kabel, die zwischen Leipzig-Wahren und Leipzig-Olbrichtstraße installiert wurden, erhalten eine Verbindung ans Elektronische Stellwerk in Wahren. In der Zeit vom Karfreitag, 15. April (6 Uhr), bis Ostersonntag, 17. April (6 Uhr), werden die Strecken von Leipzig-Wahren nach Schkeuditz, Miltitzer Allee und Knauthain gesperrt. Zusätzlich kommt es in der Nacht vom Ostersamstag zum Ostersonntag zu weiteren Einschränkungen im Bereich Leipzig, auch der City-Tunnel ist betroffen. Außerdem sind für Ostersamstag und Ostersonntag Signalarbeiten auf der Strecke Berlin-Bitterfeld im Bereich Ludwigsfelde/Jüterbog angekündigt; die Züge werden über Dessau umgeleitet. Alle Infos zu konkreten Verbindungen gibt es unter www.bahn.de.

Auswirkungen auf den Fernverkehr

Ostersamstag (17.30 Uhr) bis Ostersonntag (6 Uhr): Es halten keine Fernverkehrszüge in Leipzig. Ersatzweise halten die Züge in Halle (Saale). Die Züge der ICE-Linie Wiesbaden – Dresden und die IC-Linien Köln – Dresden sowie Emden – Leipzig fahren mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 50 Minuten durch eine Umleitung über Lutherstadt Wittenberg – Bitterfeld – Halle/Saale. Züge der ICE-Linie halten an allen drei Stationen, Züge der IC-Linie 55 in Wittenberg. Einige Züge enden bereits in Halle/Saale.

Am gesamten Ostersamstag und Ostersonntag: Von Süden kommend erreichen die Züge der ICE-Linien Hamburg – Berlin – Halle/Leipzig – München alle Stationen nördlich von Leipzig/Bitterfeld 60 Minuten später. In der Gegenrichtung fahren die Züge ab Hamburg-Altona 60 Minuten früher los, um die Halte ab Bitterfeld/Leipzig wieder pünktlich zu erreichen. Die Sprinter-Züge der ICE-Linie Hamburg – Berlin – Erfurt – München entfallen zwischen Berlin und München. Züge der ICE-Linie Berlin – Halle – Erfurt – Frankfurt entfallen komplett.

Auswirkungen auf den Nahverkehr

Linie S1: Karfreitag (circa 19.30 Uhr) bis Ostersonntag (circa 7 Uhr) – Ausfall mit Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Leipzig-Stötteritz und Miltitzer Allee.

Linie S2/RE13: Ostersamstag (circa 18 Uhr) bis Ostersonntag (circa 6 Uhr) – Ausfall mit SEV zwischen Leipzig-Stötteritz und Rackwitz/Delitzsch sowie geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Linie S3: Karfreitag (circa 20 Uhr) bis Ostersonntag (circa 6 Uhr) – Ausfall mit SEV zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Halle (Saale) Hauptbahnhof, Leipzig-Stötteritz und Halle (Saale) Hauptbahnhof sowie zwischen Engelsdorf und Halle (Saale) Hauptbahnhof.

Linie S4/RE10: Ostersamstag (circa 17 Uhr) bis Ostersonntag (circa 6 Uhr) – Teilausfall mit SEV zwischen Markkleeberg-Gaschwitz und Jesewitz/Eilenburg Ost, geänderte Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Linie S5/x: Ostersamstag (circa 18 bis circa 22 Uhr) – Ausfall mit SEV zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Halle (S) Hauptbahnhof. Danach bis Ostersonntag (circa 06.30 Uhr) – Teilausfall mit SEV zwischen Markkleeberg-Gaschwitz und Halle (S) Hauptbahnhof.

Linie S6: Ostersamstag (circa 18 Uhr bis circa 22 Uhr) – Ausfall mit SEV zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Messe. Danach bis Ostersonntag (circa 7 Uhr) – Teilausfall mit SEV zwischen Markkleeberg-Gaschwitz und Leipzig Messe.

Von bm