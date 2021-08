Zu spät und zu wenig – der Vermittlungsvorschlag des Bahnmanagements läuft offenbar in Leere: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) erklärte auf LVZ-Anfrage, es bleibe beim Streikbeginn am Montag um 2 Uhr früh. Der Güterverkehr wird bereits bestreikt. Fast alle Räder stehen still. Die DB AG setzt auf einen Ersatzfahrplan. Die Details.

Am Wochenende herrschte auf dem Leipziger Hauptbahnhof noch einmal Hochbetrieb. Wer konnte, hatte seine Reise vorverlegt. Im Güterverkehr ging schon am Wochenende nicht mehr viel. Dort begann der Streik am Sonnabend um 17 Uhr. Am Montag soll ab 2 Uhr auch der Personenverkehr fast komplett zum Stillstand kommen. Quelle: Dirk Knofe