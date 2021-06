Leipzig

Kaufen oder Mieten? An dieser Frage droht nun der Bau einer neuen Grundschule in der Leipziger Südvorstadt zu scheitern. Dabei könnten die Arbeiten auf dem Gelände, das unweit vom MDR und zwar direkt an der Kurt-Eisner-Straße liegt, noch dieses Jahr beginnen. Für 448 Kinder würden dort ideale Lernbedingungen und eine Doppelstock-Turnhalle entstehen. Der Entwurf stammt vom vielfach preisgekrönten Leipziger Architekturbüro Schulz & Schulz.

Ob es dazu kommt, wird sich noch diesen Monat entscheiden müssen. Denn die eigentlich so dringend benötigte Schule ist ein Projekt aus dem so genannten Investoren-Modell. Dieses hatte noch ein anders zusammengesetzter Stadtrat im Februar 2016 auf den Weg gebracht, um Zeit und Kosten beim Schulbau zu sparen. Das ganze Vorhaben lief in Regie des Finanzdezernates von Bürgermeister Torsten Bonew (CDU). Jedoch hat es bis heute in noch keinem einzigen Fall zum Erfolg geführt.

Investorenmodelle auf die lange Bank geschoben

Im Januar 2017 beschloss der Stadtrat, Ausschreibungen für Investorenmodelle gemäß der Schulnetzplanung durchzuführen. Damit sollte der Bedarf für zwei Grundschulen (Stadtbezirke Nordwest und Mitte/Süd), zwei Gymnasien (Nord sowie West) und mindestens eine Oberschule (nördlich der City) gedeckt werden. Die europaweite Ausschreibung für die Grundschule in Mitte/Süd begann im April 2018. Gesucht wurde ein privates Unternehmen, das die Gebäude auf eigenen Flächen errichten und langfristig an die Stadt vermieten kann. Dabei setzte sich die Leipziger Stadtbau AG mit ihrem freien Grundstück an der Kurt-Eisner-Straße durch. Das Unternehmen ist seit 30 Jahren in der Messestadt aktiv, hat jüngst aber auch in Halle/Saale am Jägerplatz eine Schule fertiggestellt.

Im Jahr 2019 kam es zu verschiedenen Angeboten, die Schule bis zum Sommer 2021 oder bis zum Sommer 2022 fertigzustellen, berichtet Stadtbau-Vorstand Patrik Fahrenkamp. Doch letztlich habe die Kommune die Bindungsfristen ungenutzt verstreichen lassen. Erst im September 2020 kam mit Thomas Dienberg (Grüne) ein neuer Baubürgermeister ins Amt, lebten die Gespräche wieder auf. Am 3. Februar 2021 reichte die Stadtbau AG ein neues Angebot im Rathaus ein. Die Bindungsfrist bis 15. April wurde später noch mal bis Ende Juni verlängert. Doch ob die Verwaltung dem Stadtrat die Annahme des Angebots empfiehlt und wie der Stadtrat entscheidet, ist derzeit unklar. Fest steht nur, dass der Investor seine Offerte nicht noch mal verlängern kann.

Unweit vom Leipziger MDR-Gelände könnte an der Kurt-Eisner-Straße (blauer Kreis) sehr zeitnah eine vierzügige Grundschule plus Turnhalle entstehen. Doch nun droht das Projekt zu scheitern. Quelle: Leipziger Stadtbau AG

Die Material- und Baupreise seien in den letzten Monaten extrem gestiegen, bittet Fahrenkamp um Verständnis. „Wir haben mit unseren Generalunternehmen Festpreise vereinbart. Die Verträge für den Schulneubau laufen jedoch nur noch bis Ende Juni. Von da an ist eine deutliche Verteuerung nicht mehr zu verhindern.“ Das aktuelle Angebot für die Stadt sei gemeinsam mit der Kommune ausgehandelt und durch externe Prüfer als akzeptabler Preis eingeschätzt worden. Falls der Stadtrat zustimmt, würden die Baukosten an der Kurt-Eisner-Straße noch unter denen einer fast identischen Schule liegen, welche die Stadt selbst bis August 2020 am Addis-Abeba-Platz nahe der Brüderstraße errichtet hatte. Der Entwurf stammte auch dort von Schulz & Schulz.

Linke sieht Mietkauf als möglichen Kompromiss

Doch Knackpunkt bleibt die Frage: Kaufen oder Mieten? Zwar sahen die Ausschreibungen nur ein Mietmodell vor, aber insbesondere die Linke-Fraktion im Stadtrat läuft schon lange gegen solche Modelle Sturm. Am Ende der Mietzeit habe die Kommune viel Geld bezahlt, aber keine Immobilie in ihrem Besitz, gibt die stellvertretende Fraktionschefin Franziska Riekewald zu bedenken. „Als Kompromiss könnten wir uns höchstens einen Mietkauf vorstellen. Sonst wird die Linke dagegen stimmen.“

Ähnlich sehen es die Grünen, deren beide Bürgermeister – Vicki Velthaus für die Schulen und Thomas Dienberg für Bau – dem Vernehmen nach schon an einem Plan B auf einem kommunalen Grundstück basteln. Doch wann die dringend gebrauchte Schule dann wirklich stehen würde und was das am Ende kostet, scheint momentan noch sehr ungewiss.

Keine Entscheidung bedeutet mindestens ein Jahr Verzug

Die Stadtbau AG hat der Kommune eine Kaufoption am Ende der Mietlaufzeit angeboten. „Nach gängiger Praxis würde ein Gutachter den aktuellen Verkehrswert einschätzen, dem wir uns als Leipziger Stadtbau dann unterwerfen“, erklärt Fahrenkamp. „Das ist – denke ich – sehr fair für beide Seiten.“ Sollte der Stadtrat im Juni keine Entscheidung treffen, müsste das Unternehmen seine Kalkulationen völlig neu anstellen. Für die Grundschule an der Kurt-Eisner-Straße ginge so mindestens ein weiteres Jahr verloren. Falls sie überhaupt jemals entsteht.

