Leipzig

Bei Arbeiten auf einer Baustelle an der Ludwig-Erhard-Straße in Leipzig ist am Dienstag kurz nach 8 Uhr ein Bohrfahrzeug umgekippt. Das Gerät war an der Ecke Kreuzstraße im Einsatz und kippte auf eine stadteinwärtige Fahrspur. Dabei wurde nach Polizeiangaben unter anderem eine Ampelanlage beschädigt und der Fahrer des Bohrfahrzeugs leicht verletzt.

Wegen des Unfalls musste die Ludwig-Erhard-Straße im Zentrum-Ost in Richtung Dresdner Straße voll gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen Lange Straße und Dresdner Straße. Autofahrer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun ermittelt.

Von Andreas Tappert