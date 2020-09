Leipzig

Trotz Corona-Krise schreitet die Entwicklung des Areals der Alten Messe sportlich voran. Zu den rund 3400 Arbeitsplätzen auf dem über 50 Hektar großen Areal kommen jetzt noch mehrere Hundert hinzu. Hier der aktuelle Überblick zum Baugeschehen vor Ort und zu den weiteren Plänen.

Halle 12: Vor einem Jahr wurde das Stadtarchiv im frisch sanierten Sowjetpavillon eröffnet. Nun machen sich Mitarbeiter der Abbruchfirma Caruso in der riesigen Halle 12 zu schaffen, die direkt an den Sowjetpavillon andockt. „Seit Juni läuft die Entkernung“, berichtet Kai Thalmann, Geschäftsführer der städtischen Firma LEVG, die das frühere Messegelände entwickelt. Wesentliche Teile der einstmals größten Ausstellungshalle der Welt blieben erhalten – so die Fassaden des südlichen Kopfbaus an der Puschstraße oder das mächtige Mittelschiff. Dieses bekommt noch ein Atrium mit Glasdach. „Der Hallencharakter wird dadurch weiter erlebbar sein“, erläutert Thalmann.

So in etwa wird die Nutzungsverteilung in der sanierten Halle 12 aussehen. Den blauen Bereich des früheren Sowjetpavillons dominiert das Stadtarchiv. Im gelben Teil finden sich Büros für 450 Mitarbeiter des Jugendamtes sowie Lagerflächen für die städtischen Museen. Im roten Bereich an der Puschstraße schließlich richtet die Wirtschaftsförderfirma LGH Leipziger Gewerbehof ein Innovationszentrum mit Schwerpunkt Biotechnologie ein. Quelle: S&P Sahlmann

Hingegen sollen die Fassaden der Seitenschiffe des 192 Meter langen und 81,5 Meter breiten Gebäudes nach dem Ende der Rückbaumaßnahmen im kommenden Frühjahr durch Nachbildungen ersetzt werden, ergänzt Thomas Kirmse vom Projektentwickler WEP. „Die Halle 12 wurde 1923/24 für Ausstellungen von Werkzeugmaschinen errichtet und ist baulich in völlig desolatem Zustand. Wir sind froh, dass es endlich gelungen ist, für ein Objekt solcher Ausmaße ein tragfähiges Nutzungskonzept zu erstellen.“

LGH erweitert Schwerpunkt Biotechnologie

Im Jahr 2024 – genau zum 100. Geburtstag der Halle – können 450 Mitarbeiter des Jugendamtes in das generalüberholte Gebäude einziehen. Neben dem lichtgeschützten Depot des Stadtarchivs entstehen zudem Lagerflächen für die städtischen Museen, die später auch für eine Erweiterung des Stadtarchivs nutzbar sind. Etwa ein Drittel der Halle, nämlich der südliche Teil inklusive des dortigen Kopfbaus, geht an die städtische LGH Leipziger Gewerbehof, die direkt gegenüber seit 2013 den BioCube und bereits seit 2003 die Bio-City bewirtschaftet. „Die LGH richtet hier ein Innovationszentrum für Firmen mit Schwerpunkt Biotechnologie ein“, sagt Thalmann. „30 Prozent der Flächen werden Labore. Hinzu kommen Büros sowie zwei Werkstattflächen.“

Der Neubau des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) mit über 300 Mitarbeitern wird nun gerade bezogen. Quelle: Kempner

iDiv: Für die über 300 Mitarbeiter und Mitglieder des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) hat gerade der Umzug begonnen. Die meisten wechseln von der Bio-City am Deutschen Platz in einen kupferfarbenen Neubau, der schon auf der anderen Seite der Puschstraße (neben der Messeeinfahrt an der Zwickauer Straße) im Sonnenlicht glänzt. Dort wird künftig zur Vielfalt der Arten und Ökosysteme auf dem Planeten Erde geforscht. Coronabedingt noch offen ist der Termin für die offizielle Einweihung des Viergeschossers.

Rings um die historische Halle 17 sollen im kommenden Jahr die Arbeiten für einen Bau- und Gartenfachmarkt der Firma Hornbach starten. Unter anderem das 128 Meter breite Säulenportal wird dabei denkmalgerecht saniert. Quelle: Bertram Bölkow

Hornbach: Die Planungsunterlagen für den großen Bau- und Gartenfachmarkt im Bereich der Halle 17 wurden in diesem Sommer – nach einer Überarbeitung – nochmals öffentlich ausgelegt. „Gegenwärtig arbeitet die Verwaltung an der Abwägung der während der beiden Offenlagen eingegangenen Stellungnahmen, um dem Stadtrat eine abschließende und transparente Beurteilung der Bedenken und Anregungen zu ermöglichen“, so das Stadtplanungsamt. Ende des Jahres erhalte der Stadtrat die Beschlussvorlage dazu. Demnach könnte Hornbach die Arbeiten auf dem 5,5 Hektar großen Areal 2021 beginnen. Bis dahin darf das Straßentheater Titanick noch einen maroden Seitenflügel der Halle 16 als Lager nutzen. Ein Ausweichobjekt für die Theaterleute ist weiterhin unklar.

In das neue Bürohaus P2 ist gerade das Bundesamt für Naturschutz eingezogen. Zwei der fünf Etagen wurden dafür angemietet. Der Investor Porta denkt schon über den Bau eines weiteren Bürogebäudes in direkter Nachbarschaft nach. Quelle: Kempner

Bürohaus P2: In den vom Investor Porta errichteten Neubau an der Straße des 18. Oktober sind die ersten Nutzer eingezogen. Dazu gehört die Niederlassung des Bundesamtes für Naturschutz, welches zwei der fünf Etagen angemietet hat. Um sich am neuen Standort vergrößern zu können, gab das Bundesamt den alten in der Karl-Liebknecht-Straße auf. Auch die Familienkasse des Bundes und eine Baufirma griffen bei den modernen Flächen zu, sodass der Vermittler Buero.Immobilien Leipzig jüngst die Vollvermietung der 10 000 Quadratmeter verkünden konnte. Nur eine kleine Gastronomie-Fläche im Erdgeschoss ist noch frei. Nach LVZ-Informationen denkt Porta nun bereits über ein weiteres Bürohaus in unmittelbarer Nachbarschaft nach.

Im April 2021 soll die neue Brücke über die Gleistrasse neben dem Messegelände fertig sein. Dann können Fußgänger und Radfahrer wieder ohne Umwege zum Wilhelm-Külz-Park und Völkerschlachtdenkmal gelangen. Quelle: Kempner

Neue Brücke: Das Tiefbauamt arbeitet weiter am Bau einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die das Messegelände wieder mit dem Wilhelm-Külz-Park verbinden soll. Diese Brücke über die S-Bahn-Trasse soll nun mit etwas Verspätung im April 2021 fertig werden.

Auf der Alten Messe wurden jüngst das neue Stadtarchiv im früheren Sowjetpavillon, die denkmalgerecht sanierte Halle 15 von Zweirad Stadler und ein Bürohaus auf der Fläche des Porta-Möbelhandels (rechts unten im Bild) eröffnet. Quelle: Kempner

Hauptpromenade: Durch die Schließung des Beach Clubs La Playa wurde bereits bekannt, dass das Messeareal seine historische Hauptpromenade zurückerhalten soll. Ab kommendem Frühjahr finden dafür Bauarbeiten im Zuge der Straße des 18. Oktober statt – konkret zwischen dem Stadtarchiv und der Fußballhalle Soccerworld. Im Erdreich müssen Versorgungsstränge erneuert werden. Oben drüber werden dann die Baumreihen und die Fahrradstraße in Richtung Deutscher Platz verlängert, erklärt LEVG-Chef Thalmann. „Gemeinsam mit dem Stadtarchiv wollen wir an der Mittelachse eine Art Ausstellung zur Historie, Gegenwart und Zukunft der Alten Messe etablieren.“ Vor allem im Bereich Forschung, Wirtschaft, Biotechnologie habe Leipzig noch viel an diesem Standort vor.

Von Jens Rometsch