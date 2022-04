Leipzig

Der Liviaplatz im Leipziger Waldstraßenviertel wird ab Mittwoch im Zuge eines Modellprojekts umgestaltet. Ziel ist es laut Stadt, den Platz direkt am Rosental für die Anwohnerinnen und Anwohner attraktiver zu gestalten. Um die Aufenthaltsqualität im Kreuzungsbereich zwischen Feuerbach-, Tschaikowski- und Liviastraße zu verbessern, wird die Fläche für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Platzinnere wird durch Poller abgetrennt und Parkbuchten werden markiert. Zusätzlich sollen Bänke, Blumenkübel und aufgemalte Bewegungsspiele Jung und Alt zum Verweilen einladen.

Eigentlich war der Baustart für den vergangenen Herbst geplant. Weil für die Bauleistungen ab Oktober 2021 keine Angebote von Firmen eingegangen waren, musste die Ausschreibung in einem zweiten Anlauf wiederholt werden. Nun starten die Umbauarbeiten am 27. April und sollen nach Angaben der Stadt voraussichtlich am 13. Mai abgeschlossen sein. Die Kosten betragen rund 80.000 Euro.

Modellprojekt läuft zunächst drei Jahre

An dem Modellprojekt wurden auch Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Sie konnten über die Gestaltung der Platzinnenfläche abstimmen und hatten die Wahl zwischen drei Optionen, die der Stadtbezirksbeirat Mitte für die Variante „geschlossene Platzfläche“ erarbeitet hatte. Wie die Stadt mitteilt, wird nun die von Bürgerinnen und Bürgern favorisierte Variante 3 umgesetzt.

Das Modellprojekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Nach Ablauf der Projektlaufzeit wird über eine finale bauliche Lösung für den Liviaplatz entschieden. Aus der temporären Neugestaltung könnte dann auch eine dauerhafte Lösung und endgültige bauliche Umgestaltung werden.

