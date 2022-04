Leipzig

Es ist eine oft unterschätzte Gefahr: ein Zeckenbiss. Ab 5 bis 7 Grad Celsius werden die Parasiten aktiv und können beim Blutsaugen gefährliche Krankheitserreger wie Borreliose-Bakterien oder die Viren der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Und das kann durchaus auch im städtischen Umfeld passieren, egal ob nun auf der Wiese im Park, auf dem Spielplatz oder beim Grillen im Kleingärten. Im Gras oder im niedrigen Gestrüpp warten die Tiere auf vorbeilaufende oder sitzende Warmblüter. Doch wie real ist die Gefahr wirklich? Der Diplombiologe Martin Komorek aus Heidelberg hat dies am Freitag im Leipziger Johannapark untersucht.

Martin Komorek (50) sucht den Johannapark in Leipzig nach Zecken ab. Quelle: Andre Kempner

Zecken-Check bei bundesweiter Aktion

Wie schon zuvor in Magdeburg, Erfurt oder Jena. Derzeit läuft eine bundesweite Aktion „Deutschland macht den Zecken-Check“ in Stadtparks. Die wird von der Firma tick-radar GmbH aus Berlin durchgeführt. Biologen, Meteorologen und Zeckenexperten haben diese 2009 gegründet, um das Verhalten der häufigsten Zeckenart Deutschlands, des Gemeinen Holzbocks, zu erforschen und seine Aktivitäten vorhersagen zu können. Das Unternehmen betreibt quadratmetergroße Zeckenstationen im Freiland. Und macht regelmäßig Stichproben bundesweit, wie am Freitag im Leipziger Johannapark. Das kann im Auftrag des Umweltbundesamtes ebenso wie diesmal der BCW GmbH sowie von Privatleuten sein. Tick-radar betreibt auch die Website zeckenradar.de.

Untersuchung ist nicht repräsentativ

„Ich schaue mir die Vegetation an und gehe an die Stellen, an denen ich Zecken vermute. Die Ergebnisse erheben natürlich keinen repräsentativen Anspruch, weil sonst eine größere Fläche untersucht werden müsste“, erklärt der 50-Jährige. In Johannapark begeht er anderthalb Stunden verschiedene Stellen, die er punktuell „beflaggt“. Was heißt, er bestreift die Fläche jeweils auf einer Strecke von zehn Metern mit einem Flagge genannten, an einem Stab befestigten Baumwolltuch, an dessen Fasern sich die Zecken verhaken. Dabei wird er an fünf verschiedenen Stellen im Johannapark nicht fündig. „Ich sehe es als positive Nachricht, keine Zecken zu finden. Das heißt aber nicht, dass es hier keine gibt.“ Die Wahrscheinlichkeit sei groß. An einem vergleichbaren Ort in Magdeburg waren es bei einer ähnlichen Probe gleich 70 Zecken auf einmal.

So sieht eine Zecke, hier ein Gemeiner Holzbock aus. Diese krabbelt über eine Hand, daneben wird eine Pinzette gehalten. Bei den Stichproben im Leipziger Johannapark wurden am Freitag keine gefunden. Quelle: Patrick Pleul

Viele Risikogebiete in Deutschand

Das „Beflaggen“ im Johannapark bewirkt auch bei Spaziergängern Interesse: „Unsere Katze bringt viele Zecken mit und fühlt sich wohl, wenn sie bemuttert wird“, erzählt eine Frau. Das Robert-Koch-Institut hat aktuell übrigens sechs neue FSME-Risikogebiete ausgewiesen, die sich vermehrt nach Nord- und Ostdeutschland ausbreiten. In Sachsen gelten inzwischen zehn von dreizehn Stadt- sowie Landkreisen als Risikogebiete, darunter Chemnitz und Dresden. Der Biologe, der übrigens mit Labrador Lupin unterwegs ist, kann jedoch beruhigen: Der Johannapark gehört derzeit wohl nicht dazu. Die Ergebnisse der bundesweiten Untersuchungen in Stadtparks sollen im Juni/Juli ausgewertet werden.

Ein Idyll: Der Biologe Martin Komorek hat im Johannapark keine Zecken gefunden. „Das heißt aber nicht, dass es hier keine gibt“, so der 50-Jährige, der den gepflegten Zustand des Parkes lobt. Quelle: Andre Kempner

Für die Untersuchung müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. So darf es nicht zu windig oder gar zu feucht oder nass sein. „Selbst im Januar bei Schnee haben wir schon Zecken gefangen. Meist auf Sonneninseln, die mal drei vier Tage um die acht Grad Celsius haben“, erklärt Martin Komorek, der sich auf Spinnentiere spezialisiert hat. Zecken können sogar wochenlang unter Wasser leben. Deshalb bringe es nichts, sie die Toilette hinunterzuspülen.

Von Mathias Orbeck