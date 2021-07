Leipzig

Die Schäden an der Brücke in der Permoserstraße sind nicht mehr zu reparieren. Das geht aus einem Gutachten hervor, das die Deutsche Bahn diese Woche hat anfertigen lassen. Auf dieser wichtigen Verkehrsader gibt es derzeit eine weiträumige Umleitung in Richtung Paunsdorf, die vor allem in den Hauptverkehrszeiten zu Staus führt.

Was war passiert? Vor einer Woche war ein mit einem Bagger beladener Tieflader an der Brückendurchfahrt in der Permoserstraße/Ecke Ostheimstraße hängengeblieben. Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass die Brücke aus den Lagern gerissen wurde. Weil Einsturzgefahr besteht, musste die Durchfahrt gesperrt werden.

Am Freitag kommt der Kran

„Das Gutachten bestätigt, dass die Brücke bei dem Unfall irreparabel beschädigt wurde. Aus diesem Grund muss sie entfernt werden. Dafür kommt am Freitag, 16. Juli, ein Kran zum Einsatz, der die Brücke aushebt“, kündigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn an.

Züge verkehren dort nicht. Die Brücke trägt Kabel, die für den Bahnbetrieb notwendig sind. Diese könnten zunächst von einer Hilfskonstruktion aufgenommen werden, hieß es. „Die Planung einer neuen Brücke wird in Auftrag gegeben“, sagte die Sprecherin. Der Bau erfolge dann zu einem späteren Zeitpunkt. Die Verkehrssicherheit könne aus Sicht der DB bis Samstag, 17. Juli, wieder hergestellt werden. Dann würden wahrscheinlich auch die Sperrungen aufgehoben.

Von Mathias Orbeck