Da bekommt das Sprichwort „... dein Freund und Helfer“ doch gleich einen neuen Dreh. Denn diesmal war damit nicht die Polizei gemeint, sondern ein Leipziger Bürger, der zufällig des Weges radelte und seine Hilfe den Polizisten anbot.

Was war passiert? Einem Zugbegleiter war am Mittwoch im ICE von Nürnberg nach Leipzig aufgefallen, dass sich ein Mann wiederholt in der Toilette einschloss. Wie sich zeigte, hatte er dafür auch einen guten Grund: Er besaß nämlich keinen Fahrschein und machte daher das, was viele Schwarzfahrer bei der Bahn machen – sie gehen aufs Klo, wenn der Schaffner kommt. Da sich der Mann obendrein auch nicht ausweisen konnte, bestellte das Bordpersonal die Bundespolizei, die den Schwarzfahrer dann am Hauptbahnhof in Leipzig in Empfang nahm. Soweit so gut.

Schwarzfahrer riss sich von Beamten los

„Als die Polizisten den Schwarzfahrer, der sich bis dato kooperativ verhielt, zur Personalienfeststellung zur Wache bringen wollten, riss sich dieser plötzlich los und flüchtete aus dem Hauptbahnhof“, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei. Die Beamten rannten dem Mann hinterher, mussten jedoch an einer roten Ampel kurz stoppen. Dies hatte ein Radfahrer gesehen und bot den Polizisten kurzerhand sein Fahrrad zur Verfolgung des Flüchtigen an. Nun war es ein Leichtes für die Beamten, den Ausreißer einzuholen und zu stellen und ihn zur Dienststelle auf dem Hauptbahnhof zurückzubringen.

„Auf dem Weg dorthin und in der Dienststelle selbst leistete der 20-jährige Libyer erheblichen Widerstand“, so der Polizeisprecher weiter. Als sie den Mann durchsuchten, fanden die Bundespolizisten in seinen Sachen mehrere höherwertige Handys und noch etikettierte, neue Kleidungsstücke, für die er keine Quittungen vorlegen konnte, sowie Betäubungsmittel. Der 20-Jährige wurde schließlich in Polizeigewahrsam gebracht, wo er einem Polizeibeamten noch mehrfach ins Gesicht spuckte.

Bundespolizei dankt hilfsbereitem Radfahrer

Gegen den Schwarzfahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzung eingeleitet. In einem beschleunigten Verfahren muss er sich nun an diesem Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten.

Die Bundespolizei jedenfalls weiß, wem sie die Festnahme und den Ermittlungserfolg zu verdanken hat. Denis Töwe, stellvertretender Inspektionsleiter: „Um unseren Dank auch persönlich noch einmal auszudrücken, würden wir uns freuen, wenn sich der hilfsbereite Radfahrer noch einmal telefonisch unter 0341 997990 bei uns meldet.“

