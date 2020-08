Leipzig

Im Stadtrat wächst der Unmut. Denn die Ratsversammlungen werden immer länger. Im Juni musste der Rat dreimal zusammenkommen, weil die ehrenamtlichen Abgeordneten immer mehr Anträge einbringen und immer länger darüber debattieren. Jetzt hat CDU-Stadtrat Michael Weickert beantragt, dass das Gremium nur noch einmal im Monat zusammenkommt. Mehr Zeitaufwand sei den ehrenamtlich tätigen Abgeordneten nicht zuzumuten, sagt er. Die LVZ sprach mit ihm.

Wie viele Stunden haben Sie im Juli bei Sitzungen des Stadtrates verbracht?

Am 8. Juli und 9. Juli wurde jeweils von 14 bis 21 Uhr getagt, also insgesamt 14 Stunden. Am 15. Juli dauerte die Sitzung von 14 Uhr bis 18.45 Uhr. Das waren insgesamt rund 19 Stunden Ratsversammlung in einem Monat. Hinzu kommen die Arbeit in den Fachausschüssen und alle Vorbereitungen – die Lesezeiten sind enorm. Das ist im Ehrenamt nicht mehr zu leisten.

Kurz nach der Friedlichen Revolution tagte der Rat nächtelang, manchmal bis früh um 3 Uhr.

Da ging es um die Neuausrichtung der Stadt. Heute diskutieren wir lang und breit über eine Katzensteuer oder über den EU-China-Gipfel, obwohl bereits bekannt ist, dass der gar nicht in Leipzig stattfindet. Da muss man schon die Frage stellen, ob das unsere dringendsten Probleme sind und die Stadträte so viel Zeit aufbringen müssen. Wir haben zwei Bäcker in der Fraktion, die früh um 3 Uhr in ihren Backstuben stehen müssen. Da bleibt nicht viel Zeit, wenn im Monat zwei Ratssitzungen bis 21 Uhr gehen.

Warum ufern die Sitzungen so aus?

Symptomatisch ist die einstündige Diskussion des Themas „Schafe auf dem Weihnachtsmarkt“. Obwohl wir mit dem SPD-Stadtrat Getu Abraham einen anerkannten Experten für dieses Thema haben, spielte seine Rede in der Diskussion kaum eine Rolle. Für mich hat sich dort wieder gezeigt: Es geht nicht mehr in erster Linie um eine sachliche Debatte, sondern um Symbolpolitik. Das rechtfertigt diesen großen Zeitaufwand nicht. Der Stadtrat ist kein Parlament. Es geht weniger um politische Botschaften, sondern um Konkretes wie Straßen, Kitas und Schulen. Diese Herausforderungen sollte der Rat zuerst lösen, sonst müssen wir uns irgendwann fragen, ob die Leipziger ihren Rat noch ernst nehmen, wenn er ständig ideologische Diskussionen führt.

Sie meinen, dass sich immer mehr Stadträte nur mit Reden darstellen wollen?

Natürlich ist der Stadtrat ein Sprungbrett für politische Karrieren. Das ist auch legitim. Aber das darf nicht so weit gehen, dass die Ratsarbeit Mittel zum Zweck wird. Man muss sich mal klar machen: Wir halten dort Reden für eine Galerie, die kaum besetzt ist, und für ein Internet-Publikum von geschätzt 50 Leuten. Und die Medien bringen nur kurze Ausschnitte. Das Wohl der Stadt ist das Einzige, was im Vordergrund stehen muss. Aber dienen die langen Debatten dazu? Als die Ratssitzung am 8. Juli um 21 Uhr zu Ende war, habe selbst ich mich ein stückweit gefragt: Was haben wir denn hier sieben Stunden lang gemacht?

Aber es gibt doch auch wichtige Themen.

Das stimmt, wenn es um Arbeitsplätze, Wirtschaftsansiedlungen, Hilfen zur Erziehung, Nahverkehr oder die Kultur geht. Darüber lohnt es sich, lange zu streiten. Aber Entscheidungen über Millionensummen werden teilweise innerhalb von zehn Minuten getroffen. Dafür reden wir eine Stunde über Schafe auf dem Weihnachtsmarkt. Die Summe der Anträge von Linken und Grünen, die teilweise kleinstteilig sind und in einer Art Überbietungswettkampf münden, befrachten Rat und Verwaltung gleichermaßen.

Es ist zu hören, dass die Verwaltung den Stadträten zu viel aufbürdet.

Wenn Stadträte viele Anträge stellen, muss die Verwaltung sich dazu eine Meinung bilden, diese intern abstimmen und Verwaltungsstandpunkte schreiben. Das erhöht natürlich das Arbeitsaufkommen der ehrenamtlichen Stadträte, denn die müssen das alles lesen und beraten. Natürlich gibt es auch problematische Vorlagen aus der Verwaltung, die Änderungsanträge provozieren und damit Debatten auslösen. Ich denke da vor allem an Vorlagen von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau, zum Beispiel zum Anwohnerparken im Waldstraßenviertel oder zur autofreien Stadt. Vieles, was aus dem Dezernat VI kam, war unrund und führte zu langen und berechtigten Diskussionen.

Wie wollen Sie das effizienter gestalten?

Die CDU-Fraktion schlägt vor, dass viel mehr in den Ausschüssen geklärt werden kann, die ja noch parallel zu den Ratsversammlungen stattfinden. Detailfragen und Sachfragen können alle dort gestellt werden. Wir müssen das alles nicht noch einmal in der Ratsversammlung durchgehen. Damit könnte übrigens auch viel Geld gespart werden. Ich schätze: Mit jeder nicht stattfindenden Ratssitzung spart die Stadt rund zehntausend Euro.

So viel?

Rechnen Sie doch nur die 108 Euro Sitzungsgeld zusammen, auf die jeder der 70 Stadträte Anspruch hat, wenn er mindestens zwei Stunden an einer Sitzung teilnimmt. Plus Betriebs- und Personalkosten. Da kommen Sie auf diese Summe. Dann gibt es für jede Fortsetzung einer Ratsversammlung Sitzungsgeld. Wenn wir die Auszahlung auf einen Termin pro Ratsversammlung begrenzen, wirkt das sicherlich disziplinierend.

In Ihrem Antrag ist zu lesen, dass Sie die Redezeit begrenzen wollen.

Wir sollten das wie in Berlin handhaben. Dort werden den Fraktionen Redezeiten zugeteilt, die sie einhalten müssen. Das Ziel muss sein, dass gute Stadträte insgesamt 20 Stunden pro Woche in die Ratsarbeit investieren. Mittlerweile liegt der wöchentliche Aufwand um die 30 bis 40 Stunden. Dadurch wird die Ratsarbeit wie einer fester regulärer Job. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und schließt viele Leute von der politischen Betätigung aus. Denn viele können ihren Arbeitgebern nicht zwei- oder dreimal im Monat sagen: Ich muss einen halben Tag weg. Auch Unternehmer und Handwerker – die eigentlich stärker im Stadtrat vertreten sein müssten – können sich keinen Vollzeitjob nebenher leisten. Die brauchen viel Zeit für ihre Firmen. Solche Bevölkerungsgruppen dürfen wir aber nicht per se von der Mitarbeit im Stadtrat ausschließen.

Glauben Sie, dass Ihr Antrag zur Verkürzung der Ratsversammlungen beschlossen wird?

Bislang sind die Grünen die Einzigen, die sich dagegen positionieren. Die meisten anderen Fraktionen sind nicht abgeneigt. Aber am Ende braucht es Mehrheiten.

Wann fällt die Entscheidung?

Bis Ende des Jahres muss eine Lösung her. Es kann nicht so weitergehen.

Von Andreas Tappert