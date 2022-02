Leipzig-Connewitz: Demonstration gegen „Repression“

Am 26. Januar überraschte das Landeskriminalamt Sachsen Leipzigs linke Szene mit einer Razzia in fünf Wohnungen – am Freitagabend wurde im Stadtteil Connewitz der Unmut darüber laut. Rund 400 Demonstranten zogen zum Connewitzer Kreuz und zündeten dabei vereinzelt Böller.